Советы по организации пространства в маленькой квартире

Поддерживать порядок в маленькой квартире помогает правильная организация пространства. Здесь крайне важно использовать с умом каждый сантиметр свободного места, включая пространство под и над шкафами, вокруг сантехники и кроватей, и даже области вокруг дверных и оконных проемов.

Те места, которые в большинстве домов по ошибке остаются незадействованными, подарят дополнительное место для хранения, сделав каждую комнату более аккуратной и уютной.



















Читать далее →