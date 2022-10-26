Как укоренить петунию из черенка

Укоренить петунию несложно, самое главное в этом деле — следовать рекомендациям профессионалов, которые посветили этому вопросу много лет.

Узнайте, как укоренить петунию в домашних условиях, и всегда будете с цветами!







Прежде всего, нарежьте петунию на черенки и высадите их в как можно меньшего размера стаканчики (с отверстиями внизу). Землю берите не огородную, а лучше всего новую, покупную, желательно с добавлением вермикулита. Пролейте землю предварительно, чтобы увлажнить, и больше петунию не нужно поливать, пока земля не просохнет.

Пока у петунии нет корешков, накройте её либо полиэтиленом, либо сверху стаканчиком, чтобы создать повышенную влажность.







Температура воздуха должна поддерживаться от 18 до 25 градусов тепла. Также петунии нужен регулярный свет, как минимум 16 часов в сутки. В первое время можно держать свет включённым круглосуточно — это ускорит укоренение, и черенки не будут вытягиваться. Рассчитывайте так, чтобы на 1 кв. м. получалось хотя бы 200 Вт (можно больше).







Держать петунию под закрытой плёнкой важно, потому что при поступлении воздуха у неё попросту повянут листочки, и растение умрёт. Ничем подкармливать петунию не нужно, даже после двух-трёх пересадок, так как любые подкормки «сожгут» молоденькие корешки.

Если вы видите, что у петунии образовались желтые листья, то в этом нет ничего страшного: просто этим листьям не хватает света, и растение само от них избавляется. Можно их аккуратно отщипнуть.Когда вы увидите (примерно через неделю), что у петунии проклюнулись первые корешки, начинайте приучать её к воздуху и проветриванию. Для этого стаканчик сверху или плёнку отодвиньте примерно на 10 %, чтобы внутрь зашло немного воздуха. Оставьте так на сутки. Каждые сутки отодвигайте плёнку ещё на 10-20 %, пока, в конце концов, совсем её не уберёте. Если вы заметили, что у петунии поникли листочки, то вновь накройте её плёнкой полностью на пару часов, а затем снова откройте.Наконец, как сделать так, чтобы, будучи ещё маленькими черенками, петуния росла приземистой и кустистой? Для этого, когда она разовьёт хорошую корневую систему (примерно через 2 недели после укоренения), ножницами как можно ниже отрежьте основной ствол, оставив боковые побеги. Они тут же тронутся в рост, и черенок будет расти маленьким пышным кустиком! Делать так можно постепенно, подрезая и боковые побеги по мере их роста. Пересаживать черенок в горшок большего объёма стоит тогда, когда корешки заполнят весь стаканчик. Однако не вносите никаких удобрений — ей это абсолютно ни к чему и даже может повредить!Подробнее о том, как укоренить петунию из черенка, смотрите в видео ниже: