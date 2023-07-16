10 недавних находок в стране фараонов, которые открывают новые факты о жизни в Древнем Египте

Кладбище жрецов.

1. Сфинкс из песчаника

Сфинкс из песчаника из древнего храма Ком Омбо.

2. Массивная ритуальная структура

Массивная ритуальная структура.

3. Кладбище жрецов

Кладбище жрецов.

4. Болезни Дахлы

Болезни древних египтян.

5. Полосатый носок

Один из древнейших в мире носков.

6. Деревня с силосными ямами

Деревня с силосными ямами.

7. Черный саркофаг

Черный саркофаг.

8. Затерянный оазис

Затерянный оазис.

9. Тайна мумификации

Тайна мумификации.

10. Ямы, наполненные отрубленными руками

Ямы, наполненные отрубленными руками.