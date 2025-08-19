Что умела делать советская детвора к 10 годам, а современным детям это не под силу

Советские дети отличались куда большим уровнем самостоятельности, нежели современные. Безусловно, это были другие времена в другом обществе и с другими нравами. И все же к 10 годам советский ребенок умел хорошо делать многое из того, чего не делает большинство современных детей. В первую очередь из-за всеобъемлющей любви родителей и прочих родственников.
1. Мелкий ремонт
Урок труда в 1960-е. |Фото: wikikurgan.ru.
В Советском Союзе существовал настоящий культ труда и знаний. В системе образования существовало множество секций и кружков, которые были абсолютно бесплатными. Финансировались они за счет фондов общественного накопления. Именно в них отчислялась часть заработной платы всех трудящихся и именно эти фонды гарантировали «бесплатное» образование, медицину, раздачу жилья по очереди и прочие общественные блага. Таким образом с самого детства мальчишки и девчонки приучались к какому-то ремеслу. В том числе достаточно сложному. На уроках труда мальчики, пускай, и не в 10-летнем возрасте, но все-таки допускались к настоящим станкам! Поэтому починить сломанный велосипед для советского ребенка вообще не представляло какого-либо труда.
2. Идеальная уборка
Уборка не была чем-то особенным. |Фото: Twitter.
Еще один «культ» Советского Союза – это чистота и дисциплина. Не бояться испачкать руки половой тряпкой детей приучали со школы. Не только в семьях, но и в системе образования детвору приобщали к чистоплотности, дисциплине, порядку и ответственности. Кроме того, в стране проходили регулярные субботники, на которых граждане, включая детей занимались наведением порядка в общественном пространстве.
3. Самостоятельная готовка
Советские дети умели готовить. |Фото: bezformata.com.
Что может приготовить современный ребенок 10 лет? В первую очередь блюдо под названием: «Мам, кушать хочется!» В советские годы ребенок в 10-12-летнем возрасте мог приготовить себе простейшее блюдо, в том числе наварить каши с сосисками. Девочки со школьной скамьи умели готовить супы. Встать к плите и покормить себя самостоятельно для советского ребенка не было ни подвигом, ни достижением.
4. Садово-огородные работы
Сначала работа! ¦Фото: fishki.net.
Поездка к бабушке в деревню означала не только забавы с деревенской детворой и купание на речке, но и регулярные работы на протяжении дня. Большинство советских детей помогало своим старикам на приусадебных работах: ходило на прополку, участвовало в посадке и уборке культур, занималось выпасом скота. Мальчики даже косили траву. Отчасти это было связано с тем, что большинство советских людей так или иначе было «деревенскими». Ведь процессы урбанизации в СССР начали ускоряться только в 1930-е годы. Нельзя не отметить и том, что времена были сильно другими и советские люди, особенно в деревне не боялись отпускать и оставлять детей одних.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии