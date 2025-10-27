6 ошибок в организации освещения, которые лишают немалой доли комфорта

Когда люди приходят в магазин за светильниками, они редко могут рассказать о целях и задачах дизайна света, ответить, какова стратегия освещения. А все потому что покупка осветительных приборов производится по остаточному принципу и на завершающей стадии ремонта, когда в квартире уже все готово. Novate.
Ошибка 1: Неправильное количество светильников
Одной люстры мало для освещения целой комнаты
Многие авторы дизайнерских блогов пишут о том, что одного потолочного светильника слишком мало, чтобы хорошо осветить всю комнату. И это мнение – не пустой звук. Во-первых, даже самых яркий светильник не сможет равномерно осветить всю комнату – количество света в центре и углах будет сильно отличаться, в результате чего текстуры получатся размытыми, а декоративные предметы скучными. Во-вторых, застройщик обычно выводит крюк для единственной люстры по центру помещения, а не там, где вы планировали сосредоточить основное количество света. Конечно, дизайнеры могут решить эту ситуацию и предусмотреть вывод в другом месте, однако планировали ли вы нечто подобное? Вряд ли.
В-третьих, стратегия «одна яркая люстра в одной комнате» предполагает, что у светильника будет много ламп. Скажем по секрету, за такой осветительный прибор вы заплатите намного больше, чем за два с тем же числом лампочек: например, стоимость 15-рожковой люстры значительно превышает цену 8-рожковой. Еще один нюанс, с которым вы можете столкнуться – увеличенная высота люстры.
Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, необходимо сразу предусматривать в комнате несколько осветительных приборов. Если же второй вывод под потолочный светильник не запланировали, а ремонт уже закончили, можно добавить несколько других экземпляров. Например, поставить около дивана торшер, на рабочем столе лампу и так далее. Чтобы было легче понять, где нужен свет, разделите комнату на зону – в каждой должно быть самостоятельное освещение.
Ошибка 2: Неверное крепление люстры
Классическая люстра крепится на крючок. / Фото: dizajny.guru
Здесь существует только два варианта: крючок или планка. Однако часто случается ситуация, когда люди выбирают люстру, которая подходит им по дизайну, размеру, световым характеристикам, но в финале понимают: тип крепления не тот, что нужен. В результате приходится покупать другую люстру, ведь демонтировать крюк в квартире после роскошного ремонта совсем не хочется.
Обратите внимание: Большинство светильников в современном стиле имеют основание в виде планки. И если вы планируете оформить квартиру в стиле лофт, хай-тек или минимализм, сразу предупредите строительную бригаду, что крючок вам не нужен, иначе они сделают его «на автомате».
В идеале вы должны иметь представление о том, какие светильники у вас будут, до момента сборки потолка. А если они уже будут куплены, и вы сможете не только объяснить строителям спецификацию осветительных приборов, но также показать их, будет вообще замечательно. Если нет – просто укажите требования к типу и размеру крепления.
Ошибка 3: Не учитывается «привязка» светильников
Светильник должен висеть четко по центру тумбы, а не над кроватью
Светильники всегда связаны друг с другом и этот момент обязательно нужно учитывать. Например, если брать освещение в спальне, то там электрический вывод для настенных светильников должен не только находиться на правильной высоте, но также соотноситься с прикроватными тумбами. Что это значит? При планировании расположения светильников, вы должны знать ширину не только кровати, но и тумбочек. Лишь в этом случае вы сможете разместить бра четко по центру, не нарушая симметрию и гармонию пространства.
Это же правило работает и для тех осветительных приборов, которые планируется разместить по обе стороны кровати. Если не учитывать ширину и игнорировать привязку, вероятнее всего светильники окажутся не четко по центру прикроватных тумб, а будут нависать прямо над постелью.
Предлагаем отправляться в магазин с уже заготовленным планом расстановки мебель. Он должен представлять собой схематичный чертеж «вид сверху», демонстрирующий в масштабе, где и какой предмет мебели будет в итоге находиться. Несмотря на то, что план в большинстве случаев схематичен, он помогает подобрать мебель с конкретными параметрами для вашей комнаты. Не менее важной является «привязочная» схема, где обозначено, в каком именно месте необходимо делать вывод под светильники.
Ошибка 4: Промах с видом и количеством выключателей
Схема расположения выключателей. / Фото: fb.ru
Еще одна проблема, связанная с тем, что вы не понимаете, где и какой светильник в итоге должен быть, – это количество и распределение выключателей. Например, хозяева хотят установить рожковую люстру, которую можно будет включать «частями», а потому просят электриков установить двухклавишный выключатель. Увы, во многих светильниках не предусмотрено подобное разделение, в результате чего хозяевам квартиры приходится либо покупать новую, уже одиночную клавишу, и платить электрику еще раз, либо оставлять все на своих местах, что тоже неэкономично и малофункционально.
Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами и не тратить лишние деньги, выберите время и хорошо подумайте, какие именно световые сценарии вам нужны. Далее перечислите их на листке и проверьте, как они соотносятся с планом розеток и выключателей.
Ошибка 5: Выбрать красоту вместо функциональности
Один красивый светильник не выполнит задачу
Дизайнеры часто говорят о том, что в квартире должны присутствовать красивые детали, и если хозяева предпочитают практичность, то такими акцентами должны выступать осветительные приборы. Все верно, однако здесь очень важно разделять понятия красоты и функциональности. Не стоит думать, что модный и оригинальный светильник, не предназначенный для большой площади, сможет позаботиться об освещении всей комнаты (даже если его автор – знаменитый дизайнер, и он стоит пару ваших зарплат).
Помните, что самым главным является все-таки не эстетическая составляющая, а практическая. Если же вам хочется, чтобы комната выглядела как на обложке журнала, но при этом вы не испытывали никакого дискомфорта, наделите декоративной функцией исключительно акцентные светильники (торшеры, бра, настольные лампы). Что касается остальных источников света, то стоит отдать предпочтение нейтральным трековым и встроенным светильникам.
Ошибка 6: Забыть про подсветку зеркала
Зеркало нужно подсветить сверху
Люди делятся на два типа: тех, кто совсем забывает о подсветке зеркал, и тех, кто делает ее неправильно. Любое зеркало, вне зависимости от того, где оно находится – в спальне, в коридоре или в ванной – нуждается в грамотном освещении. Подсветка для картин не является решением проблемы, ведь вам нужно, чтобы свет падал на вас, а не на зеркальную поверхность.
Лучше всего использовать специальные приборы с рассеянным светом, а не направленным. В идеале – два светильника по бокам или один над зеркалом. Пускай отражение будет немного лучше, чем есть на самом деле, зато хозяева не впадут в истерику от резких морщин и несуществующих синяков под глазами.
