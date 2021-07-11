Интереснейшие моменты отечественного джаза!

Хотя исторической родиной джаза считается Новый Орлеан, но он нашел распространение во всем мире. Трудно себе представить сегодня страну, где бы не слушали эту музыку. Она удивительно интересным образом проникает в сердца и чарует их.







Вот уже 100 лет, как джаз не перестает радовать людей. Говоря о появлении его в СССР в 1922 году, хочется отметить, что он был принят с радостью, буквально уже через несколько лет после своего рождения в Америке. И все это было заслугой человека, всесторонняя и многогранная деятельность которого заслуживает уважения и восхищения.



Валентин Парнах, прогрессивный деятель того времени, бесподобный танцор, переводчик, театрал, поэт. Посетив в те годы Европу, он открыл для себя эту музыку и поспешил поделиться с нею с соотечественниками. Этот многосторонне одаренный человек создал самый первый в Советском Цоюзе джазовый оркестр, название которого было своеобразным и уникальным «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха». В октябре 1922 года произошло событие, которое можно считать днем рождения советской джазовой музыки.







Это был самый первый концерт вышеупомянутого оркестра. Шло время и джаз обретал все большую популярность буквально во всех слоях населения.

Здесь надо отдать должное талантливому поющему актеру Леониду Утесову, который быквально жил этой музыкой. В 1934 году на экраны Союза выходит задорная комедия «Веселые ребята», в которой актер чудесно исполняет роль музыканта, страстно влюбленного в джазовую музыку. Именно благодаря этой ленте и появился театральный джаз – новый и интересный стиль, в котором очень удачно переплетались музыка, оперетта, театр, и все это преподносилось зрителю, как представление. Особое место в развитии отечественного джаза в 40-е годы занимает талантливый человек Эдди Рознер, который одновременно являлся и руководителем оркестра, и композитором, и музыкантом. Его карьера в этом направлении начиналась в Европейских странах, но потом, переехав в Советский Союз, он явил свету такое интересное направление музыки и танца, как свинг, а также одновременно с этим явился прародителем джаза в Белоруссии.Надо отметить, что нарядy с такой популярностью и любовью у народа, отношение руководителей СССР к этому видyмузыки было двояким. С одной стороны, советских исполнителей джаза, вроде и не запрещали, но с другой – существовала тенденция непринятия всего иностранного, как разрушающей моральные принципы советского человека. Ведь, дескать, надо любить все свое, отечественное, а не известно от куда пришедшее. В начале 50-х многие коллективы, исполняющие джазовую музыку, были в не милости, иx то и дело запрещали. Затем потихоньку положение вещей стало меняться повсеместно, коснулось это и «гонимого» джаза. И уже в конце 50-х, начале 60-х годов начали раздаваться бодрящие мелодии оркестров Эдди Рознера, Олега Лундстрема. На благодатной почве появились новые коллективы, среди которых заметно выделялись Рижский эстрадный оркестр, и оркестры Иосифа Вайнштейна из Ленинграда и Вадима Людвиковского из Москвы. Музыковед Семен Гинзбург составил хорошую книгу об истории джаза, которая вышла в Ленинграде в 1926 году. Здесь, помимо своих статей, автор поместил переводы статей известных западных критиков и композиторов.Долгое время о джазе не писали, видимо, просто хотели им наслаждаться. Но вот в 60-х годах, самом начале выходит уже вторая книга под очень кратким названием «Джаз». Это было соавторство Валерия Мысовского и Владимира Фейертага. Надо отметить, что именно в то время появились первые попытки по созданию первой энциклопедии джаза на русском языке. Работа продолжалась много лет, и учитывая все правки и доработки, это исключительное творение смогло увидеть свет в 2001 году. Издалось оно уже петербуржским издательским домом » Скифия». Это богатое на историю и информацию издание насчитывает более 1000 имен личностей, связавших свою жизнь с джазом, а уже в 2008 году, вышедшее в свет следующее издание энциклопедии, содержащее новейшие факты, было дополнено редкими фотографиями. Был существенно увеличен и список джазовых личностей.Об этой музыке можно говорить нескончаемо много. Но, каждый сам для себя решает, что ему интересно, а что нет. Прежде, чем иметь свое мнение и дать правильно ему сформироваться, будет чрезвычайно полезным послушать и вникнуть в эту чарующую слух музыку. В самом деле, ведь не зря у нее такая длинная и красочная на события история, которая вплетает в себя так много стран.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)