Как старая мельница стала самым красивым загородным домом

Поистине отчаянный поступок супружеской пары из Висконсина принес им не только прекрасный загородный дом, но и славу. Но, чтобы это произошло, им пришлось перевезти ветхую мельницу, построенную в середине XVIII века, и потратить более 4 лет жизни на то, чтобы она превратилась атмосферное жилище, которому теперь завидует вся округа.
Стараниями креативных супругов старинная мельница стала самым красивым загородным домом региона (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.
Не только старинные особняки привлекают отчаянных любителей преобразований, даже ветхие мельницы могут стать настоящим вдохновением и подвигнуть на реализацию удивительного проекта. Бывшие владельцы антикварной лавки супруги-единомышленники Тереза и Росс Халверсон загорелись идеей строительства загородного дома и не нашли ничего лучшего, как взяться за преобразование старинной мельницы, история которой восходит к 1850-м гг. По сведениям редакции Novate.ru, трансформация началась только после того, как полуразваленное деревянное строение перекочевало почти на два километра от своего первоначального местонахождения, на ранее приобретенный супругами участок.
В таком состоянии мельницу пришлось перевозить на другой участок (Висконсин, США).
Как вспоминает Тереза, когда она искала компанию, которая возьмется за транспортировку ветхого здания, специалисты и грузчики усомнились в их с мужем здравомыслии. Тем не менее, супругам удалось найти людей, которые возьмутся за столь сложную работу.
Еще одной проблемой стал поиск подрядчиков, которые бы взялись за ремонт и перекрытие крыши, зияющей дырами и норовящей упасть прямо на голову энтузиастов, планирующих преобразования. Только после того, как удалось заменить стропильную конструкцию и накрыть новыми материалами крышу, можно было приступать к укреплению самой конструкции старой мельницы и демонтажу промышленного оборудования.
Владельцы мельницы сохранили старинные элементы промышленного оборудования (Висконсин, США).
Супруги старались сохранить как можно больше аутентичных элементов, поэтому демонтаж проводился очень вдумчиво и аккуратно. Благодаря терпению и тому, что многие процессы энтузиасты делали самостоятельно, в их полностью преображенном загородном доме можно увидеть уникальные детали, напоминающие об индустриальном прошлом сооружения, которое когда-то было местом, где производился помол зерна.
Для отделки и изготовления мебели использовали восстановленную древесину (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.
Также бережно были сняты полы и отреставрированы опорные столбы, поддерживающие восстановленные или замененные балки. Параллельно велось восстановление деревянной обшивки фасада, укрепление и замена оконных/дверных проемов, утеплялись стены, пол и потолок, чтобы в будущем дом был энергоэффективным и не требовал больших затрат на обогрев или охлаждение внутреннего пространства.
Начало преобразования зоны, где планировали разместить ванную комнату (Висконсин, США). | Фото: cdn-brilio-net.akamaized.net.
Если заменой пола и установкой перегородок занимался Росс вместе со своим другом, то дизайн-проект интерьера разрабатывала Тереза – большая почитательница белого цвета и натуральных материалов. Это и стало причиной того, что загородная резиденция превратилась в очаровательное сельское убежище, в котором изобилует дерево, как натуральных оттенков, так и окрашенных в белый цвет. Даже в самых угрюмых уголках, таких как кладовая, хозяйка использовала белый цвет в качестве акцента, чтобы пространство стало более воздушным, а ее коллекция винтажной посуды из жадеита более ярко выделялась.
Изысканная гостиная с винтажной и рукотворной мебелью (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.
Интересные находки: Зная о качестве ранее изготовленных предметов мебели, супруги не спешили приобретать новую, они упорно искали интересные модели кресел, мягких диванов, шкафов и некоторых моделей столов в комиссионных магазинах, там, где можно было их приобрести как можно дешевле (иногда скидка достигала 75%!). При этом могли изготовить стол или стеллаж и самостоятельно. Взять, к примеру, журнальный столик, столешницей которого стала старая дверь со стеклянными вставками. А вот фигурные ножки были приобретены на блошином рынке или на распродажах изделий местных мастеров, как и многие другие оригинальные элементы. Светильники Росс также собирал самостоятельно, используя то, что удалось извлечь из оборудования, добавляя лишь те детали и материалы, которые нужны для завершения образа и корректной работы осветительных приборов.
В кухне нашлось место и для большого острова (Висконсин, США). | Фото: countryliving.com.
Благодаря креативному подходу к организации пространства и его оформлению, интерьер получился настолько расслабляющим и умиротворяющим, что остается только позавидовать энтузиастам. И пусть мебель винтажная, и приобретена она на распродажах, а накидки на нее сшиты собственноручно Терезой из обычной хлопковой саржи, да и ткань для штор покупалась самая дешевая – это никак не сказалось на эстетике интерьера. Вкус хозяев позволил создать один из самых атмосферных загородных домов, где можно отдохнуть и только своей семьей, и с друзьями, ведь площадь мельницы позволила организовать довольно просторные жилые зоны.
Изысканный интерьер столовой переплетается с деревенской и промышленной эстетикой (Висконсин, США). | Фото: lakberinfo.hu.
Если говорить о распределении пространства, то высокие потолки (каждый уровень свыше 3 м) и открытая планировка давала возможность создавать объемные жилые зоны. Так, например, просторная гостиная плавно переходит в столовую с массивным обеденным столом и изысканными белыми стульями. В этой зоне можно увидеть светильник, который Росс сделал самостоятельно, используя стальную цепь с подвешенным деревянным элементом от старой балки и плафонов из белого стекла.
Отрытая кладовая находится рядом с кухней (Висконсин, США).
Прекрасно обустроенная кухня и открытая кладовая с обилием винтажной, а то и раритетной мебели, аутентичных деталей самой мельницы и изготовленных из восстановленной древесины стеллажей, полок, тумб, витрин, порадует любую хозяйку, особенно, если у нее имеется коллекция семейных столовых приборов или оригинальной посуды, как у Терезы.
Такой ванной комнате можно лишь позавидовать (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.
Ванная комната может похвастаться отдельно стоящей ванной на ножках, большим объемом и простором, которым могут позавидовать жильцы стандартных городских квартир или крошечных домов. Здесь, как и в остальных жилых зонах, в изобилии белый цвет и раритетная мебель, при этом имеется сразу два окна, что делает пространство более светлым и воздушным.
Уютная спальня в преображенной мельнице (Висконсин, США). | Фото: homemydesign.com.
Спальня не менее впечатляет. Главной героиней этого пространства, конечно же, является двуспальная кровать с резными деталями. Белый цвет с некоторыми вкраплениями натуральных тонов древесины привнесли в интерьер объем и более теплую обстановку, как и оригинальные предметы мебели, и аксессуары, которые энтузиасты изготавливали самостоятельно.
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