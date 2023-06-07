Как наесться на завтрак без боязни поправиться и быть бодрым и полным сил весь день

В данном материале речь не пойдёт о здоровом питании. Все устали от этой темы, не так ли? Давайте поговорим о том, как позавтракать так, чтобы не умирать от голода к моменту наступления законного обеденного перерыва. Итак, сытные завтраки...
1. Никаких передозов быстрых углеводов на завтрак!
Нет! / Фото: sladkoe.menu
Как известно, самый быстрый заряд энергии можно получить с помощью так называемых быстрых углеводов (мучное, сладкое). Но парадокс в том, что, съев углеводистую пищу, которая даёт быстрый заряд энергии, уже через час-полтора человек чувствует голод, упадок сил, истощение. Это происходит потому, что организм, сначала подняв сахар в крови, а затем резко опустив его, требует новую порцию быстрых углеводов. Следовательно, завтрак нужно рассчитать таким образом, чтобы, во-первых, в нем не было быстрых углеводов, а во-вторых, чтобы в нем были продукты, которые дадут долгий заряд энергии до самого обеда.
2. Каши
Идеально! / Фото: gastronom.ru
Самая полезная группа продуктов для сытного завтрака – это медленные углеводы. Поэтому, как бы ни было банально, но любые каши – это оптимальный вариант насыщения утром. Для завтрака лучше всего подойдет гречневая или перловая каша.
Важно! Рис и овсянка – неудачные варианты завтрака, потому что по составу они ближе к быстрым углеводам.
3. Чечевица и нут - короли белка
Самый сытный завтрак! / Фото: klopotenko.com
Среди непопулярных, но очень полезных продуктов, которые дадут вам сытость до самого обеда, - чечевица и нут. Только данные продукты нужно с вечера замочить в воде для того, чтобы утром на приготовление полезного и крайне сытного завтрака потратить минимум времени на готовку. Нут и чечевица – это сочетание медленных углеводов и белков, которые очень полезны по утрам.
4. Кетоновые завтраки
Вот так! / Фото: taneagr.gr
На сегодняшний день очень популярна кетоновая диета. Принцип ее в следующем: человек не ограничивает себя в употреблении жирных продуктов, при этом значительно снижая употребление углеводистых продуктов (то есть антипод белковой диеты). Люди, которые испробовали на себе кетоновую диету, подтверждают: при том же самом употреблении суточных калорий, жирные продукты придают бодрость и обеспечивают очень долгое насыщение (настолько долгое, что после кетонового завтрака иногда вообще не хочется обедать). И всё это благодаря продуктам с достаточно высоким содержанием жиров.
5. Скрамбл
Суперзавтрак. / Фото: Фото: challenger.ru
Чтобы приготовить скрамбл, нужно на не раскалённую сковороду выливается несколько яиц и добавляется внушительный кусочек сливочного масла. Заметьте: процент жирности сливочного масла должен быть не ниже 80 процентов, в идеале – 82 или 86 процентов. Именно в таком жирном сливочном масле меньше всего посторонних компонентов. На сковороде нужно деревянной лопаточкой постоянно перемешивать массу из яиц и масла, пока яичница не превратится в нежные и очень аппетитные на вид хлопья. Белок и жир утром обеспечат насыщение вплоть до обеда, но при этом человек не поправится в эти сутки.
6. Суперомлет
Никакого голода до обеда! / Фото: gotovite.ru
Что входит в состав сытного суперомлета на завтрак? Разбитые яйца, соль, черный перчик, 100 граммов кефира и чайная ложка муки грубого помола (ржаная, овсяная). Масса взбивается блендером и заливается в сковороду. Закрывается крышкой и затем на самом маленьком огне мы забываем про нее на 10 минут. Когда 10 минут прошло, нужно взять белый творожный сыр, нарезать его мелкими кубиками и покидать на омлет в сковороде. В результате снова получится удачное, полезное и сытное сочетание белковой пищи и жиров для завтрака. Если вы терпеть не можете творожный сыр, можно натереть обычный твердый жёлтый сыр на крупную терку и посыпать им суперомлет за минуту до завершения его готовки.
Важно! Подобный ужин заставит вас поправиться, такое блюдо подходит только для завтрака.
7. Сытный завтрак для ленивых
Божественное сочетание... / Фото: irecommend.ru
Сыр рикотта с грушей – это отличное решение для ленивых, которые не хотят поправляться, но хотят утром насыщаться до самого обеда. Да! Не миф, но реальность! Рикотта должна быть не обезжиренной, а обычной (в режиме 170 калорий на 100 граммов), а груши нужно выбрать как можно более твердые. Чем тверже груша, тем больше в ней клетчатки, и, соответственно, тем медленнее сахар из плода будет поступать в кровь. Можно сделать мини-бутербродики: режем грушу кружочками, а на них чайной ложечкой накладываем рикотту. А можно нарезать грушу очень мелко и ложкой смешать с рикоттой, словно салат.
Важно! Если вы хотите еще сильнее замедлить поступание сахара в кровь, добавьте в вашу привычную порцию рикотты с грушей чайную ложку корицы. Зачем? Дело в том, корица снижает холестерин в крови и чистит сосуды. Но это еще не все. Последние исследования показали, что корица снижает уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Вот это да! Чем меньше вы стрессуете, тем бодрее и здоровее вы априори.
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