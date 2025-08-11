Почему подавляющее большинство ванн в длину заметно меньше человеческого роста

Первые ванны появились еще в Древней Индии примерно 5 тысяч лет тому назад. С тех пор ванна и гигиена триумфально шествуют по миру. Вопреки популярному стереотипу не прекращали люди принимать водные процедуры и в Средние века, хотя доступность серьезных водных процедур каждые несколько дней для большинства людей все еще была недоступна.
Ванны бывают разных конфигураций, но не в одной не получится лечь. |Фото: meduzza.ru.
Известное дело: за ваши деньги – любой каприз! В наше время на рынке можно раздобыть ванну почти любых параметров. А то, что не получится купить сразу, всегда можно сделать на заказ. Тем не менее, подавляющее большинство типовых ванн всегда будет меньше человеческого роста.
Ванны бывают разные. |Фото: vivon.ru.
Дело в том, что вне зависимости от типа ванны, все они подчиняются двум основным параметрам. Первый – это ширина типовой двери. Изделие не должно быть слишком широкой и проходить дверной проем. Исключение из этого правила составляют лишь ванны, сделанные на заказ или ванны не типовой формы. Второй параметр – это средний человеческий рост, который в мире оценивается в 165 см.
Никогда не позволит распластаться в полный рост. |Фото: if.by.
Так вот суть в том, что ванна специально не должна позволять взрослому человеку полностью выпрямиться. Задумано так из соображений безопасности. Таким образом, если во время принятия водной процедуры человек потеряет сознание из-за ухудшения самочувствия – он не утонет.
Все дело в безопасности. ¦Фото: westonebathrooms.com.
