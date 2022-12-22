Археологи ломают голову над древней чашей с христианскими символами

Не имеющая аналогов во всей Европе, уникальная свинцовая чаша была найдена недавно в Великобритании. Это случилось при археологических раскопках форта Виндоланда рядом с Валом Адриана в Северной Англии. Возраст чаши почти полторы тысячи лет! Вся она покрыта таинственными христианскими символами, которые исследователям только предстоит расшифровать. Четырнадцать свинцовых фрагментов этой разбитой чаши — самый древний артефакт в своём роде. Неужели учёные наткнулись на Священный Грааль?
В данной исторической местности, Нортумберленд, проводились исследовательские археологические работы в древнеримском форте. Это оборонительное сооружение когда-то было частью очень мощной оборонительной линии, носившей название Вал Адриана. Виндоланда была богата на ценные исторические артефакты. Список уникальных находок учёных теперь пополнил этот «Священный Грааль».
Христианские символы, которые покрывают чашу с обеих сторон ещё предстоит расшифровать.
Чаша, напоминающая по форме небольшую миску, украшена целым массивом разнообразных символов. Тут и фигурки ангелов, и священник с посохом, и христианские кресты, а также корабли, рыбы и различные животные. На одном из изображений лодка с крестообразной мачтой, которая, как считают исследователи, символизирует Церковь, как ковчег, который доставит христиан к их вечному месту назначения. Нацарапаны рисунки с обеих сторон артефакта. Найден был предмет там, где ранее археологи обнаружили фундамент довольно большой церкви, относящейся к 4 веку.
К сожалению, чаша разбита. Возможно, это произошло при обрушении здания церкви. Обломки были найдены среди фрагментов сооружения, что говорит о том, что это не случай вандализма. Древняя религиозная иконография не на шутку взбудоражила учёные умы.
Первым, кто наткнулся на один из обломков чаши, был волонтёр Лесли Бэнкс. Случилось это ещё год тому назад и вот сейчас были найдены все недостающие фрагменты. Для выделения давно выцветших изображений, исследователи использовали специальный фотографический процесс. Обломки в очень плохом состоянии. Директор раскопок, Эндрю Бирли, заявил: «Возможно, мы имеем дело с раннехристианским эквивалентом Бэнкси. Возможно же, эта находка изменит очень многое в историческом представлении о периоде римской оккупации Британии».
Данная чаша не имеет аналогов, среди артефактов этой эпохи, найденных в Западной Европе. Более того, это первый образец подобных столь ранних христианских надписей, обнаруженных историками в Великобритании. Ведь ранее было известно лишь о нанесении христианских символов на стены зданий. На подобном предмете такое было найдено впервые. «То, что мы нашли фундамент древней христианской церкви внутри римского каменного форта - это уже достаточно значительное открытие. Сосуд же, покрытый с обеих сторон христианской иконографией — это вообще нечто невероятно фантастическое!», - сказал доктор Эндрю Бирли.
Так выглядел древнеримский форт Виндоланда.
Как известно, римляне оккупировали Виндоланду примерно между 85 и 370 годами нашей эры. Их не было там в то время, когда разрушили церковь и разбилась чаша. Данный артефакт также предшествует появлению здесь таких книг, как Библия. Эксперты считают, что офорты были сделаны для того, чтобы религиозные сюжеты и иконография могли быть записаны для потомков. Похоже, что в церкви были места для шестидесяти прихожан, хотя нет никаких подсказок относительно личности исторического художника. Судя по всему, на гравюрах есть свидетельства Огама - раннего алфавита, использовавшегося древними ирландцами и британцами. Также на чаше древнегреческие и латинские буквы.
Помещение бани, обнаруженное в форте.
Виндоланда – это вспомогательный форт, который, как полагают историки, использовался, как «крепостной вал». Его строительство началось под командованием римского военачальника Гнея Юлия Агриколы. В местность были завезены для этого такие строительные материалы, как дерево и камень. Постройка была выполнена в классической римской форме игральных карт, выровненных с востока на запад. Форт неоднократно перестраивался. В «адриановский период» оборонительные сооружения отстроили заново, в той форме, в которой она находится ныне, то есть ориентированной с севера на юг.
Зернохранилище и складские постройки в Виндоланде.
Раскопки Виндоланды начались ещё в 1930-х годах под руководством дедушки доктора Бирли, археолога Эрика Бирли. Это подлинное наследство потрясающих исторических открытий, которые продолжаются и сегодня. «Предыдущие открытия в форте, в том числе настольная игра и кусок кожи, вырезанный в форме мыши, помогли раскрыть важные любопытные аспекты повседневной жизни форта при римском правлении».
Очевидно, что форт и его жители выжили после развала Римской империи. Христианство восстановилось. Чаша должна также оказаться полезной для построения более чёткой картины распространения христианства в Британии того времени. «Многие потенциальные церковные сооружения были обнаружены, начиная с этого периода, - говорит доктор Бирли, - но без христианских артефактов, подтверждающих их происхождение, невозможно было бы развеять все сомнения по этому поводу».
Фрагменты чаши в музее Виндоланды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии