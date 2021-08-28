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Советы по организации пространства в маленькой квартире

Поддерживать порядок в маленькой квартире помогает правильная организация пространства. Здесь крайне важно использовать с умом каждый сантиметр свободного места, включая пространство под и над шкафами, вокруг сантехники и кроватей, и даже области вокруг дверных и оконных проемов.
Те места, которые в большинстве домов по ошибке остаются незадействованными, подарят  дополнительное место для хранения, сделав каждую комнату более аккуратной и уютной.

Советы по организации пространства в маленькой квартире
Советы по организации пространства в маленькой квартире
Советы по организации пространства в маленькой квартире
Советы по организации пространства в маленькой квартире
Советы по организации пространства в маленькой квартире

Советы по организации пространства в маленькой квартире
Советы по организации пространства в маленькой квартире
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