Как правильно ухаживать за виноградом в августе

Уход за виноградом в августе подразумевает несколько обязательных действий, которые гарантируют богатый и вкусный урожай.
В августе дачники уже потихоньку начинают «отщипывать» первые ягодки дозревающего винограда. Скоро можно будет собирать его целыми гроздьями. Что нужно сделать в последний месяц лета, чтобы винограда хватило и для «полакомиться», и на компот, и для приготовления домашнего вина еще осталось.
Процедура №1. Полив винограда
В первой половине августа виноград поливают так же регулярно, как и в июле. А вот, начиная с середины месяца, если дождевой влаги растению хватает, полив нужно прекратить. Если же погода стоит теплая и сухая, то вносить жидкость нужно небольшими порциями, но это касается только молодых кустов и винограда поздних сортов. Виноград ранних сроков созревания и взрослые кусты во второй половине августа, как правило, уже не поливают.
Землю под виноградом нужно увлажнять до размягчения ягод и окрашивания кожицы в характерный для сорта цвет. Обильный полив винограда во время созревания ягод может привести к растрескиванию кожицы и появлению на плодах серой гнили.
В первый год выращивания виноград поливают по определенным правилам.
Процедура №2. Подкормка винограда
В начале месяца плодоносящую лозу нужно обязательно подкормить минеральными удобрениями без содержания азота. Например, можно растворить 15 г монофосфата калия в 10 л отстоянной дождевой воды и опрыскать виноград по листьям.
Не рекомендуется использовать азотсодержащие удобрения – иначе растение продолжит наращивать зеленую массу, вместо того чтобы начать подготовку к зиме.
Во время созревания ягод проведите еще одну внекорневую подкормку: 3 г борной кислоты разведите в небольшом объеме горячей воды, добавьте 1 г марганцовки, 20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Полученную смесь разведите в 10 л воды.
Если лето в вашем регионе короткое, для скорейшего дозревания ягод можно также дополнительно провести корневую подкормку винограда. Для этого под каждый куст потребуется внести 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и раствор микроэлементов (Мастер, Новоферт Ягода, Кемира), согласно инструкции.
Процедура №3. Защитная обработка
Проводится только в случае обнаружения признаков болезней винограда, характерных для августа.
Итак, если вы подозреваете, что ваш виноград заболел серой гнилью, разведите 2 г йодистого калия или 80 г пищевой соды в 10 л воды и обработайте растение одним из этих растворов.
Если вы заметили первые признаки ложной мучнистой росы, или как ее еще называют, милдью, растворите в 10 л воды 5-7 г перманганата калия (марганцовки) и опрыскайте этим составом виноград. Допускается повторная обработка растения, если первое опрыскивание не помогло: в этом случае дозу марганцовки на 10 л воды увеличивают вдвое.
Смесь из 80 г коллоидной серы и 10 л воды поможет победить настоящую мучную росу, у которой есть и второе название – оидиум. Однако опрыскивать этой смесью заболевшее растение нужно при температуре не менее 20°C, погода при этом должна быть сухой и безветренной.
Для того чтобы избежать распространения инфекции, перед обработкой защитными растворами обязательно удалите с куста пораженные ягоды, в том числе растрескавшиеся.
Процедура №4. Обрезка винограда
Так называемую чеканку лоз лучше проводить во второй-третьей декадах месяца. Такая обрезка представляет собой удаление верхушек всех молодых побегов с 6-8 верхними листьями. В зависимости от высоты куста, нужно отрезать от 20 до 40 см. Если вы все сделаете правильно, то к зиме ваша лоза окрепнет и накопит необходимые ей питательные вещества.
Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, в засушливую и жаркую погоду, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод.
Помимо самых важных процедур, которые мы перечислили, не забудьте также провести еще две. Удалите листья, затеняющие кисти с ягодами, для ускорения сбора урожая. Ну, и, собственно, начинайте собирать урожай. Особенно это касается винограда раннеспелых сортов, таких как Восторг, Кардинал, Кодрянка, Коринка русская, Ризамат, Русский ранний, Супер Экстра, Чебурашка.
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