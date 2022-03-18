Тайна, которую раскрыли через 70 лет: Наследникам досталась квартира, запертая на ключ с 1939 года

Квартира, которую не открывали с 1939 года.

Мадам де Флориан заперла свою квартиру на 72 года.

Интерьер квартиры, которую не открывали 72 года.

Туалетный столик, покрытый пылью.

Антикварная мебель.

Портрет Марты де Флориан кисти Джованни Больдини.

Интерьер квартиры, которую не открывали с 1939 года.