Не все хозяйки знают, как правильно организовать хранение вещей. А ведь именно от этого зависит долговечность самих вещей и сохранение их внешнего вида.

В настоящее время изобретено много всевозможного вида органайзеров, которые позволяют значительно расширить пространство для хранения вещей и ускорят время их нахождения на полках и в шкафах.

Рассмотрим несколько полезных советов о том, как грамотно хранить вещи в шкафу.



1. Спрятать несезонную одежду

2. Установить лимит вешалок

3. Разложить одежду в определённом порядке

4. Организовать место для ювелирных изделий и аксессуаров

5. Подвесить штаны

6. Подвесить сапоги

7. Применить подвесные органайзеры

8. Использовать прозрачные ящики

9. Соблюдать порядок

10. Регулярно избавляться от старых и ненужных вещей

С наступлением нового сезона радивые хозяйки чистят и убирают временно ненужные вещи прошлого сезона. Их нужно тщательно свернуть и поместить в закрывающиеся кофры, чтобы не попадала пыль. Уместнее приобретать кофры с прозрачной крышкой, дающей возможность видеть все сложенные в нем вещи.Разумное размещение одежды на вешалках позволит не только быстро найти необходимую вещь, но и создать возможность вентилирования воздуха. Вешалок должно быть определенное количество, тогда всегда все будет доступно.Главное в хранении вещей — установить порядок, который позволит быстро отыскать нужную вещь, хранящуюся в строго определенном для нее месте. Сортировать вещи можно по назначению, по цвету и по фактуре ткани.Лучшее место для хранения многочисленных аксессуаров — неглубокие выдвижные ящики шкафов.Каждая хозяйка имеет свой подход к хранению вещей. Удобно использовать принцип «верх-низ», когда брюки подвешивают внизу шкафа, а рубашки, кофты и пиджаки на вешалках сверху.Высокие сапоги никогда не будут в заломах на голенищах, если их хранить в подвешенном состоянии на специальной штанге, прикрепив прищепками с крючками.Невозможно переоценить роль многоярусных подвесных органайзеров в хранении вещей. Вертикальное хранение намного практичнее и удобнее, чем горизонтальнее.Прозрачные ящики для хранения вещей — это метод экономии времени на поиски нужного аксессуара или предмета гардероба.Хозяйка должна навести строгий порядок в хранении вещей в шкафу и неукоснительно соблюдать его. Вытаскивая вещь, лежащую внизу стопки, не стоит переворачивать лежащие сверху вещи. Аккуратно отложите их в сторону, а затем также аккуратно верните на прежнее место.Не храните старые ненужные вещи, которые вышли из моды. Избавляйтесь от них без всякого сожаления, тогда шкаф не будет захламлен.Наведение порядка в хранении вещей в шкафах — нужное дело. Периодически проветривайте их и избавляйтесь от старых вещей.