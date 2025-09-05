История возникновения детектора лжи, и стоит ли верить ему сегодня

Все лгут. Именно поэтому на протяжении столетий человечество пытается найти средство, которое сможет эту ложь идентифицировать. Методы поиска эволюционировали от простых чудачеств до страшных пыток, пока в 20 веке не был изобретен полиграф. Но так ли прост человек, что для его разгадки нужная лишь машина, считывающая пульс?
1. Страшно представить
Да, именно запугивание было излюбленным методом поиска правды в древности. Изобретательность наших предков поражает и сегодня. Но все маневры сводились к одному: добиться определенной реакции тела на стресс, вызванный психологическим напряжением.
Рисовая мука или зерна
Проверка подозреваемого на ложь в Древнем Китае. / Фото:hr-security.ua
Популярным приемом вычисления лжеца в Древнем Китае было использование рисовых зерен или муки. Во время слушания подозреваемому насыпали в рот рис. После дознания изо рта подсудимого доставали содержимое: если рис сухой – перед вами преступник, т.к. во время стресса количество слюноотделения уменьшается. А чего бояться, если ты не виновен? Позже этот прием позаимствовали испанцы и англичане, заменив рис на хлеб.
Погладь ослиный хвост
На Руси такая схема борьбы с преступностью проделывалась с черным петухом, измазанным углем.
Эта «безобидная» проверка отличается хитростью и многоуровневостью. В слабоосвещенном помещении подозреваемый должен был погладить ослиный хвост. Перед этим ему говорили: «если ты погладишь осла, и он закричит – ты виновен, если нет – будешь свободен!». На самом деле хвост осла был вымазан краской. Причастность человека определяли не по крику животного, а по чистоте рук предполагаемого преступника: виновный побоится гладить животное, чтобы тот не закричал.
Яйцо с хрупкой скорлупой
В африканских племенах преступника могли вычислить по запаху пота. Вождь танцевал среди подозреваемых, вынюхивая лжеца. / Фото: obshe.net
В Африке считали, что виновного выдаст тремор. Обвиняемым надо было передавать хрупкое яйцо по кругу. Тот, кто не мог справиться с волнением и дрожью в руках, раздавливал яйцо.
Это Спарта!
Спартанские воины отличались в бою храбростью. Но в бой шли только лучшие из лучших. Перед тем, как начать обучение, потенциальных героев ставили на обрыве и спрашивали, боятся они или нет. Конечно, чаще всего звучал отрицательный ответ. Но неготовых вычисляли по бледности лица.
Телохранителем в древнем Риме мог стать лишь тот человек, который багровел при неудобных вопросах. Такой человек не сможет врать и предать.
«Уста истины» в Риме. / Фото: tournavigator.pro
Знаменитый римский «детектор лжи» – «Уста истины». Личность, которую подозревали во лжи, должна был поместить руку в «рот» скульптуре Тритона и отвечать на задаваемые вопросы. По легенде, если подозреваемый врал, то божество откусывало ему руку. Никто не хотел рисковать. Тем более, что встречается информация о палаче, который отсекал руку виновному при наличии доказательств.
Удар гонга
В 5 в. до н.э. древние индийцы выделяли на такие «признаки» лжи как выступающий пот, красное лицо, частое облизывание губ. / Фото: yogagong.ru
В Древней Индии следили за ударами подозреваемого в гонг. Ему задавали ряд вопросов о преступлении. Потенциальный преступник должен был отвечать первое, что приходило на ум, и бить при этом в гонг. Если ритм ударов менялся – испытуемый лжец!
2. Руки на пульсе
Врач из Персии Авиценна предложил «ловить» неверных жен измерением пульса. Женщинам, которых подозревали в предательстве супруга, назвали мужские имена. В это время врач фиксировал частоту пульса. Считалось, что на «определенном» имени пульс должен был участиться.
Персидский врач Авиценна первым обратил внимание на заразность оспы
Через восемь столетий Даниэль Дефо в 1730 году предложит использовать этот метод при разоблачении лжеца: страх и чувство вины сопровождают друг друга.
Первые принципы исследования лжи стали понятны в 18 веке, пришло время заняться технической стороной вопроса!
3. Создание полиграфа
Гидросфигмометр / Фото: 21mm.ru
Понадобилось около 150 лет, чтобы определить взаимосвязь показаний плетизмографа (прибор, измеряющий пульс и изменения колебаний объемов сосудов в связи с кровенаполнением) и стрессового состояния. Научное исследование проводил итальянский физиолог Анджело Моссо, который даже не думал применять свои знания в криминалистике.
Но уже через несколько лет (1881 г.) известный итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо начнет применять это открытие на дознаниях. Гидросфимограф – первый детектор лжи. Он фиксировал изменения кровяного давления подозреваемого.
Физиолог Анджело Моссо и психиатр-криминалист Чезаре Ломброзо
В 1895 году Ломброзо напишет книгу «Преступный человек», в которой опишет случай из своей практики: когда подозреваемому задавали вопросы о предполагаемой краже, его давление было неизменным. Но когда мужчине задали посторонний вопрос, его давление резко повысилось. Оказалось, что подозреваемый не совершал первое преступление и был спокоен, но следующие вопросы выбили его из колеи и вывели на другое преступление – кражу паспортов.
Неправильно считать, что криминалистика – наука лишь о доказательстве вины. Здесь важны факты, а они не всегда указывают на вину подозреваемого. Так в 1902 впервые с помощью плетизмографа была зафиксирована невиновность обвиняемого в убийстве 6-летнего ребенка! Позже расследование подтвердило этот «приговор», дело было закрыто.
4. Lie Detector
Поиски правды продолжил психолог из Америки Уильям Марстон. В годы Первой мировой войны он измерил давление 70 потенциальным германским шпионам. На основе этих данных он смог вычислить преступника, и тот был задержан с поличным: хищение секретных документов для передачи германской агентуре.
Уильям Марстон - один из известных теоретиков феминизма. / Фото: proverka-na-poligrafe.pro
Идея придумать прибор, определяющий наличие неправды, заняла психолога и изобретателя из Америки Уильяма Марстона, который позже станет просто поп-звездой в психологии. Этот человек, один из немногих, кто не был связан с полицией или разведкой. Он часто сотрудничал с рекламодателями, например, Gillette; давал интервью «Universal», а потом и вовсе повлиял на создание Чудо-женщины.
Но нас интересует другой эпизод его биографии. В момент, когда Мартсон работал над своей диссертацией об определении лжи по силе, с которой кровь, насыщенная кислородом, отправляется из сердца по телу (систолическое давление), он оформляет кредит на создание и развитие прибора, названного «детектором лжи». Именно под таким названием в прессе будет представлен этот прибор, после распространившихся слухах об успешных исследованиях.
Это был первый прибор, фиксирующий изменения кровяного давления в момент опроса.
У. Мартсон экспериментирует для журнала Look: сравнивает реакцию девушки на поцелуй жениха и незнакомца. / Фото: spletnik.ru
5. Просто «Полиграф»
Долгие годы термин «детектор лжи» будет использоваться в маркетинговых целях. Сам термин не совсем точный: прибор никогда не регистрировал наличие лжи, а лишь показывал изменения в организме испытуемого во время исследования.
В 1921 внештатный полицейский из Америки, Джон Ларсон, создаст первый успешный прообраз сегодняшнего полиграфа. Прибор отмечал изменения сразу трех показателей: дыхания, пульса и артериального давления. Термин «полиграф» аппарату тоже дал Ларсон, хотя в прошлом веке это слово имело другое значение.
Именно Ларсен предложил задавать вопросы таким образом, чтобы испытуемый мог ответить на них только «да» или «нет». Это позволяет и сегодня делать выводы более точными.
В 1923 году американцы впервые провели такую экспертизу прямо в суде.
Леонард Килер через 5 лет модернизирует прибор учителя (Ларсона). Несмотря на то, что полиграф часто использовался полицией, Килер решил сделать его портативным и добавить элемент фиксирования кожного сопротивления (реакция ЦНС на раздражитель, т.е. вопрос). Позже был добавлен еще один параметр – тремор. Все эти параметры являются базовыми в подобной экспертизе сегодня.
Леонард Килер (1903 — 1949)
Килер раскрыл около 800 преступлений, запатентовал прибор и основал первую школу, которая использует методику вычисления скрываемой информации.
