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Пять самых редких автомобилей в мире

Пять самых редких автомобилей в мире Количество этих автомобилей в мире можно пересчитать по пальцам одной руки, а иногда они и вовсе существуют в единственном экземпляре. В нашей галерее — мечта любого коллекционера, самые редкие автомобили мира.

Пять самых редких автомобилей в мире

1. Rolls-Royce 15 HP


Год выпуска: 1904 Самый первый автомобиль, созданный Чарльзом Роллсом и Генри Ройсом в 1904 году, с него и началась история бренда.
Всего было выпущено шесть таких машин, но на сегодняшний день сохранился только один экземпляр. Пять самых редких автомобилей в мире

2. cabriolet Dodge Hemi Coronet R/T


Год выпуска: 1967/1970 Один из редчайших в мире маслкаров (от англ. muscle car — так обычно называют двухдверный или, реже, четырехдверный среднеразмерный заднеприводный автомобиль с восьмицилиндровым мотором большого объема и мощности; маслкары выпускались в США с середины 1960-х до середины 1970-х годов). С 1967 по 1970 год было выпущено лишь четыре таких кабриолета. Кроме прочего, автомобиль известен и мощностью семилитрового мотора. Пять самых редких автомобилей в мире

3. Porsche 916


Год выпуска: 1972 Самая редкая модель Porsche и один из самых редких автомобилей в истории: концепт-кар, выпущенный в 11 экземплярах. Стоимость машины — на тот момент самой быстрой и самой легкой в линейке Porsche — была заявлена в районе $14 000 (в то время как любимую всеми модель 911 того же года можно было купить за $11 000). Позже руководство концерна сочло, что цена слишком высока для покупателя, и дальнейшего выпуска не было. Пять самых редких автомобилей в мире

4. Talbot Lago Grand Sport


Год выпуска: 1984 На протяжении почти столетия, с 1903 по 1994 год, бренд Talbot был своего рода переходящим знаменем, не раз сменявшим владельца (в числе последних оказались, к примеру, концерны Peugeot и Chrysler). Несмотря на то что в целом биография компании представляла собой скорее череду неудач и сложностей, нежели триумфальных событий, Talbot Lago Grand Sport 1984 года выпуска признан в сообществе настоящим шедевром.
Автомобиль существовал в двух версиях — гоночной и класса люкс. Последних было выпущено всего 12 экземпляров. Пять самых редких автомобилей в мире

5. Helica de Leyat


Год выпуска: 1921 Автомобиль, больше похожий на самолет (который пресса сразу и окрестила «самолетом без крыльев»), был создан французским изобретателем и авиатором Марселем Лейя. Чудо-машина приводилась в движение четырехлопастным пропеллером-винтом, расположенным спереди, а пассажиры сидели сзади друг за другом в открытом кузове. В 1919–1925 годах было выпущено и продано всего 30 авто: покупателей отпугивал причудливый внешний вид машины и опасно высокая скорость, которую она могла развивать. Сейчас все 30 моделей находятся в частных собраниях.

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