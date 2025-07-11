Пять самых редких автомобилей в мире

1. Rolls-Royce 15 HP
Год выпуска: 1904 Самый первый автомобиль, созданный Чарльзом Роллсом и Генри Ройсом в 1904 году, с него и началась история бренда.таких машин, но на сегодняшний день сохранился только один экземпляр.
2. cabriolet Dodge Hemi Coronet R/T
Год выпуска: 1967/1970 Один из редчайших в мире маслкаров (от англ. muscle car — так обычно называют двухдверный или, реже, четырехдверный среднеразмерный заднеприводный автомобиль с восьмицилиндровым мотором большого объема и мощности; маслкары выпускались в США с середины 1960-х до середины 1970-х годов). С 1967 по 1970 год было выпущено лишь четыре таких кабриолета. Кроме прочего, автомобиль известен и мощностью семилитрового мотора.
3. Porsche 916
Год выпуска: 1972 Самая редкая модель Porsche и один из самых редких автомобилей в истории: концепт-кар, выпущенный в 11 экземплярах. Стоимость машины — на тот момент самой быстрой и самой легкой в линейке Porsche — была заявлена в районе $14 000 (в то время как любимую всеми модель 911 того же года можно было купить за $11 000). Позже руководство концерна сочло, что цена слишком высока для покупателя, и дальнейшего выпуска не было.
4. Talbot Lago Grand Sport
Год выпуска: 1984 На протяжении почти столетия, с 1903 по 1994 год, бренд Talbot был своего рода переходящим знаменем, не раз сменявшим владельца (в числе последних оказались, к примеру, концерны Peugeot и Chrysler). Несмотря на то что в целом биография компании представляла собой скорее череду неудач и сложностей, нежели триумфальных событий, Talbot Lago Grand Sport 1984 года выпуска признан в сообществе настоящим шедевром.
5. Helica de Leyat
Год выпуска: 1921 Автомобиль, больше похожий на самолет (который пресса сразу и окрестила «самолетом без крыльев»), был создан французским изобретателем и авиатором Марселем Лейя. Чудо-машина приводилась в движение четырехлопастным пропеллером-винтом, расположенным спереди, а пассажиры сидели сзади друг за другом в открытом кузове. В 1919–1925 годах было выпущено и продано всего 30 авто: покупателей отпугивал причудливый внешний вид машины и опасно высокая скорость, которую она могла развивать. Сейчас все 30 моделей находятся в частных собраниях.
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