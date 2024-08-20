Почему ни одна страна не использует фиолетовый в цветах своего флага

Все дело в пурпурном красителе. /Фото: supercats-club.ru.

До XIX века получить можно было только из редких моллюсков. /Фото: supercats-club.ru.

Синтетический пурпур появился только в XIX веке благодаря Уильяму Генри. /Фото: fishki.net.

Фиолетовые флаги все-таки есть, но их очень мало. Например, вот флаг Токио. /Фото: motosha.com.