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Как грамотно хранить вещи в шкафу

Не все хозяйки знают, как правильно организовать хранение вещей. А ведь именно от этого зависит долговечность самих вещей и сохранение их внешнего вида.
В настоящее время изобретено много всевозможного вида органайзеров, которые позволяют значительно расширить пространство для хранения вещей и ускорят время их нахождения на полках и в шкафах.
Рассмотрим несколько полезных советов о том, как грамотно хранить вещи в шкафу.

1. Спрятать несезонную одежду



С наступлением нового сезона радивые хозяйки чистят и убирают временно ненужные вещи прошлого сезона. Их нужно тщательно свернуть и поместить в закрывающиеся кофры, чтобы не попадала пыль. Уместнее приобретать кофры с прозрачной крышкой, дающей возможность видеть все сложенные в нем вещи.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

2. Установить лимит вешалок



Разумное размещение одежды на вешалках позволит не только быстро найти необходимую вещь, но и создать возможность вентилирования воздуха. Вешалок должно быть определенное количество, тогда всегда все будет доступно.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

3. Разложить одежду в определённом порядке



Главное в хранении вещей — установить порядок, который позволит быстро отыскать нужную вещь, хранящуюся в строго определенном для нее месте. Сортировать вещи можно по назначению, по цвету и по фактуре ткани.

Как грамотно хранить вещи в шкафу

4. Организовать место для ювелирных изделий и аксессуаров



Лучшее место для хранения многочисленных аксессуаров — неглубокие выдвижные ящики шкафов.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

5. Подвесить штаны



Каждая хозяйка имеет свой подход к хранению вещей. Удобно использовать принцип «верх-низ», когда брюки подвешивают внизу шкафа, а рубашки, кофты и пиджаки на вешалках сверху.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

6. Подвесить сапоги



Высокие сапоги никогда не будут в заломах на голенищах, если их хранить в подвешенном состоянии на специальной штанге, прикрепив прищепками с крючками.

Как грамотно хранить вещи в шкафу

7. Применить подвесные органайзеры



Невозможно переоценить роль многоярусных подвесных органайзеров в хранении вещей. Вертикальное хранение намного практичнее и удобнее, чем горизонтальнее.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

8. Использовать прозрачные ящики



Прозрачные ящики для хранения вещей — это метод экономии времени на поиски нужного аксессуара или предмета гардероба.

Как грамотно хранить вещи в шкафу

9. Соблюдать порядок



Хозяйка должна навести строгий порядок в хранении вещей в шкафу и неукоснительно соблюдать его. Вытаскивая вещь, лежащую внизу стопки, не стоит переворачивать лежащие сверху вещи. Аккуратно отложите их в сторону, а затем также аккуратно верните на прежнее место.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

10. Регулярно избавляться от старых и ненужных вещей



Не храните старые ненужные вещи, которые вышли из моды. Избавляйтесь от них без всякого сожаления, тогда шкаф не будет захламлен.
Как грамотно хранить вещи в шкафу

Наведение порядка в хранении вещей в шкафах — нужное дело. Периодически проветривайте их и избавляйтесь от старых вещей.
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Вещихранение
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