10 идей, как сделать красивую клумбу на даче своими руками

Иногда даже у самых креативных садоводов могут закончиться идеи того, как оригинально оформить клумбы своими руками. Рассказываем о наиболее любопытных тенденциях ландшафтного дизайна в сфере цветников.

Планируя оформление клумбы в саду, обратите внимание на то, что важно продумать не только цветовые сочетания, но и пропорциональность форм растений, а также гармоничное расположение цветника на участке.

1. Рутарий

Садовая композиция из коряг, пней и старых стволов деревьев, украшенных цветами, называется рутарий (от англ. root – корень). Этот вариант оформления цветника пользуется популярностью не только из-за впечатляющего внешнего вида, но и по причине дешевизны: все необходимое для рутария можно найти прямо на загородном участке или в ближайшем лесу.

Выбрав древесный материал необычной формы, обработайте его защитным средством против гниения. Разместите корягу или пень в саду так, чтобы будущий цветник выглядел уместно. Рутарий гармонично смотрится:

у входа в сад;

у пруда;

рядом с беседкой;

в дальнем углу сада (особенно коряги причудливой формы).

Чтобы сделать из пня необычное кашпо, удалите сердцевину, обработайте дерево защитным средством, всыпьте землю и посадите внутрь углубления растение.

"Цветущий" пенек выглядит очаровательно и привлекает внимание.

Для оформления рутария идеально подходят ромашка, барвинок, папоротник, флокс, василек, петуния, бархатцы.

2. Солитер

Солитером называют крупное растение, посаженное в саду отдельно от других (от фр. solitaire – одинокий). Такой дизайнерский прием направлен на привлечение внимания к определенной посадке, создание акцента.

Для солитерной посадки в классическом ландшафтном дизайне традиционно используют деревья и высокорослые кустарники. Особую популярность изолированная посадка приобрела в эпоху Романтизма. Индивидуальность и уединение, которые символизируют собой растения-солитеры, были в ту пору очень значимы. Мощный дуб, одиноко растущий в парке или усадьбе, нацеливал созерцателя на долгие размышления о своем месте в этом мире.

В наше время солитеры активно используют и на сравнительно небольших территориях приусадебных участков. Для оформления цветника на даче используйте в качестве солитера пион, лилейник, ирисы, дицентру великолепную, крупный очиток, травянистые злаки.

Также хороши в солитерных посадках крупные вертикальные растения: коровяк (обыкновенный, гибридный, фиолетовый) и клещевина.

Поскольку цель солитера – быть заметным всегда, подберите растения, цветущие в разное время года, чтобы сад не терял декоративность как можно дольше.

3. Массив

Сплошную посадку растений нескольких сортов одного или разных видов в цветнике называют массивом. Такие клумбы часто встречаются в городских парках, поскольку для создания цветника-массива нужна довольно большая территория.

Тем не менее, и в небольшом саду можно организовать массивную посадку. Оформите пристенную или угловую клумбу крупными цветами. Если цветник находится в защищенном от прямых солнечных лучей месте, выберите мальву, рудбекию, лилию (высокие сорта) или дельфиниум.

Длинные побеги этих высокорослых растений будут выглядеть очень эффектно в сочетании с более низкими цветами. Расположите цветы ярусно – это придаст композиции объем. Для заднего плана подойдут высеянные небольшими группами вербейник ландышевый и точечный, космея.

4. Бордюр

Для того чтобы обрамить цветник или выделить часть клумбы, как нельзя лучше подходит бордюр – сплошная полоса низкорослых растений, служащая для обозначения границ композиции. Также при помощи бордюра можно создавать геометрические узоры.

Идеальные растения для создания бордюра на дачном участке: бархатцы, тысячелистник, агератум Хоустона, а также любимые многими дачниками фиалки.

Декоративнолистные растения – отличный вариант для необычного цветника-бордюра. Ирезине, колеус, декоративная капуста, крестовник приморский и другие растения с листьями необычного цвета или формы ни в чем не уступают своим цветковым собратьям.

5. Букетная посадка

Посадка растений куртинами называется букетной, потому что цветы, растущие как бы небольшими кустиками, действительно напоминают красивые букеты. Интересно, что для создания такого цветника необязательно использовать кустарники – подойдут и высаженные группами травянистые растения: дицентра, лилейник, пионы.

Чтобы куртина не расползалась и смотрелась аккуратнее, используйте пластиковую бордюрную ленту.

Букетные посадки цветов, в зависимости от места в саду, выбранного для их выращивания, условно делят на пристенные (приствольные) и свободно растущие. В групповых посадках хорошо смотрятся петунии, флоксы, астильбы, катарантусы.

Куртины характерны для садов, оформленных в пейзажном (английском) стиле. В саду регулярного (французского) стиля такие посадки смотрятся немного неуместно.

6. Живая изгородь

Для создания живой изгороди на участке выберите плетистые растения, например, лианы. Используйте вертикальные опоры, чтобы растения могли их оплетать – так вы получите красивую зеленую ширму.

Среди многолетних лиан, подходящих для формирования живой изгороди, наиболее неприхотливы:

актинидия;

девичий виноград;

хмель обыкновенный;

жимолость.

Немного более капризны пышноцветущие княжики и клематисы.

Среди однолетних лиан, позволяющих создавать в саду временные ширмы, популярны хмель лазающий, настурция, фасоль, ипомея. Эти растения довольно быстро оплетают своими побегами предоставленную им опору.

7. Цветы на газоне

Для реставрации газона традиционно используют засевание поврежденных мест или пересадку здорового дерна на место испорченного. Но почему бы не посадить на участки газона, требующие восстановления, почвопокровные растения? Они добавят саду разнообразия, при этом не требуя особого ухода.

Для декорирования газона используют барвинок, обриету, арабис, живую ползучку, гейхеру. Также можно посадить вышеупомянутые лианы, но не устанавливать опору, а позволить им расползаться в стороны, затягивая побегами проблемные места газона.

8. Каменистый цветник

Если вы хотите сделать рокарий или альпинарий своими руками, будьте внимательны при выборе растений. Для каменистой клумбы подходят устойчивые к солнцепеку и способные выжить на обедненной почве растения.

Таким требованиям соответствуют почвопокровные растения. Одни красиво оплетают валуны рокария (арабис, обриета), другие образуют интересную "подушку" среди камней (драба, гвоздика).

Чтобы создать акцент в альпинарии или рокарии, используйте засухоустойчивые травянистые виды: очиток, родиолу.

9. Клумба у пруда

Если у вас на участке есть небольшой пруд, сделайте прибрежную клумбу. Для этого подберите растения, которым комфортно "живется" возле воды. Чтобы создать акценты в композиции с искусственным прудом на участке, разместите 2-3 группы растений на мелководье или вдоль береговой линии.

Используйте растения вертикальной направленности, чтобы создать эффект контраста посадки с гладью воды. Подойдут аир, рогоз, ирисы, калужница, купальница, вербейник.

10. Кашпо в саду

Растения в кашпо красиво смотрятся не только на крыльце дома и во дворе дачного участка, но и в саду. Выбирая цветы для контейнерной посадки, ориентируйтесь на то, как растение чувствует себя в ограниченном объеме почвы.

Традиционно в кашпо выращивают плетистые однолетники, которые не только быстро растут, но и долго цветут:

катарантус розовый;

фиалку;

петунию;

лобелию;

пеларгонию;

бакопу.

Также для цветника в кашпо хороши растения с длинными и крупными листьями дугообразной формы: хосты и папоротники.

А как вы любите оформлять цветники в своем саду? Поделитесь фотографиями ваших прекрасных клумб в комментариях!