Жизнь авторитетов в тюрьме

В тюрьме каждый заключенный подчиняется определенным правилам и авторитетные сидельцы – не исключение. К королям преступного мира проявляется особое внимание: нарушение негласных правил может быть даже более опасным в последствиях, чем ошибки новичков.



Конечно, тюремные авторитеты располагают большим количеством преимуществ.

Очень часто налаженные связи позволяют доставлять в камеру большинство благ из Большого мира.В основном, все завязано с контактами через охрану, у первых лиц преступного мира всегда и везде есть свои люди . Несколько лет назад даже был скандал: в интернете появились фотографии отдыхающего в надувном бассейне человека. Все бы ничего, но кадры были сделаны за решеткой, куда доставили огромное количество инвентаря для отдыха . В целом авторитетам заключение дается проще, при условии, что они держатся в рамках негласного кодекса . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: