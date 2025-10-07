Водные мосты, или Как суда проходят преграды оживленных автострад и водопадов

Нет предела совершенству человеческому разуму и изобретательности. Люди научились не только противостоять стихии воды или искусно обходить ее, но и изменять ее движение. Взять хотя бы акведуки, которые с древности помогали обеспечивать людей живительной влагой даже в самые засушливые годы, но неугомонным изобретателям и мечтателям этого оказалось мало.
1. Акведук Понт дю Сарт в Бельгии
Le pont–canal du Sart – впечатляющий объект, позволивший судам проходить над транспортной развязкой (Бельгия). | Фото: simpleandinteresting.wordpress.com.
На водном мосту оборудованы пешеходные зоны, где можно прокатиться с ветерком (Le pont–canal du Sart, Бельгия).
На данный момент бельгийский судоходный акведук Le pont–canal du Sart считается самым технологичным водным мостом мира. Он является частью судоходного канала Centrumkanaal (протяженность 18 км), соединяющего бассейны рек Маас и Шельда. На одном из участков в 1998-2002 гг., в районе города Хоуденг-Гоегнис инженерам пришлось прибегнуть к созданию поистине уникального водного моста, используя технологию предварительно напряженного бетона, которая является инновационным методом строительства такой категории мостов.
Акведук Le pont–canal du Sart был построен с использованием особо прочных материалов (Бельгия).
Сложность разработки и строительства заключалась в том, что мост должен был проходить над транспортной развязкой сразу двух автострад №535 и №55.плюс вес воды – 80 тыс. т) удалось установить на 28 массивных колоннах, диаметр каждой из которых составляет 3 м.
2. Акведук Понткисиллте в Великобритании
Акведук Понткисиллте является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Великобритания).
Акведук Понткисиллте (Pontcysyllte Aqueduct) вот уже 200 лет считается одним из самых впечатляющих рукотворных чудес мира. Несмотря на такой почтенный возраст, этот водный мост протяженностью 307 м является самой востребованной и загруженной артерией Великобритании до сих пор. Правда, в последние годы он служит не для транспортировки угля и извести, а является экстремальным развлекательным аттракционом для туристов.
Впечатляющий рукотворный водный мост, проходящий над живописными местами, стал туристической достопримечательностью (Pontcysyllte Aqueduct, Великобритания)
Интересный факт: Акведук Понткисиллте был построен в 1795-1805 гг. над рекой Ди на высоте 38,4 м. Он стал связующим звеном между угольными шахтами Денбишира и другими каналами, что поспособствовало увеличению добычи и транспортировке угля. При его строительстве использовались инновационные по тем временам методы строительства. 19 арок, 18 пролетов и желоб канала британские инженеры Томас Телфорд и Уильям Джессом решили сделать из чугуна и стали. А вот опоры возводили по старинной технологии: клиновидные камни, сложенные особым способом (полые внутри), скреплялись раствором, а составе которого были известь, вода и ...бычья кровь.
3. Акведук Рингваарт Харлеммермер в Нидерландах
Водный мост стал продолжением судоходного канала Ringvaart Haarlemmermeer (Нидерланды).
Канал Ringvaart Haarlemmermeer начали рыть еще в 1839 г., он должен был стать частью судоходного сообщения между Амстердамом, Гауда и Роттердамом. Со временем его протяженность достигла 60 км, что упростило и ускорило грузоперевозки. Но особенной достопримечательностью канала стал все же акведук, построенный в 1961 г. Впечатляющий водный мост протяженностью 1,8 км, расположенный над оживленной автомагистралью А4, позволил проходить судам над трассой, а не наоборот.
Акведук Ringvaart Haarlemmermeer проходит над оживленной трассой и новой веткой высокоскоростной железной дороги (Нидерланды).
В 2006 г. завершилось строительство еще двух участков: с восточной стороны акведук проходит над северными полосами расширенного шоссе, а с западной – над недавно проложенной веткой высокоскоростной железной дороги HSL-Zuid. На данный момент канал Рингваарт обслуживает грузовые суда, хотя к этому еще прибавились водные развлечения – экскурсии на катерах и прогулочных лодках, а также он стал излюбленным местом дислокации плавучих домов.
4. Акведук Хаверуд в Швеции
Благодаря стальному водному мосту, суда смогли проходить над Далсландским водопадом (Акведук Hаverud, Швеция).
Акведук Hаverud – один из самых сложных участков Далсландского канала считается ярчайшим примером гениальных инженерных достижений человечества. Строительство самого канала началось в 1863 г, но понадобилось целых 5 лет, чтобы закончить проект, потому что на пути образовалась преграда, которую не смогли обойти, но и идей, как через нее проложить водный мост, тоже не было. В последствии был найден выход из положения. Через водопад, образованный в месте схождения двух рек, был перекинут металлический желоб, который фрагментарно изготавливался в Стокгольме и доставлялся по частям в Хаверуд.
Акведук Hаverud превратился в туристическую достопримечательность (Швеция).
По сведениям авторов Novate.ru, инженерам удалось собрать 32,5 метровый водный мост шириной 4,05 м и глубиной 1,8 м. Этого оказалось достаточно, чтобы продолжить прокладку канала традиционным способом. Стоит отметить, что подача и уровень воды на мосту регулируются с помощью 4 шлюзов, которые по сей день управляются вручную. Сам же канал теперь стал местом паломничества туристов, при этом особым вниманием путешествующие балуют акведук.
