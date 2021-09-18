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17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников


Задания, которые доказывают, что образование бывает разное!

Задания, которые доказывают, что образование бывает разное!

Все чаще и чаще на просторах интернета появляются выдержки из новых учебников со всевозможными ляпами и несоответствиями в заданиях. Выглядит это довольно забавно. Однако, если вспомнить, что именно по этим книгам учат наших детей, улыбка как-то гаснет сама собой...

1. «Ну, с кораллом-то все ясно, а вот что на второй картинке - вопрос...»


Может это камни... Ну, те, что почках бывают... | Фото: STENA.ee.

Может это камни... Ну, те, что почках бывают... | Фото: STENA.ee.

 

2. Сначала они заставляют детей решать задачи со «сказочными» словами, а потом удивляются, что те становятся наркоманами...


17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

«В наше время задачи были не такими увлекательными...» | Фото: Humor.FM.

 

3. И все-таки знания, которые дает «новая школа», куда практичнее...


Novate.ru уверяет, такое может случится и в реальной жизни. | Фото: КОНТ.

Novate.ru уверяет, такое может случится и в реальной жизни. | Фото: КОНТ.

 

4. Слышите? Депрессией повеяло!


Поэзия нового времени. | Фото: Humor.FM.

Поэзия нового времени. | Фото: Humor.FM.

 

5. «Нет, главное - объяснить ребенку, что автор учебника дальтоник!»


Размер - не главное, главное, чтоб красное! | Фото: Humor.FM.

Размер - не главное, главное, чтоб красное! | Фото: Humor.FM.

 

6. «Откуда... Откуда взялись огурцы!?»


17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

«Сынок, знаешь, может и не нужна тебе эта математика...» | Фото: hodor.lol.

 

7. Да это же проще простого!


С каких пор учебники пишут психически больные люди? | Фото: STENA.ee.

С каких пор учебники пишут психически больные люди?
| Фото: STENA.ee.

 

8. «Замечательно! Второй класс, а я, человек с двумя высшими, уже не справляюсь с уроками!»


Немного логических заданий. | Фото: r10.okianawa.spb.ru.

Немного логических заданий. | Фото: r10.okianawa.spb.ru.

 

9. «Похоже, я тоже не умею читать...»


Это объявление написал какой-то медик... | Фото: Нимфа.

Это объявление написал какой-то медик... | Фото: Нимфа.

 

10. «Удивительно, но со мной такое происходит постоянно!»


Доктор, я умираю? | Фото: Фото - Вести.

Доктор, я умираю? | Фото: Фото - Вести.

 

11. «Это что, раздел задач для тех, кто в колонии несовершеннолетних?»


17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

«Добрые» задачи. | Фото: Пикабу.

 

12. Уж не капитан ли Очевидность автор сего издания?


Гениальное задание и вывод просто блеск. | Фото: Woofoo.ru.

Гениальное задание и вывод просто блеск. | Фото: Woofoo.ru.

 

13. «Ну что, господа знатоки, есть какие-то мысли?»


Сапог, кит, бобер и пианино - что у них общего.

Сапог, кит, бобер и пианино - что у них общего.

 

14. «Автор, есть предположения, что хорек - вы!»


Не в бровь, а в глаз! | Фото: fishki.net.

Не в бровь, а в глаз! | Фото: fishki.net.

 

15. Выбирай любой - не ошибешься!


Отличная задача, которую все смогут решить на 5! | Фото: pikabu.ru.

Отличная задача, которую все смогут решить на 5! | Фото: pikabu.ru.

 

16. А школьникам точно надо это знать?


Можно проверить на практике. | Фото: Алтапресс.

Можно проверить на практике. | Фото: Алтапресс.

 

17. «Дорогая, а мы что водим ребенка в школу для особо одаренных?»


Даже Буратино бы справился... | Фото: Е1.

Даже Буратино бы справился... | Фото: Е1.

 

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17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

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17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебниковПодписаться на мой Instagram
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