Почему ни одна страна не использует фиолетовый в цветах своего флага

Если начать пересматривать государственные флаги разных стран, то можно заметить одну интересную особенность: среди них едва ли найдется такой, на котором содержались бы фиолетовые полосы, квадраты или поля. Среди десятков государственных флагов флага пурпурного цвета – нет. Что весьма странно, учитывая, что последний традиционно считается одним из цветов богатства и процветания.
Все дело в пурпурном красителе. /Фото: supercats-club.ru.
На сегодняшний день в мире существует почти 200 стран со своими собственными флагами и еще больше всевозможных организаций. Кроме того, существуют многие тысячи флагов отдельных городов. При этом на подавляющем большинстве знамен фигурируют и так или иначе повторяются, по сути, одни и те же цвета: красный, синий, черный, зеленый, белый, золотой (желтый). А вот какого цвета среди прочих ни на одном из флагов не найдешь, так это фиолетового… Возникает вопрос: откуда взялось такое предубеждение к одному из самых нежных и приятных цветов в истории?
До XIX века получить можно было только из редких моллюсков. /Фото: supercats-club.ru.
На самом деле ответ на вопрос кроется отнюдь не в любви или нелюбви, а в деньгах… Дело в том, что в плоть до конца XIX столетия фиолетовый пигмент для создания соответствующего красителя был астрономически дорогим. А все потому, что получить этот пигмент в предыдущие столетия было чрезвычайно не просто. Добывался краситель из морских моллюсков. Причем получение его было крайне затратным и кропотливым трудом, не говоря уже о том количестве несчастных морских существ, которых приходилось «переработать» для получения хотя бы 70-100 грамм красящей основы. Так, чтобы получить 0.1 кг пурпурного красителя, людям приходилось не менее 10 тысяч моллюсков.
Синтетический пурпур появился только в XIX веке благодаря Уильяму Генри. /Фото: fishki.net.
Именно по этой причине фиолетовая краска на протяжении веков была одной из самых дорогих и труднодоступных. Соответственно, фиолетовый в свою очередь считался цветом богатства и аристократизма. В фиолетовые одежды сильные мира сего облачались, начиная как минимум со времен Древнего Рима. При этом важно понимать, что нужные моллюски для получения пурпурного красителя еще и обитали далеко не везде. А потому на протяжении веков центрами производства фиолетовой ткани оставалось всего два города – Тир и Сидон. Изменилась ситуация лишь в 1856 году благодаря развитию химии. Молодой ученый Уильям Генри Перкин смог создать синтетический пурпурный краситель, что сделало фиолетовую ткань куда более доступной.
Фиолетовые флаги все-таки есть, но их очень мало. Например, вот флаг Токио. /Фото: motosha.com.
Тем не менее труднодоступность фиолетовой краски на протяжении веков привели к тому, что практически ни одна страна или город не успели обзавестись фиолетовым флагом. Хотя, исключения из этого правила есть. Например, фиолетовый флаг с белым солнцем используется Токио – столицей Японии. Так же есть еще по меньшей мере два флага, которые содержат небольшие элементы фиолетового цвета: это флаг Доминиканцы с пурпурной птицей и флаг Никарагуа с радугой. В остальном государственных флагов с фиолетовыми фрагментами или хотя бы полосами – нет.
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