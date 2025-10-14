С нами не соску...
Бесполезные вещи в доме, которые вы годами храните

Многие предметы в доме кажутся безобидными, но создают визуальный шум и захламляют пространство. Самое время разобрать ненужные вещи.



В каждом доме есть предметы, от которых вроде бы не жалко избавиться, но они продолжают занимать полки и ящики. И пусть это не горы хлама, а, скорее, накопившиеся «мелочи», но именно они делают интерьер неряшливым и утомляющим.


Пустые коробки от техники



Когда-то казалось, что их обязательно нужно оставить для гарантии, переезда или «на всякий случай». Прошло пять лет – техника все еще работает, а коробки все еще лежат на шкафу. 

Свечи, которые вы не зажигаете





Интерьерные, ароматические, подарочные – у всех есть свечи, которые жалко трогать. Или не нравится аромат. Или просто забыли. А они стоят в пыли и создают ощущение захламленности.

Блокноты, в которые вы никогда не писали



Красивые, в плотной обложке, купленные на эмоциях. Один раз вы в них что-то записали и убрали в ящик. А теперь они просто копятся, вызывая легкое чувство вины. 

Ненужный декор





Это может быть подарок от кого-то, ностальгическая ваза, фигурка из H&M Home 2016 года или постер с Etsy, который давно перестал радовать глаз. Интерьер застревает во времени, когда в нем живут предметы «из прошлой жизни».

Чашки, из которых никто не пьет



Они могут быть с трещиной, неудобной формы или просто не нравятся – но вы продолжаете их хранить. Между тем эстетика кухни начинается с красивой посуды, которой хочется пользоваться.

Косметика и уход, которые не подошли





Флакон почти полон, но пользоваться вы им точно не будете. Эти банки занимают место, морально давят и дожидаются пока истечет срок годности.
Так зачем тянуть, избавься от них сразу. 

Кабели, зарядки, детали от чего-то



Да, у всех есть ящик с проводами. И чаще всего вы даже не знаете, от чего они. Вместо этого каждый раз ищете нужный кабель и с раздражением перебираете десятки ненужных.

Штучки «для ремонта»





Ручка от шкафа, кусочек плитки, остатки обоев – теоретически пригодятся. На практике – хранятся годами без дела. Если за два ремонта не пригодилось, то можно смело выбрасывать. 

Избавляться от ненужного не обязательно резко и радикально. Начните с одного ящика или полки – и уже через полчаса интерьер задышит свободнее. Это не про минимализм, а про визуальную гигиену и ощущение, что вы действительно живете в актуальном для себя пространстве.
вещиДом
