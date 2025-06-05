Как старая мельница стала самым красивым загородным домом

Стараниями креативных супругов старинная мельница стала самым красивым загородным домом региона (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

В таком состоянии мельницу пришлось перевозить на другой участок (Висконсин, США).

Владельцы мельницы сохранили старинные элементы промышленного оборудования (Висконсин, США).

Для отделки и изготовления мебели использовали восстановленную древесину (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

Начало преобразования зоны, где планировали разместить ванную комнату (Висконсин, США). | Фото: cdn-brilio-net.akamaized.net.

Изысканная гостиная с винтажной и рукотворной мебелью (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

В кухне нашлось место и для большого острова (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.

Изысканный интерьер столовой переплетается с деревенской и промышленной эстетикой (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.

Отрытая кладовая находится рядом с кухней (Висконсин, США).

Такой ванной комнате можно лишь позавидовать (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.

Уютная спальня в преображенной мельнице (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.