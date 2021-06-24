Швейные хитрости от профессионалов

Маленькие хитрости, которыми благодаря всемирной паутине люди могут делиться друг с другом, способны невероятно облегчить нам жизнь, сэкономить наши время и усилия.

Несколько простых, но очень нужных швейных лайфхаков пригодятся любой женщине, ведь с проблемой переделки одежды, выворачивания углов и неровных швов время от времени сталкивается каждая представительница прекрасного пола.

Итак, лямочки-макаронинки на топе, маечке или летнем платье оказались слишком длинными? Думаете, что придётся их обрезать и мучиться, подшивая? Но есть способ, как за пару минут укоротить их, да ещё при этом сделать красивее! Возьмите иголку с ниткой, на которой завязан узелок. Выведите её с краю в самом низу лямки.





А теперь сделайте стежок вверх наискосок к другому краю лямки.



Продолжайте продвигаться по всей длине лямки, делая косые стежки от края до края то справа налево, то наоборот. Старайтесь, чтобы они были одинаковой длины. Когда дойдёте до конца, потяните за рабочую нить — лямочка соберётся в эффектную косичку.



Остаётся только отрегулировать длину лямки за счёт того, насколько сильно стянута косичка, и закрепить нить.



С проблемой неровных швов сталкиваются многие начинающие швеи. Особенно это касается случаев, когда нужно проложить несколько параллельных друг другу строчек.

С этой проблемой поможет справиться обычный магнит! Введите иглу в ткань на нужном расстоянии от края и опустите лапку. Теперь к краю ткани придвиньте магнит и строчите. Магнит крепко держится на металлической пластине и не позволит ткани «уехать» в сторону.Если нужно проложить несколько параллельных строчек, просто передвиньте магнит на нужное расстояние. Расстояние между швами будет абсолютно одинаковым.О проблеме выворачивания острых уголков знают все, кто шил. Вытолкнуть ткань так, чтобы угол получился аккуратным и действительно острым, очень сложно. Обычно в ход идут различные острые предметы, кончики ножниц и т.д. Тем не менее, результат обычно далёк от идеального.Есть маленькая хитрость, используя которую, вы добьётесь идеального результата! Прокладывая строчку к углу, не доводите её до конца буквально на один стежок.Оставив иглу в ткани, поднимите лапку, поверните изделие открытым краем к себе и разведите половинки. Проложите между ними вдоль шва обрезок нити контрастного цвета.Вновь сложите половинки вместе и закрепите контрастную нить последним стежком. После этого закреплённый конец нитки также выведите внутрь детали и проложите строчку по отрытом краю ( вспомогательная контрастная нить полностью оказывается внутри детали). Излишки ткани вокруг острого угла аккуратно срежьте.Выворачивая деталь, потяните за оба конца контрастной нити.Уголок получится идеальным. А, чтобы удалить вспомогательную нить, потяните её за любой конец.