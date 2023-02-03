10 самых радиоактивных мест планеты

Рекомендуем взять на заметку: 10 мест с самым высоким уровнем радиации в мире.
1. Комбинат «Маяк» (Муслюмово, Россия)
В 1948 году в Муслюмово (что в Челябинской области) было построено предприятие по переработке ядерного топлива. Технологий сброса и переработки отходов в тот момент не было, и в итоге зараженной оказалась целая речная система, а дома, находящиеся рядом с комбинатом, подверглись серьезному облучению.
2. Жилая квартира (Краматорск, Украина)
В 1989 году в бетонной стене многоквартирного дома в Краматорске была обнаружена капсула, содержащая радиоактивное вещество — Цезий-137. Капсула давала такое сильно излучение, что, предположительно, привела к смерти 6 человек и серьезно повлияла на здоровье еще 17 человек.
3. Фор-д’Обервилье (Париж, Франция)
В результате проверок уровня радиоактивности оказалось, что этот район Парижа серьезно загрязнен. В 1930-е гг. в районе бывших оборонительных сооружений города проводились исследования радиоактивных материалов. Более 60 хранившихся здесь бочек показали положительный результат при тестировании на содержание Цезия-137 и Радия-226. «Объем» участка заражения составляет 60 кубических метров.
4. Лаборатория NASA «Санта Сюзанна» (Калифорния, США)
Долина Сими Валли — дом лаборатории NASA «Санта Сюзанна»: за прошедшие десятилетия здесь произошло несколько аварий и возгораний ядерных реакторов. В данный момент разрабатывается проект по очищению этой местности.
5. Посреди моря (Средиземное море)
Есть мнение, что синдикат, контролируемый итальянской мафией, использует Средиземное море в качестве площадки для сброса радиоактивных отходов. Предполагается, что корабли, проходя через море, спускают огромные количества ядерных отходов в воду.
6. Производственное объединение «Маяк» (Маяк, Россия)
В течение десятилетий в Маяке находился огромный ядерный завод. В 1957 году здесь произошла авария: в результате взрыва около 100 тонн радиоактивных материалов были выброшены в окружающую среду — на сотни квадратных километров. Территория, подвергшаяся заражению, получила название «Восточно-уральского радиоактивного следа».
Правда, о факте взрыва стало известно только в 1980 году. Кроме того, тогда же выяснилось, что начиная с 50-х годов прилежащие территории, включая озеро Карачай, использовали как свалку радиоактивных отходов. Это привело к ухудшению состояния здоровья более 40 тысяч человек.
7. Сибирский химкомбинат (Томская область, Россия)
Как и Маяк, этот комбинат является одним из крупнейших химических предприятий в мире. Сибирский химкомбинат, по приблизительным подсчетам, произвел около 125 тысяч тонн твердых отходов, загрязняющих подземные воды. Также исследования показывают, что ветер и дождь способствуют распространению загрязнений и заражению диких животных, провоцируя высокий уровень смертности.
8. Семипалатинский полигон (Семипалатинск, Казахстан)
Полигон в Казахстане более всего знаменит своим проектом атомной бомбы. В этом необитаемом месте в далеких степях Советский Союз опробовал свою первую ядерную бомбу. Теперь это место удерживает рекорд по количеству ядерных взрывов на единицу площади. Число жителей прилежащих районов, пострадавших от радиации, составляет примерно 200 тысяч человек.
9. Ядерный реактор в Чернобыле (Украина)
Чернобыль стал известен по всему миру благодаря одной из самых страшных атомных аварий в истории. За эти годы радиация повлияла примерно на 6 миллионов человек, а количество смертей, вызванных радиоактивным заражением, по прогнозу еще составит от 4 тысяч до 93 тысяч. Объем выброса радиоактивных веществ в Чернобыле в 100 раз превышал уровень в Нагасаки и Хиросиме.
10. АЭС «Фукусима-2» (Япония)
Эффект от произошедшего на Фукусиме землетрясения считается наиболее длительной ядерной опасностью в мире. Худшая после Чернобыля авария привела к повреждению трех реакторов и, как следствие, значительной утечке радиации, распространившейся на расстояние до 320 км от предприятия.
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