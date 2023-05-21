На байдарке около изливающейся лавы. Гавайи

Килауэа (в переводе с гавайского — «изрыгающий») — самый активный вулкан острова Гавайи, который непрерывно извергается с 1983 года. Он также считается самым активным действующим вулканом на Земле.



Бразилец Pedro Oliva, который в составе экспедиции изучал маршруты для плавания на байдарках в этих местах, побывал на своей байдарке около изливающейся лавы из вулкана Килауэа. Очень необычные, редкие и опасные кадры.









Лава — (итал. lava) раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. Ее температура составляет 700-1100 градусов Цельсия.





Группа экстремалов целый день плавала возле лавовых







Но что не сделаешь ради известности и красивых кадров!







Килауэа — это активный щитовой вулкан, самый молодой на острове Гавайи:







Столкновение двух











Кроме бразильца никто из группы спортсменов не подплывал так близко к лаве. Pedro







От весла осталось немного:































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Группа экстремалов целый день плавала возле лавовых потоков Помимо температуры лава имеет и другую опасность: когда она входит в контакт с водой , поднимаются облака ядовитых газов.Но что не сделаешь ради известности и красивых кадров!Килауэа — это активный щитовой вулкан, самый молодой на острове Гавайи:Столкновение двух стихий — огня и воды:Кроме бразильца никто из группы спортсменов не подплывал так близко к лаве. Pedro Oliva не только плавал рядом с огненной рекой, но и выходил на берег, тыкая в лаву веслом:От весла осталось немного:

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