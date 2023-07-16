10 недавних находок в стране фараонов, которые открывают новые факты о жизни в Древнем Египте

Кладбище жрецов.
Уже довольно давно в египтологии царило безмятежное спокойствие, но это время, похоже, закончились. За последние месяцы было сделано больше потрясающих находок, связанных с этой вымершей культурой, чем за последние несколько десятилетий. Крошечные носки, новый сфинкс, огромные руины и гробницы – и это далеко не все открытия, которые позволят ещё больше узнать о древних египтянах и о тайнах их цивилизации.
1. Сфинкс из песчаника
Рядом с городом Асуан находится древнего храма Ком Омбо, который изучают уже на протяжении многих лет. Когда 16 сентября 2018 года археологи проводили работы по удалению грунтовых вод в храме, они обнаружили загадочную статую - сфинкса из песчаника. В отличие от более знаменитого Сфинкса Гизы, данная скульптура была всего 28 сантиметров в ширину (по основанию постамента). Тем не менее, это открытие было просто потрясающим.
Сфинкс из песчаника из древнего храма Ком Омбо.
Несмотря на прошедшие тысячелетия, сфинкс сохранился в отличном состоянии. За два месяца до открытия статуи, в той же части здания были обнаружены два рельефа из песчаника с изображением царя Птолемея V. Поэтому ученые предположили, что скульптура датируется временем династии Птолемеев (305-30 г.г.до н.э.), хотя ее предназначение остается неизвестным. Когда-то сфинксы использовались в качестве хранителей гробниц, и на них часто изображали лицо настоящего фараона.
Археологи надеются, что лицо сфинкса из песчаника является изображением одного из правителей династии Птолемеев. Если будущие исследования подтвердят это, неповрежденные черты лица статуи могут показать, как выглядел фараон.
2. Массивная ритуальная структура
Массивная ритуальная структура.
Основанный примерно в 3100 году до нашей эры, древнеегипетский город Мемфис расположен в 20 километрах к югу от современного Каира. Это был дом правителя Менеса, который объединил Верхний и Нижний Египет в единое, могущественное государство. Часть Мемфиса была раскопана в современном городе Мит-Рахина. В 2018 году археологи, работавшие в Мит-Рахина, обнаружили что-то крайне примечательное - массивное здание, к которому примыкало еще одно здание поменьше с большой римской баней и комнатой внутри. По мнению археологов, структура, скорее всего, использовалась для религиозных церемоний.
3. Кладбище жрецов
На раскопках Туна-эль-Гебель постоянно находят что-то интересное. Но тольков в 2018 году здесь обнаружили огромное подземное кладбище возрастом 2300 лет. По оценкам экспертов, для полной раскопки всего некрополя может потребоваться пять лет. На данный момент было найдено 40 каменных саркофагов, во многих из которых покоились останки жрецов. Эта особая группа поклонялась богу Тоту, который, как утверждает египетская мифология, подарил человечеству искусство письменности.
Кладбище жрецов.
При исследовании мумифицированных останков одного человека, ученые предположили, что он был первосвященником. Внутри богато украшенного гроба особенно выделялся один предмет - амулет с надписью на нем. письмом. После дешифровки иероглифов оказалось, что это надпись «С Новым годом». Помимо обширной коллекции керамики, ювелирных изделий и прочих артефактов, на подземном кладбище также нашли более 1000 статуй ушебти. Эти крошечные фигурки, как полагают сегодня ученые, являлись «помощниками» людей в загробной жизни, выполняя вместо них различную работу.
4. Болезни Дахлы
В египетском оазисе Дахла похоронены останки 1087 древних египтян. Когда ученые исследовали их в 2018 году, в шести случаях было установлено, что человек при жизни болел раком. В частности, были найдены останки ребенка с лейкемией, мужчины с ректальными опухолями и нескольких человек, которые могли болеть формой рака, вызываемой папилломавирусом человека (ВПЧ). Хотя рак не является новым заболеванием, а ВПЧ даже старше людей, было интересно сравнить ситуацию с нынешней.
Болезни древних египтян.
Как и сегодня, ВПЧ у древних египтян в Дахле был распространен среди молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет. Хотя болезнь уже нельзя генетически подтвердить, поражения костей предполагали, что ВПЧ передавался и развивался среди древних популяций точно так же, как и в нынешние дни. Статистика также предположила, что шансы развития рака сегодня в западных обществах примерно в 100 раз больше, чем во время, когда эти люди были похоронены (3000 - 1500 лет назад). Естественно, египтяне не знали, что это такое, и не назначали никакого конкретного лечения, кроме купирования видимых симптомов, таких как язвы кожи и боль.
5. Полосатый носок
Следующий древний артефакт выглядит так, как будто его связали неделю назад. Когда-то этот носок принадлежал египетскому ребенку. Он был сплетен около 300 г. н.э., но его почти не использовали (носок был найден в древней мусорной свалке). Однако для Британского музея находка была очень ценной, ведь эксперты получили возможность узнать о древних методах окраски и ткачества, используемых для изготовления одежды.
Один из древнейших в мире носков.
Была только одна заковыка - все доступные методы требовали разрушения или всего носка или его части. Только в 2018 году специалисты музея получили неинвазивный метод исследования. Используя сканирование, они обнаружили, что цвета полос носка были получены из трех природных красителей. Марена использовалась для создания красного красителя, вайда — синего, а резеда - желтого. Сканирование также предоставило возможность понять, какие применялись методы ткачества.
6. Деревня с силосными ямами
Задолго до фараонов и строительства пирамид возле реки Нил была построена деревня. Когда ее обнаружили в 2018 году, оказалось, что это одно из самых древних поселений в дельте Нила. Это безымянное место уже существовало за более чем 2000 лет до появления первых иероглифов. В руинах 7000-летнего поселения также нашли глубокие хранилища, в которых содержалось огромное количество остатков растений и костей животных.
Деревня с силосными ямами.
Более подробная информация об этих отходах может привести к пониманию того, как развивалось сельское хозяйство в Египте. С этой деревней, расположенной примерно в 140 километрах к северу от современного Каира, связана тайна — почему это место было заброшено. Деревня существовала в течение 2000 лет, но опустела через два столетия после того, как Египет был объединен неизвестным фараоном.
7. Черный саркофаг
В 2018 году в СМИ всего мира появились новости о черном гранитном саркофаге, который нашли в Александрии. Саркофаг весил 30 тонн, и его крышку удалось снять только с помощью египетских военных. Ученые думали, что обнаружат останки важного человека, возможно даже Александра Македонского. Но внутри обнаружились три мумии, плавающие в таинственной вонючей красной липкой жидкости. Это оказались банальные современные сточные воды, которые перемешались с останками.
Черный саркофаг.
При исследовании троицы погребенных, возникло предположение, что это были солдаты. На одном черепе нашлись ранения от стрелы. Но теория, что это были военные офицеры, потерпела крах, когда оказалось, что одно тело принадлежало молодой женщине. За исключением царских семей, женщины никогда не были военными в Древнем Египте. Все тела датируются ранним периодом эпохи Птолемеев, которая началась в 323 году до нашей эры. Они, похоже, были захоронены в разное время. Тайна, окружающая личности трех мумий, еще не решена.
8. Затерянный оазис
Место Бир Умм Тинейдба, которое было обнаружено в египетской пустыне Элькаб, когда-то считалось вообще не интересным для археологов. Но в 2018 году сюда прибыли йельские исследователи, вооруженные передовыми технологиями, и все резко изменилось. Оказалось, что Бир Умм Тинейдба когда-то был древним центром, в котором после людей остались граффити, искусство, гробницы и здания. Местное наскальное искусство датируется эпохой до иероглифов (около 3300 г. до н.э.) и представляет собой исключительные примеры ранних египетских рисунков.
Затерянный оазис.
Изображения напоминают те, которые были найдены в долине Нила, предполагая, что эти две популяции смешивались друг с другом. Возможное открытие гибридных групп может изменить то, как археологи рассматривают эволюцию египетского населения. Среди нескольких курганов наиболее примечательным было захоронение молодой египтянки. Элитные и дорогие товары, похороненные с ней, стали доказательством того, что это место имело связи с регионом Красного моря. К югу от наскального искусства и могил нашли более позднее неизвестное римское поселение, датирующееся 400-600 годами нашей эры.
9. Тайна мумификации
Эксперты много знают о древних египтянах, но никто из ныне живущих не знает, как превратить кого-то в мумию. В 2018 году была совершена находка, способная хоть частично приподнять завесу тайны - в некрополе Саккара в дельте Нила раскопали мастерскую по бальзамированию. Внутри было пять мумий, а еще 35 нашли были найдены в прилегающем некрополе. Все они датируются 664-404 годами до нашей эры. Изучение находки показало, что мумификация не являлась чем-то доступным, и ее могла позволить себе только элита. А наибольшее волнение вызвали инструменты, оставшиеся в мастерской.
Тайна мумификации.
Исследователи уже знали, что бальзамирование занимало 70 дней, и начиналось с мытья тела, удаления внутренних органов и сушки тела в течение 40 дней. Перед тем, как обернуть тело в полотно, его обрабатывали маслами. Именно тип, количество и порядок использования масел были абсолютно неизвестны современным ученым. К их восторгу, в мастерской нашли мерные чашки со следами этих таинственных масел. С помощью химического тестирования можно будет точно определять, какие вещества использовались и, возможно, это поможет решить загадку всего процесса.
10. Ямы, наполненные отрубленными руками
Не каждая древнеегипетская находка представляет собой золотую маску или красивую роспись. Иногда открытия кажутся ужасными. В 2017 году египтологи, работающие на раскопках руин в Аварисе, обнаружили четыре ямы, две из которых были расположены в руинах тронной комнаты. В них нашли 16 человеческих рук, отрубленных 3600 лет назад. Все руки были правыми и принадлежали мужчинам (судя по их огромным размерам).
Ямы, наполненные отрубленными руками.
Жуткое зрелище подтвердило практику, документированную в иероглифах — отрубать руку поверженного противника и продавать ее. Эксперты считают, что египетская знать покупала руки врагов у своих солдат, а затем ритуально хоронила их. Хотя трудно сказать, кому принадлежат эти руки, известно, что их возраст датируется тем временем, когда египетская армия окончательно «выбила» из страны гиксосов — народности, которые завоевали Египет в 1650 году до нашей эры.
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