Польза касторового масла в быту

Зачем тратить деньги в аптеках на дорогостоящие лекарства, когда можно применять гораздо более дешевые и действенные народные средства? К сожалению, сейчас мало кто знает, какими свойствами обладают самое обычное касторовое масло. Между тем, только с его помощью у вас получится решить массу проблем — от выпадения волос, до лечения простуды.











Сведение бородавок

Густые волосы

Артрит

Уход за кожей

Лечение простуды