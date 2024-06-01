Зачем советские панельки отделывали стеклом

Новости СМИ2 Строительство панелек /Фото:stroiteh-msk.ru

Создание хрущёвок на заводе /Фото:dzen.ru

Строительство /Фото:1svoimi-rukami.ru

Панельный дом в плитке /Фото:ixbt.com

Плитка украсила множество фасадов /Фото:bse.uaio.ru

Она оказалась отличным материалом /Фото:stroiteh-msk.ru

Процесс изготовления долгий /Фото:czarsafe.ru

Но, у неё тоже есть срок службы /Фото:kartinki-na-ekran.ru

Она имеет место быть в истории архитектуры /Фото:k-artina.ru

Была и не только серая /Фото:catherineasquithgallery.com