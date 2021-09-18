17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

Задания, которые доказывают, что образование бывает разное!
Все чаще и чаще на просторах интернета появляются выдержки из новых учебников со всевозможными ляпами и несоответствиями в заданиях. Выглядит это довольно забавно. Однако, если вспомнить, что именно по этим книгам учат наших детей, улыбка как-то гаснет сама собой...
1. «Ну, с кораллом-то все ясно, а вот что на второй картинке - вопрос...»
Может это камни... Ну, те, что почках бывают... | Фото: STENA.ee.
2. Сначала они заставляют детей решать задачи со «сказочными» словами, а потом удивляются, что те становятся наркоманами...
«В наше время задачи были не такими увлекательными...» | Фото: Humor.FM.
3. И все-таки знания, которые дает «новая школа», куда практичнее...
Novate.ru уверяет, такое может случится и в реальной жизни. | Фото: КОНТ.
4. Слышите? Депрессией повеяло!
Поэзия нового времени. | Фото: Humor.FM.
5. «Нет, главное - объяснить ребенку, что автор учебника дальтоник!»
Размер - не главное, главное, чтоб красное! | Фото: Humor.FM.
6. «Откуда... Откуда взялись огурцы!?»
«Сынок, знаешь, может и не нужна тебе эта математика...» | Фото: hodor.lol.
7. Да это же проще простого!
С каких пор учебники пишут психически больные люди? | Фото: STENA.ee.
8. «Замечательно! Второй класс, а я, человек с двумя высшими, уже не справляюсь с уроками!»
Немного логических заданий. | Фото: r10.okianawa.spb.ru.
9. «Похоже, я тоже не умею читать...»
Это объявление написал какой-то медик... | Фото: Нимфа.
10. «Удивительно, но со мной такое происходит постоянно!»
Доктор, я умираю? | Фото: Фото - Вести.
11. «Это что, раздел задач для тех, кто в колонии несовершеннолетних?»
«Добрые» задачи. | Фото: Пикабу.
12. Уж не капитан ли Очевидность автор сего издания?
Гениальное задание и вывод просто блеск. | Фото: Woofoo.ru.
13. «Ну что, господа знатоки, есть какие-то мысли?»
Сапог, кит, бобер и пианино - что у них общего.
14. «Автор, есть предположения, что хорек - вы!»
Не в бровь, а в глаз! | Фото: fishki.net.
15. Выбирай любой - не ошибешься!
Отличная задача, которую все смогут решить на 5! | Фото: pikabu.ru.
16. А школьникам точно надо это знать?
Можно проверить на практике. | Фото: Алтапресс.
17. «Дорогая, а мы что водим ребенка в школу для особо одаренных?»
Даже Буратино бы справился... | Фото: Е1.
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