Армейский юмор времён Первой мировой: ретрофотошоп на фотографиях 1912-1945 годов

Германия, Мюнхен, 1933 год.
Уже в конце XIX века в фотостудиях использовали в качестве реквизита фанерные или нарисованные самолёты, воздушные шары, поезда и автомобили. С началом Первой мировой подобная атрибутика стало пользоваться огромной популярностью. Военнослужащие обязательно старались сделать такое фото, чтобы отправить его домой. В этом обзоре фотографии, которые были сделаны с начала Первой мировой и до конца Второй мировой.
1. Германия, Нойхаммер
«Полёт из военного лагеря Нойхаммер».
2. Полёт примитивного бомбардировщика
«Путешествие из Эльзенборна в Париж».
3. Потеря пассажира
Военный полигон в Эльзенборне в Германии.
4. Германия, 1913 год
«Ура. До увольнения в запас осталось ещё 22 дня».
5. Полёт на ракете
Полёт над Мюнстером.
6. Фотография Пола Ридигера
Полёт над военным полигон в Нойхаммер-ам-Квайс.
7. Картонный автомобиль
Германия, Нойхаммер, 1913 год.
8. Фотография Пола Хёфера
«Далёкое путешествие из Дёберица».
9. С громом и молнией
«Путешествие из пустыни Дёбериц».
10. В районе Тельтова-Флеминга
«Путешествие из Йютербога».
11. С кружками пива
«Тренировочный полёт на территории военного тренировочного лагеря в Дармштадте».
12. Ночь перед Рождеством
Счастливого Нового года.
13. Попутка
«Бегство из военной базы в Мюнстере».
14. Германия, 1915 год
Военный лагерь в Мюнстере.
15. Необычный шарж
Немецкие солдаты путешествуют на искусственном пасхальном яйце.
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