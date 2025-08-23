Зачем в банки с крупами добавлять лавровый лист: 8 советских лайфхаков, которые нужно мотать на ус

Лайфхак 1: Бигуди из ткани и газет

Отрезки ткани помогали сделать вот такие кудри

Лайфхак 2: Сухой шампунь из муки

Мука отлично борется с жирными корнями

Лайфхак 3: Книга рецептов для разнообразия блюд

В Советском Союзе рецепты обычно записывали в тетрадь. / Фото: fb.ru

Лайфхак 4: Сухари для ремонта мясорубки

Чтобы заточить ножи в мясорубке, нужно было перекрутить сухари. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 5: Старый носок для защиты пылесоса

Лучше использовать плотный носок

Лайфхак 6: Горчица вместо стирального порошка

Горчица отлично отстирывает пятна на вещах. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 7: Лавровый лист против вредителей

В каждую банку с сыпучими нужно положить по лавровому листу. / Изображение: дзен-канал technotion

Лайфхак 8: Яичная скорлупа для чистоты термоса

Яичной скорлупой удобно чистить термос изнутри