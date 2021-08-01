Киевский торт: как по ошибке появилось лучшее лакомство СССР и как сделать такой же дома

Киевский торт – одно из вкуснейших лакомств советской эпохи, которое продолжает пользоваться огромным спросом и имеет за собой непоколебимую репутацию отличного десертного угощения. Важнейшими элементами этого торта являются его коржи и уникальный крем. Можно будет попытаться воссоздать торт в домашних условиях. А вообще поговаривают, что данный торт вообще создали по ошибке.
Немного истории
Хорошо заходит с чаем. |Фото: konditer-club.ru.
Эпическая версия
Существует легенда о том, что знаменитый киевский торт был создан на кондитерской фабрике Карла Маркса (в наше время данное предприятие является фабрикой «Рошен») по ошибке в 1956 году. Мол, одна смена испортила партию яичного белка для бисквита, забыв поставить ее в холодильник. Следующая же смена решила скрыть ошибку коллег и сделала торт из того, что осталось. Тогдашний начальник бисквитного цеха - Константин Петренко даже не смел в тот момент предположить, что новые хрустящие коржи станут легендой кондитерского дела СССР! А вместе с тем и одним из символов города и предприятия.
Вкуснотища какая! |Фото: attuale.ru.
Официально
Впрочем, на самой фабрике красивую историю появления киевского торта называются всего лишь легендой. На самом деле Киевский торт является плодом кропотливой работы и изысканий десятков кондитеров, которые начались еще в 1956 году. Запатентовали торт в 1973 году. Госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал авторское свидетельство кондитерам Курило Анне и Фастовец-Калиновской Галине. Само собой, после создания торта работа не стояла на месте. Каждый год рецептура киевского торта незначительно менялась, становилась лучше.
Примечание: во времена СССР у каждого кондитера, работавшего над Киевскими тортами, был свой собственный почерк. На сегодняшний день от этой практики уже полностью отказались в угоду унификации производства.
Рецепт выпечки коржей
Сначала печем коржи. |Фото: 1000.menu.
В первую очередь следует приготовить коржи. Для этого нужно выполнить несколько действий. Сначала аккуратно отделяется 10 белков от желтков. После этого в стакан сахара добавляется немного ванилина, взятого кончиком ножа. Следом берется стакан орехов (желательно фундука), которые жарятся и измельчаются, после чего перемешиваются с 1.5 столовыми ложками муки (примерно 45-50 грамм). После этого нужно взбить белки, постепенно вбивая в них сахар до тех пор, пока не появиться устойчивая пена.
Когда все перечисленное будет сделано, нужно осторожно добавить муку с орехами и быстро (но и аккуратно!) произвести замешивание теста. Делать это необходимо плавными движениями сверху вниз. Пока полученная масса не осела, ее следует разложить на два выстланных пергаментной бумагой противня так, чтобы высота субстанции не превышала одного сантиметра. Выпекаются коржи 2-2.5 часа при температуре в 150 градусов.
Рецепт приготовления крема «Шарлотт»
Теперь готовим крем. ¦Фото: babyblog.ru.
Важнейшей частью торта, конечно же, является крем. Сначала берется два 1-2 желтка, которые растираются со стаканом сахара. К полученной массе добавляются пол-пакетика ванилина и полстакана молока. Все это варится до кипения на водяной бане с постоянным помешиванием. Между тем следует взбить венчиком пачку хорошего сливочного масла (не соленого!). Взбивать нужно до достижения пенообразного состояния. После этого в масло вбивается охлажденная смесь яиц, сахара и молока.
По желанию: на этом этапе можно влить в крем рюмку хорошего ликера или коньяка.
Дополнить крем можно джемом, колотыми орехами, кофе, какао-порошком и еще много чем другим. На этом этапе можно смело дать волю фантазии! Когда крем будет готовь, останется только пропитать им коржи и дать торту настояться, после чего можно смело подавать лакомство на стол.
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