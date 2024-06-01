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Зачем советские панельки отделывали стеклом




Период Советского Союза характеризовался множеством уникальных бытовых особенностей. Одной из таких особенностей была мелкая стеклянная плитка, которой украшали фасады панельных домов. Зачем и для чего её делали, причин несколько и если в них разобраться они начнут казаться весьма весомыми.

Строительство панелек /Фото:stroiteh-msk.ru

Строительство панелек /Фото:stroiteh-msk. ru

 

Панельные дома в СССР были широко распространены после второй мировой войны как способ обеспечения массового жилья для населения. Этот тип строительства характеризовался использованием заводски изготовленных бетонных панелей, что позволяло быстро и эффективно возводить здания.

Одним из основных преимуществ панельных домов была их скорость строительства. Здания могли быть возводиться в короткие сроки, что позволяло быстро решать проблему нехватки жилья. Кроме того, стандартизация процесса позволяла снизить затраты на строительство и повысить его эффективность.
Создание хрущёвок на заводе /Фото:dzen.ru

Создание хрущёвок на заводе /Фото:dzen.ru


Однако панельные дома имели и недостатки. Из-за использования стандартизированных элементов, они часто имели однотипный внешний вид, что приводило к монотонности застройки. Кроме того, с течением времени стали проявляться проблемы, связанные с качеством материалов и строительства, что приводило к необходимости капитального ремонта.

Принципы, лежащие в основе проектирования панельных домов стремились к стандартизации производства, ведь они строились по типовым проектам с использованием однотипных элементов, что позволяло сократить время и затраты на строительство. Использование этих стандартизированных технологий и материалов позволяло снизить затраты на строительство и жилье, делая их доступными для широких слоев населения.

Производство железобетонных панелей и других элементов домов было организовано на заводах массового производства, что обеспечивало постоянное поступление материалов на строительные площадки.
Строительство /Фото:1svoimi-rukami.ru

Строительство /Фото:1svoimi-rukami.ru

 

Панельные дома проектировались с учетом удобства и комфорта для жильцов, включая оптимальную планировку квартир, наличие балконов, лифтов, специальных предприятий вблизи домов.

Они часто строились в микрорайонах, где помимо жилых домов были размещены школы, детские сады, магазины, аптеки, что создавало благоприятные условия для проживания.

Во многих городах России можно увидеть такие панельные дома и сегодня, и они даже имеют такой же стандартизированный элемент декора — плитка два на два сантиметра. Этот элемент архитектуры уже мало привлекает внимание прохожих своей необычностью и оригинальностью, однако, многие не знают для чего это было задумано изначально. Ведь часто такие здания становятся настоящими символами городов, сохраняя свой уникальный вид на протяжении десятилетий.
Панельный дом в плитке /Фото:ixbt.com

Панельный дом в плитке /Фото:ixbt.com

 

В СССР такая плитка стала популярной и появилась на советских панельных домах с 1971 года и продержалась до девяностых из-за своей практичности и функциональности. И таким декором из большого количества плиток 2 на 2 см будут украшать дома вплоть до девяностых годов.

Происхождение этой технологии остается загадкой, однако ее корни уходят в историю Италии, где с древних времен существовала традиция украшения жилищ мозаиками из цветного стекла, которая была широко распространена ещё в Римской империи. Компания Bisazza начала массовое производство стеклянной мозаичной плитки в 1956 году и продолжает свою деятельность до настоящего времени. Вероятно, какой-то советский чиновник обратил внимание на это итальянское искусство и посчитал его идеальным способом украшения фасадов, что вдохновило на внедрение этой технологии в массовое строительство, что было довольно распространенным явлением.
Плитка украсила множество фасадов /Фото:bse.uaio.ru

Плитка украсила множество фасадов /Фото:bse.uaio.ru

 

Раньше панельные дома строились из бетонных плит, изготавливаемых на заводах. Начиная с 1957 года, в Советском Союзе началось активное строительство типовых панельных домов, известных сегодня как - хрущевки. В то время существовало множество различных проектов и стилей отделки внешних фасадов таких зданий, включая мозаичные. Стеклянная мозаика из смальты, используемая для декоративных целей, отличалась яркостью, устойчивостью к выцветанию и достаточной долговечностью.

Но, такое решение было принято не только ради декора, с практичной точки зрения тоже. Она уменьшала пористость бетонных блоков, в результате чего на фасадах не образовывалась плесень, и тем самым улучшался внешний вид дома.

Использование маленькой плитки позволяло скрыть и дефекты самого материала стен, таких как трещины или неровности. Благодаря мелким элементам отделки визуально создавалось впечатление ровной и гладкой поверхности.
Она оказалась отличным материалом /Фото:stroiteh-msk.ru

Она оказалась отличным материалом /Фото:stroiteh-msk.ru

 

Кроме того, она снижала нагрев плиты летом, что делало жилье более комфортным в жаркое время года и  способствовало сохранению комфортной температуры внутри помещений. Плитка на фасаде не теряла цвет и естественным образом очищалась дождем, что позволяло избежать необходимости ее покраски и мытья. Этот материал считался очень долговечным и устойчивым к воздействию окружающей среды.

Это очень облегчало уход и обслуживание зданий. Этот метод делал поверхность более устойчивой к воздействию различных атмосферных явлений, таких как дождь или снег, и позволял легче удалять загрязнения в виде баллончиков краски, маркетов и т.д.

В 1971 году был введен первый стандарт ГОСТ 17057, который регулировал производство и качество стеклянных облицовочных плиток и коврово-мозаичных изделий. Этот стандарт устанавливал требования к размерам, форме, цвету, поверхности и другим характеристикам стеклянных плиток и ковров. Такие изделия использовались для отделки стен и полов в различных помещениях.
Процесс изготовления долгий /Фото:czarsafe.ru

Процесс изготовления долгий /Фото:czarsafe.ru

 

Монтаж маленькой плитки был более трудоемким и требовал больше времени и сил, что повышало качество выполненных работ. Благодаря этому фасады домов оставались привлекательными и долговечными на протяжении многих лет.

Начальный этап процесса заключался в прикреплении маленьких плиток размером 2 см на 2 см и толщиной 4,5 мм к упаковочной бумаге с использованием водно-дисперсионного клея. Таким образом формировался так называемый «ковровидный» материал, предназначенный для последующего использования.

Затем, перед заливкой бетона в специальную форму, ковры с укладкой плитки устанавливались на нижнюю часть опалубки. Это было сделано для того, чтобы обеспечить равномерность и прочность структуры. Далее на плитки укладывалась арматура, которая дополнительно укрепляла конструкцию. И, наконец, производилась заливка цементом, который затвердевал и образовывал  прочный бетонный элемент.
Но, у неё тоже есть срок службы /Фото:kartinki-na-ekran.ru

Но, у неё тоже есть срок службы /Фото:kartinki-na-ekran.ru

 

Этот процесс обеспечивал надежность и долговечность конструкции, а также способствовал сохранению формы и красоты плитки на поверхности. После затвердевания бетонной основы, используемую для фиксации бумагу легко удаляли, оставляя плитку идеально прикрепленной в слой поверхности.

Уникальная методика, гарантирующая надёжное соединение стеклянных плиток с бетоном, основывается на конструкции краёв плитки — выступ с шириной в 1 мм и наличием двух скосов, как это отображено в чертеже по ГОСТу. За счёт такого края, гладкие плитки приобретают способность «удерживаться» на бетоне, обеспечивая надежное крепление.

Выбор небольших размеров плиток обусловлен не только стремлением к безопасности, но и с целью избежания потенциальных травм при возможном падении с высотных сооружений. Несмотря на цепкость края, иногда плитки могут выпадать из-за некачественной укладки или воздействия атмосферных явлений.
Она имеет место быть в истории архитектуры /Фото:k-artina.ru

Она имеет место быть в истории архитектуры /Фото:k-artina.ru

 

Более того, дети во дворе часто использовали упавшие плитки маленького размера как игрушку, с радостью их подбирая.

В прошлом, применяя небольшие плитки, дополнительные цветные элементы вводились непосредственно в цемент или равномерно рассеивались по поверхности формы для заливки. Это, конечно, было менее трудоемким способом, однако визуально не всегда выглядело аккуратно.
Была и не только серая /Фото:catherineasquithgallery.com

Была и не только серая /Фото:catherineasquithgallery.com

 

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