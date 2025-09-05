История возникновения детектора лжи, и стоит ли верить ему сегодня

1. Страшно представить

Рисовая мука или зерна

Проверка подозреваемого на ложь в Древнем Китае. / Фото:hr-security.ua

Погладь ослиный хвост

На Руси такая схема борьбы с преступностью проделывалась с черным петухом, измазанным углем.

Яйцо с хрупкой скорлупой

В африканских племенах преступника могли вычислить по запаху пота. Вождь танцевал среди подозреваемых, вынюхивая лжеца. / Фото: obshe.net

Это Спарта!

«Уста истины» в Риме. / Фото: tournavigator.pro

Удар гонга

В 5 в. до н.э. древние индийцы выделяли на такие «признаки» лжи как выступающий пот, красное лицо, частое облизывание губ. / Фото: yogagong.ru

2. Руки на пульсе

Персидский врач Авиценна первым обратил внимание на заразность оспы

3. Создание полиграфа

Гидросфигмометр / Фото: 21mm.ru

Физиолог Анджело Моссо и психиатр-криминалист Чезаре Ломброзо

4. Lie Detector

Уильям Марстон - один из известных теоретиков феминизма. / Фото: proverka-na-poligrafe.pro

У. Мартсон экспериментирует для журнала Look: сравнивает реакцию девушки на поцелуй жениха и незнакомца. / Фото: spletnik.ru

5. Просто «Полиграф»

Именно Ларсен предложил задавать вопросы таким образом, чтобы испытуемый мог ответить на них только «да» или «нет». Это позволяет и сегодня делать выводы более точными.

Леонард Килер (1903 — 1949)

6. Нейробиологи против криминалистов

Полиграф Килера. / Фото: ppt-online.org

Исследования на полиграфе. СССР, 1960. / Фото: hr-security.ua

7. Печальный исход

Существует мнение, что полиграф можно обмануть: люди тренируются подавлять свои реакции или даже подменять их. / Фото: thethaiger.com

8. Поиск правды сегодня

Лишь в Америке каждый год тестируется более 2, 5 миллионов человек. / Фото: habr.com

9. Искусственный интеллект и полиграф

В израильском университете робот в 73% верно распознает правду и ложь. / Фото: sevastopol.su

Создатели Silent Talker Lie Detector утверждают, что ему устойчив к разным методам обмана полиграфа. / Фото: interestingengineering.com