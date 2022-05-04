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Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

На счету известного фотографа Magnum Photos Бруно Барби — десятки репортажей из разных стран. Он путешествовал и снимал на протяжении более чем 40 лет. Среди прочих любопытна серия его работ, снятая в Молдове в 1988 году.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Парк аттракционов, Кишинев, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Работники сферы коллективного хозяйства, 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Колхоз «Родина», 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Женщины в колхозе Родина. 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Женщины в колхозе Родина. 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Село Narotchetny в Северной Молдавии, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев, швейная фабрика, 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев. Национальные молдавские танцы, 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Кишинев. Национальные молдавские танцы, 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Тирасполь, школа. 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Тирасполь. Церемония чествования памяти жертв нацизма. 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Старообрядческая деревня Kounicha. Табачная фабрика, которая обрабатывает один из крупнейших в Молдавии культур. 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Старообрядческая деревня Kounicha. 1988.

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Село Oknitsa. Сбор яблок. 1988

Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби

Старообрядческая деревня Kounicha. Группа российских диссидентов. 1988

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