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Как старая мельница стала самым красивым загородным домом




Поистине отчаянный поступок супружеской пары из Висконсина принес им не только прекрасный загородный дом, но и славу. Но, чтобы это произошло, им пришлось перевезти ветхую мельницу, построенную в середине XVIII века, и потратить более 4 лет жизни на то, чтобы она превратилась атмосферное жилище, которому теперь завидует вся округа.
Хотя, когда все только начиналось даже грузчики считали семейку не в своем уме.

Стараниями креативных супругов старинная мельница стала самым красивым загородным домом региона (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

Стараниями креативных супругов старинная мельница стала самым красивым загородным домом региона (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

 

Не только старинные особняки привлекают отчаянных любителей преобразований, даже ветхие мельницы могут стать настоящим вдохновением и подвигнуть на реализацию удивительного проекта. Бывшие владельцы антикварной лавки супруги-единомышленники Тереза и Росс Халверсон загорелись идеей строительства загородного дома и не нашли ничего лучшего, как взяться за преобразование старинной мельницы, история которой восходит к 1850-м гг. По сведениям редакции Novate.ru, трансформация началась только после того, как полуразваленное деревянное строение перекочевало почти на два километра от своего первоначального местонахождения, на ранее приобретенный супругами участок.
В таком состоянии мельницу пришлось перевозить на другой участок (Висконсин, США).

В таком состоянии мельницу пришлось перевозить на другой участок (Висконсин, США).

 

Как вспоминает Тереза, когда она искала компанию, которая возьмется за транспортировку ветхого здания, специалисты и грузчики усомнились в их с мужем здравомыслии. Тем не менее, супругам удалось найти людей, которые возьмутся за столь сложную работу.
Переездом занимались к концу зимы, когда и земля уже оттаяла, и у бригады грузчиков не было работы.
Еще одной проблемой стал поиск подрядчиков, которые бы взялись за ремонт и перекрытие крыши, зияющей дырами и норовящей упасть прямо на голову энтузиастов, планирующих преобразования. Только после того, как удалось заменить стропильную конструкцию и накрыть новыми материалами крышу, можно было приступать к укреплению самой конструкции старой мельницы и демонтажу промышленного оборудования.
Владельцы мельницы сохранили старинные элементы промышленного оборудования (Висконсин, США).

Владельцы мельницы сохранили старинные элементы промышленного оборудования (Висконсин, США).

 

Супруги старались сохранить как можно больше аутентичных элементов, поэтому демонтаж проводился очень вдумчиво и аккуратно. Благодаря терпению и тому, что многие процессы энтузиасты делали самостоятельно, в их полностью преображенном загородном доме можно увидеть уникальные детали, напоминающие об индустриальном прошлом сооружения, которое когда-то было местом, где производился помол зерна.
Для отделки и изготовления мебели использовали восстановленную древесину (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

Для отделки и изготовления мебели использовали восстановленную древесину (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

 

Также бережно были сняты полы и отреставрированы опорные столбы, поддерживающие восстановленные или замененные балки. Параллельно велось восстановление деревянной обшивки фасада, укрепление и замена оконных/дверных проемов, утеплялись стены, пол и потолок, чтобы в будущем дом был энергоэффективным и не требовал больших затрат на обогрев или охлаждение внутреннего пространства.
Начало преобразования зоны, где планировали разместить ванную комнату (Висконсин, США). | Фото: cdn-brilio-net.akamaized.net.

Начало преобразования зоны, где планировали разместить ванную комнату (Висконсин, США). | Фото: cdn-brilio-net.akamaized.net.

 

Если заменой пола и установкой перегородок занимался Росс вместе со своим другом, то дизайн-проект интерьера разрабатывала Тереза – большая почитательница белого цвета и натуральных материалов. Это и стало причиной того, что загородная резиденция превратилась в очаровательное сельское убежище, в котором изобилует дерево, как натуральных оттенков, так и окрашенных в белый цвет. Даже в самых угрюмых уголках, таких как кладовая, хозяйка использовала белый цвет в качестве акцента, чтобы пространство стало более воздушным, а ее коллекция винтажной посуды из жадеита более ярко выделялась.
Изысканная гостиная с винтажной и рукотворной мебелью (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

Изысканная гостиная с винтажной и рукотворной мебелью (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

 

Интересные находки: Зная о качестве ранее изготовленных предметов мебели, супруги не спешили приобретать новую, они упорно искали интересные модели кресел, мягких диванов, шкафов и некоторых моделей столов в комиссионных магазинах, там, где можно было их приобрести как можно дешевле (иногда скидка достигала 75%!). При этом могли изготовить стол или стеллаж и самостоятельно. Взять, к примеру, журнальный столик, столешницей которого стала старая дверь со стеклянными вставками. А вот фигурные ножки были приобретены на блошином рынке или на распродажах изделий местных мастеров, как и многие другие оригинальные элементы. Светильники Росс также собирал самостоятельно, используя то, что удалось извлечь из оборудования, добавляя лишь те детали и материалы, которые нужны для завершения образа и корректной работы осветительных приборов.
В кухне нашлось место и для большого острова (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

В кухне нашлось место и для большого острова (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

 

Благодаря креативному подходу к организации пространства и его оформлению, интерьер получился настолько расслабляющим и умиротворяющим, что остается только позавидовать энтузиастам. И пусть мебель винтажная, и приобретена она на распродажах, а накидки на нее сшиты собственноручно Терезой из обычной хлопковой саржи, да и ткань для штор покупалась самая дешевая – это никак не сказалось на эстетике интерьера. Вкус хозяев позволил создать один из самых атмосферных загородных домов, где можно отдохнуть и только своей семьей, и с друзьями, ведь площадь мельницы позволила организовать довольно просторные жилые зоны.
Изысканный интерьер столовой переплетается с деревенской и промышленной эстетикой (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

Изысканный интерьер столовой переплетается с деревенской и промышленной эстетикой (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

 

Если говорить о распределении пространства, то высокие потолки (каждый уровень свыше 3 м) и открытая планировка давала возможность создавать объемные жилые зоны. Так, например, просторная гостиная плавно переходит в столовую с массивным обеденным столом и изысканными белыми стульями. В этой зоне можно увидеть светильник, который Росс сделал самостоятельно, используя стальную цепь с подвешенным деревянным элементом от старой балки и плафонов из белого стекла.
Отрытая кладовая находится рядом с кухней (Висконсин, США).

Отрытая кладовая находится рядом с кухней (Висконсин, США).

 

Прекрасно обустроенная кухня и открытая кладовая с обилием винтажной, а то и раритетной мебели, аутентичных деталей самой мельницы и изготовленных из восстановленной древесины стеллажей, полок, тумб, витрин, порадует любую хозяйку, особенно, если у нее имеется коллекция семейных столовых приборов или оригинальной посуды, как у Терезы.
Такой ванной комнате можно лишь позавидовать (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.

Такой ванной комнате можно лишь позавидовать (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.

 

Ванная комната может похвастаться отдельно стоящей ванной на ножках, большим объемом и простором, которым могут позавидовать жильцы стандартных городских квартир или крошечных домов. Здесь, как и в остальных жилых зонах, в изобилии белый цвет и раритетная мебель, при этом имеется сразу два окна, что делает пространство более светлым и воздушным.
Уютная спальня в преображенной мельнице (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.

Уютная спальня в преображенной мельнице (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.

 

Спальня не менее впечатляет. Главной героиней этого пространства, конечно же, является двуспальная кровать с резными деталями. Белый цвет с некоторыми вкраплениями натуральных тонов древесины привнесли в интерьер объем и более теплую обстановку, как и оригинальные предметы мебели, и аксессуары, которые энтузиасты изготавливали самостоятельно.

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