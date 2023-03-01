Как одесситы Гохманы обманули Лувр на 200 000 франков, и почему им верили даже эксперты

Купцы Гохманы в поисках золотой жилы и подделка древностей

Карикатура к новости о разоблачении во французской газете. /Фото: upload.wikimedia.org

Курс на работу по-крупному и первая солидная сделка

Блестящая работа одессита-самоучки. /Фото: 24tv.ua

Под прицелом – Лувр или блестящая афера с поддельной тиарой

Лувр в 19 веке. /Фото: i.pinimg.com

Установление факта обмана и продолжение сомнительного бизнеса

После закрытия дела об афере младший Гохман продолжил работать в Одессе. /Фото: cdn2.picryl.com