Логичным будет вопрос: если все так славно было еще в 30-х годах прошлого века, чем нас не устраивает полиграф сегодня? Почему преступники избегают наказания?
6. Нейробиологи против криминалистов
Несмотря на настоящий технический прорыв, в исследованиях идентификации лжи оставалось много вопросов. Врачи и ученые не доверяли данным полиграфа на протяжении всего периода его разработки. И эта критика с каждым годом становилась лишь сильнее.
Полиграф Килера. / Фото: ppt-online.org
Основная проблема полиграфа – изучение правды по физиологическим реакциям организма. Но психологи информируют, что нет никаких реакций, которые могут говорить о том, что человек лжет. А полиграф регистрирует результат от волнения и страха во время процедуры, т.е. эти чувства может испытывать ЛЮБОЙ человек вне зависимости его причастности к преступлению.
На результат исследования влияет ряд посторонних факторов: компетенция исследователя, его личное отношение к испытуемому и наоборот, как подозреваемый относится к происходящему и обвинению в целом (он может ничего не помнить, а память достроит историю за него). Физическое состояние (наличие хронических заболеваний и проблем с сердцем и дыханием, беременность, применение лекарственных средств) также влияет на результат теста.
Исследования на полиграфе. СССР, 1960. / Фото: hr-security.ua
7. Печальный исход
Ошибочные «доказательства» нередко ломают жизни невиновным людям. Громкое дело США нулевых: рабочий Эммануэль Марвелус обвинялся в грабеже и попытке убийства. Обвинение было ошибочным, и мужчина, уверенный в своей невиновности, сам предложил пройти тестирование на «детекторе лжи». Но перед процедурой произошло горе: умерла мать Эммануэля. Его потрясение не могло не отразиться на показателях тестирования. Мужчина был обвинен по предъявляемым статьям на 11 лет, и весомую роль сыграли данные экспертизы. Лишь через 3 года заключения удалось оспорить приговор.
Существует мнение, что полиграф можно обмануть: люди тренируются подавлять свои реакции или даже подменять их. / Фото: thethaiger.com
Эммануэль Марвелус был обвинен в 2008, несмотря на то, что пятью годами ранее Национальная академия США предоставила данные о том, что большинство тестирований на «детекторе лжи» НЕНАДЕЖНЫ!
8. Поиск правды сегодня
Сегодня в России и некоторых западных странах экспертиза, проведенная на полиграфе, не является доказательством в суде. Человек в принципе может отказаться ее проходить.
Несмотря на растущее недоверие к тестированию, полиграфы продолжают применяться. И даже если многим частным компаниям запрещено использовать аппарат при отборе кандидатов на работу, это их не останавливает.
Лишь в Америке каждый год тестируется более 2, 5 миллионов человек. / Фото: habr.com
2 млрд долларов – размер ежегодной прибыли в данной отрасли психолого-физиологических исследований.
9. Искусственный интеллект и полиграф
В израильском университете робот в 73% верно распознает правду и ложь. / Фото: sevastopol.su
Многие компании из различных сфер деятельности (девелоперы, риелторы, банки, писатели) сегодня используют возможности искусственного интеллекта. Так почему не направить его «талант» на благо человечества и не поставить точку в истории определения лжи и правды?
Желающие, которые не боятся делать громкие заявления, есть. Но есть ли результат? Создатели Silent Talker Lie Detector предлагает программу, которая изучает потенциального преступника по 40 показателям: наклон головы, изменения в мимике, скорость моргания. Затем она сопоставляет результат со специальным видео, ищет связи, которые не может увидеть человек.
Но есть два спорных момента: 1. Небольшое количество испытуемых; 2. Взаимосвязь обмана и мимики не имеет 100% доказательств.
Создатели Silent Talker Lie Detector утверждают, что ему устойчив к разным методам обмана полиграфа. / Фото: interestingengineering.com
Программы и приложения других компаний тоже основаны на мимических изменениях подозреваемого, движении его зрачков и даже смене тембра голоса. Но все эти исследования не имеет под собой доказательной базы.
Но кто знает, может эти поиски приведут человечество к правде.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии