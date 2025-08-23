Зачем в банки с крупами добавлять лавровый лист: 8 советских лайфхаков, которые нужно мотать на ус

Когда о каких-то вещах или привычках говорят «родом из СССР», они обычно воспринимаются как что-то устаревшее, ненужное, то, на что можно не тратить свое время. Однако именно наши мамы и бабушки отличались невероятной находчивостью, когда речь заходила о различных лайфхаках, связанных с красотой и бытом, поэтому Novate.
Лайфхак 1: Бигуди из ткани и газет
Отрезки ткани помогали сделать вот такие кудри
Современные девушки тратят огромные деньги на стайлинговые приборы, средства для укладки, услуги профессиональных стилистов, и все это для того, чтобы сделать прическу своей мечты. В Советском Союзе к вопросам красоты относились более экономно: считалось, что покупать бигуди ли лак для волос совсем необязательно, ведь можно без проблем обойтись подручными средствами.
Так, например, девушки накручивали влажные волосы на отрезки ткани, обернутые газетами, и оставляли их на ночь. Утром «бигуди» снимали и наслаждались мелкими красивыми кудряшками и роскошным объемом. Такая прическа была устойчивой сама по себе, но на всякий случай волосы могли сбрызгивать еще и сладкой водой – аналогом современного лака. Тогда укладка держалась «мертвой хваткой».
Лайфхак 2: Сухой шампунь из муки
Мука отлично борется с жирными корнями
Существует устойчивое мнение, что сухой шампунь является чем-то инновационным и современным. На самом деле его аналог активно использовали еще наши мамы и бабушки, просто называли средство по-другому.
Чтобы вернуть прядям чистоту и свежесть, советские девушки наносили на корни небольшое количество муки, аккуратно взбивали волосы руками для получения красивого объема, а затем вычесывали остатки.
Если вы тоже часто попадаете в такие ситуации, а профессионального сухого шампуня не оказывается под рукой, обязательно попробуйте советский лайфхак. Мука в кухонном шкафчике точно найдется – главное не забудьте хорошо вычесать ее, чтобы не осталось «следов преступления». Кстати, брюнеткам лучше использовать вместо муки корицу – она будет практически незаметна на темных волосах.
Лайфхак 3: Книга рецептов для разнообразия блюд
В Советском Союзе рецепты обычно записывали в тетрадь. / Фото: fb.ru
Раньше практически в каждой семье была большая книга рецептов, которая передавалась из поколения в поколение, позволяя готовить вкусные, разнообразные и сытные блюда из простых продуктов. Несмотря на то, что у современных хозяек гораздо больше возможностей разнообразить свое меню благодаря интернету, иногда не хватает именно проверенных рецептов, которые точно всегда получаются, и для которых не нужны дорогие заморские ингредиенты.
Если у вас не осталось бабушкиной или маминой книги рецептов, предлагаем завести отдельный блокнот или тетрадь и записывать туда удачные блюда. Для удобства разделите ее на несколько частей: салаты, десерты, закуски, основные блюда, супы и пр. Так вам будет гораздо проще ориентироваться. Старайтесь вписывать в свою книгу максимально простые рецепты, продукты для которых всегда есть под рукой – это отличный способ не только сэкономить, но и избавить себя от долгих поисков идей для завтрака, обеда или ужина.
Лайфхак 4: Сухари для ремонта мясорубки
Чтобы заточить ножи в мясорубке, нужно было перекрутить сухари. / Изображение: дзен-канал technotion
Советская мясорубка – настоящая легенда. Ею и сейчас активно пользуются во многих семьях, потому что она все так же исправно работает, несмотря на возраст – никакие электрические модели не сравнятся. Единственная проблема, с которой сталкивались хозяйки в СССР – ножи на мясорубке. Чем интенсивнее пользовались девайсом, тем быстрее они становились тупыми, а приобрести новые не было возможности.
Отличным решением проблемы становились обычные сухари. Хозяйки несколько раз пропускали их через мясорубку и ножи хорошо затачивались. Вы смело можете использовать этот же лайфхак и еще долгое время наслаждаться работой верной помощницы.
На заметку: А если мясорубка все-таки сломалась, но вам срочно нужно сделать фарш, воспользуйтесь еще одной советской хитростью – натрите замороженное мясо на обычной терке. Результат получится ничуть не хуже. Только перед тем, как приступать к приготовлению основы для котлет, дайте готовому фаршу немного времени, чтобы он приобрел комнатную температуру.
Лайфхак 5: Старый носок для защиты пылесоса
Лучше использовать плотный носок
В Советском Союзе не было старых ненужных вещей. Как только очередной предмет переставал выполнять свою первоначальную функцию, его тут же адаптировали для решения каких-то других задач. Например, носки без пары хозяйки надевали на шланг пылесоса для того, чтобы найти и вытащить предмет из-под дивана, шкафа или любого другого труднодоступного места. Так найденная вещица не засасывалась внутрь пылесоса.
Этот лайфхак и сейчас актуален, поэтому смело берите на заметку. А еще есть второй способ использования старого носка, полезный для владельцев вертикальных пылесосов, оснащенных конусными или цилиндрическими НЕРА-фильтрами. Эти детали быстро забиваются пылью, шерстью и плохо поддаются очистке. Чтобы продлить срок годности фильтра, наденьте на него обрезанный по высоте носок – в процессе уборки он примет весь удар на себя.
Лайфхак 6: Горчица вместо стирального порошка
Горчица отлично отстирывает пятна на вещах. / Изображение: дзен-канал technotion
Нельзя не заметить, что средства для стирки дорожают с каждым днем. А если вы покупаете не только порошок, но и отбеливатель, пятновыводитель, кондиционер для белья, все это влетает в копеечку. Рекомендуем сэкономить хотя бы на чем-то одном – например, использовать для стирки горчичный порошок.
Если вы планируете стирать вещи вручную, разведите 100 граммов порошка в пяти литрах воды, замочите одежду на полчаса, а затем хорошо потрите пятна и прополощите в чистой воде. Именно так делали советские хозяйки. В случае с машинной стиркой нужно добавить 50 граммов порошка прямо в барабан стиральной машины и запустить подходящий режим.
Лайфхак 7: Лавровый лист против вредителей
В каждую банку с сыпучими нужно положить по лавровому листу. / Изображение: дзен-канал technotion
В Советском Союзе невероятно ценили крупы – их старались покупать с запасом, чтобы на завтрак всегда была сытная и полезная каша. Однако если сыпучие слишком долго лежали в банках, в них заводились жучки. Чтобы не допустить появления вредителей, хозяйки клали в каждую емкость с крупой лавровый лист. Пряность отпугивала жучков своим запахом, и можно было не переживать о том, что продукт будет испорчен. Отличный лайфхак, который смело можно использовать и сейчас.
Лайфхак 8: Яичная скорлупа для чистоты термоса
Яичной скорлупой удобно чистить термос изнутри
В СССР особенно ценились термосы, поэтому каждый человек, у которого была такая вещь, старался тщательно ухаживать за ней и поддерживать в идеальном состоянии. Для этого в термос засыпали слегка измельченную яичную скорлупу, сверху наливали небольшое количество уксуса, закрывали его и хорошо встряхивали несколько раз. После этого термос оставляли на кухне на два-три часа, а по истечении времени промывали воды. От налета, следов чая и прочих загрязнений не оставалось даже воспоминания.
