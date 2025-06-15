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Ремонт джинсов

Между штанин на джинсах появляются дырки по бокам от центрального шва, которые хотя и выглядят ужасно, но могут быть отремонтированы. Если у вас имеется швейная машинка, то это будет совсем не сложно. Зашитые предлагаемым способом протертости на джинсах будут незаметны.



Материалы:

нитки в тон джинсов;

дублерин.


Процесс ремонта штанов

Джинсы выворачиваются наизнанку, и края дырки разглаживаются утюгом.






Далее нужно свести лоскуты, чтобы убрать зазор между ними. При необходимости края можно фиксировать булавками.




Из дублерина вырезаются заплатки немного большего размера, чем дырки. Они прикладываются клеевой стороной к изнанке джинсов и разглаживаются утюгом. Если края дырки никак не сводятся, то их можно сначала фиксировать тонкими полосками дублерина поочередно. После этого сверху приклеивается большой общий скрепляющий лоскут.




Подклеенные штаны выворачиваются, и на лицевой стороне прострачиваются плотными зигзагами по направлению рисунка ткани.




Если надеть отремонтированные джинсы, то зашитое место между штанин вообще не будет бросаться в глаза. Во-первых, его сверху не видно, а во-вторых, плотные строчки ниткой в тон визуально скрывают грубости.


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