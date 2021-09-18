17 абсолютно неадекватных заданий из школьных учебников

Задания, которые доказывают, что образование бывает разное!

1. «Ну, с кораллом-то все ясно, а вот что на второй картинке - вопрос...»

Может это камни... Ну, те, что почках бывают... | Фото: STENA.ee .

2. Сначала они заставляют детей решать задачи со «сказочными» словами, а потом удивляются, что те становятся наркоманами...

«В наше время задачи были не такими увлекательными...» | Фото: Humor . FM.

3. И все-таки знания, которые дает «новая школа», куда практичнее...

Novate.ru уверяет, такое может случится и в реальной жизни. | Фото: КОНТ.

4. Слышите? Депрессией повеяло!

Поэзия нового времени. | Фото: Humor.FM.

5. «Нет, главное - объяснить ребенку, что автор учебника дальтоник!»

Размер - не главное, главное, чтоб красное! | Фото: Humor.FM.

6. «Откуда... Откуда взялись огурцы!?»

«Сынок, знаешь , может и не нужна тебе эта математика...» | Фото: hodor.lol.

7. Да это же проще простого!

| Фото: STENA.ee. С каких пор учебники пишут психически больные люди?| Фото: STENA.ee.

8. «Замечательно! Второй класс, а я, человек с двумя высшими, уже не справляюсь с уроками!»

Немного логических заданий. | Фото: r10.okianawa.spb.ru.

9. «Похоже, я тоже не умею читать...»

Это объявление написал какой-то медик... | Фото: Нимфа.

10. «Удивительно, но со мной такое происходит постоянно!»

Доктор, я умираю? | Фото: Фото - Вести.

11. «Это что, раздел задач для тех, кто в колонии несовершеннолетних?»

«Добрые» задачи. | Фото: Пикабу.

12. Уж не капитан ли Очевидность автор сего издания?

Гениальное задание и вывод просто блеск. | Фото: Woofoo.ru.

13. «Ну что, господа знатоки, есть какие-то мысли?»

Сапог, кит, бобер и пианино - что у них общего.

14. «Автор, есть предположения, что хорек - вы!»

Не в бровь, а в глаз! | Фото: fishki.net.

15. Выбирай любой - не ошибешься!

Отличная задача , которую все смогут решить на 5! | Фото: pikabu.ru.

16. А школьникам точно надо это знать?

Можно проверить на практике. | Фото: Алтапресс.

17. «Дорогая, а мы что водим ребенка в школу для особо одаренных?»

Даже Буратино бы справился... | Фото: Е1.