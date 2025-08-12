Тунеядец: откуда на самом деле пошло обидное «советское» слово

Кто хочет работать? |Фото: zr.ru.

Колхозы и заводы - не единственная форма занятости. Были кооперативы, артели, отхожие промыслы. |Фото: chepetsk.ru.

Зимой колхозники с производственным навыками часто подрабатывали, например портными. |Фото: br.pinterest.com.

Человек без официальной работы сразу же вызывал подозрения. ¦Фото: rossaprimavera.ru.