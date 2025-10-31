Сюрприз в рукаве: для кого в США был создан потайной клинок «Sleeve Dagger»

Вторая мировая война стала не только столкновением народов, государственных систем, армий и экономик. Она также стала полем битвы разведок разных стран. Абсолютно все участники конфликта пытались использовать развитые агентурные сети в своих целях. Служба разведки была сопряжена с огромным риском.
Оружие последнего шанса. |Фото: ya.ru.
Во время Второй мировой войны столкновение между «Осью» и «Коалицией» шло не только на фронтах, но и в тылу. Союзники умело использовали агентурную сеть разведчиков и осведомителей. Работа эта была не менее опасная и сложная несмотря на то, что трудиться приходилось не в траншее, и даже не в заводском цеху под бомбежками. Со стороны западных союзников в Германии и на территории оккупированной Европы работали разведчики под патронажем Управления стратегических служб (Office of Strategie Services) от США и Управления специальных операций (Special Operations Executive) от Великобритании.
Нож для разведчика. |Фото: popgun.ru.
В самом начале войны американцы решили, что было бы совсем неплохо вооружать разведчиков хоть чем-то. Большинство пистолетов все-таки было слишком громоздкими, а потому предпочтение решили отдать «оружию последнего шанса» из числа холодного. Именно тогда по заказу американского Управления стратегических служб и был разработан миниатюрный стилет, потайной клинок «Sleeve Dagger». Создателем и главным производителем оружия стал шеффилдский завод HG Long & Co в Великобритании.
Просто и эффективно. |Фото: allzip.org.
Клинок предназначался для американских и британских разведчиков, действовавших в тылу. Проектировался стилет по принципу «что-то лучше, чем вообще ничего». По сути, получилось цельнометаллическое шило длиной 178 мм (длина клинка 89 мм) с треугольным сечением клинка и канавками на плоских гранях. Делали стилеты из нержавеющей стали. Само по себе оружие предельно простое. Более-менее удачный укол при помощи «Sleeve Dagger» скорее всего приводил к скорой гибели человека от стремительной кровопотери.
Серьезный инструмент. ¦Фото: in.pinterest.com.
На самом деле самой интересной частью OSS «Sleeve Dagger» был не сам нож, а ножны, которые к нему прилагались. Делались они из коричневой или черной кожи и имели два фиксационных ремешка, которые позволяли крепить средство самозащиты на руке или ноге. Идея была хорошей, правда, что касается реального применения, то об этом известно крайне мало. Есть не нулевая вероятность того, что «Sleeve Dagger» по итогу оказался очередной бесполезной цацкой, позволившей компании-производителю заработать на государственном заказе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии