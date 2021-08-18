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Знаменитости в неформальной обстановке на снимках журналиста, который снимал церемонии «Оскар»


Знаменитости в неформальной обстановке на снимках журналиста, который снимал церемонии «Оскар»

Все привыкли видеть знаменитостей на «красной дорожке» или в фильмах. Но ведь они тоже самые обычные люди, в жизни которых происходят не только светские рауты и съёмки. Алан Свет – американский фотограф который долгие годы снимал церемонии таких известных премий как «Оскар», «Эмми» и «Гремми», и также другие всемирно известные мероприятия. Но есть среди его фотографий и не менее интересные – снимки звёзд в неформальной обстановке, которые представляют не меньший интерес, чем сделанный на больших форумах.

1. Божественная Мисс М.


Бетт Мидлер на премьере фильма «Роза».

Бетт Мидлер на премьере фильма «Роза».

 

2. Звёзды мировой величины


Бетт Дэвис и Элизабет Тейлор.

Бетт Дэвис и Элизабет Тейлор.

 

3. «Вечер с Элизабет Тейлор»


Элизабет Тейлор, Грегори Пек и сенатор Джон Уорнер.

Элизабет Тейлор, Грегори Пек и сенатор Джон Уорнер.

 

4. Долли Партон


Знаменитая американская кантри-певица и талантливая киноактриса.

Знаменитая американская кантри-певица и талантливая киноактриса.

 

5. Орентал Джеймс


Американский актёр и профессиональный игрок в американский футбол.

Американский актёр и профессиональный игрок в американский футбол.

 

6. Ричард Прайор с поклонниками


Памятная фотография, сделанная в 1986 году.

Памятная фотография, сделанная в 1986 году.

 

7. 60-я церемония награждения премии «Оскар»


Алан Райт, Рик Бест, Тодд Морроу и Кэндис Берген.

Алан Райт, Рик Бест, Тодд Морроу и Кэндис Берген.

 

8. Лайза Миннелли


Живая легенда американского кино и голливудская икона.

Живая легенда американского кино и голливудская икона.

 

9. Лорна Лафт и Лайза Минелли


Знаменитая американская писательница и обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Кабаре».

Знаменитая американская писательница и обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Кабаре».

 

10. Майкл Дж. Фокс и Трейси Поллан


Актер Майкл Джей Фокс с супругой Трэйси Поллан.

Актер Майкл Джей Фокс с супругой Трэйси Поллан.

 

11. Майкл Джексон даёт автограф


Майкл Джексон даёт автограф у входа в отель «Rotterdam Hilton».

Майкл Джексон даёт автограф у входа в отель «Rotterdam Hilton».

 

12. Беатрис Артур и Анджела Лэнсбери


41-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми».

41-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми».

 

13. Бетти Уайт


Американская актриса, комедиантка и телеведущая.

Американская актриса, комедиантка и телеведущая.

 

14. Фрэнк Синатра


В XX веке Синатра стал живой легендой.

В XX веке Синатра стал живой легендой.

 

15. Джейми Ли Кёртис


Известная американская актриса и детская писательница.

Известная американская актриса и детская писательница.

 

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Знаменитости в неформальной обстановке на снимках журналиста, который снимал церемонии «Оскар»

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Знаменитости в неформальной обстановке на снимках журналиста, который снимал церемонии «Оскар»Подписаться на мой Instagram
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