11 неординарных моделей машин, которые были изготовлены на автомобильном заводе ЗАЗ

Самые необычные модели автомобилей, изготовленные АвтоЗазом.
У большинства из нас слово «Запорожец» вызывает устойчивую ассоциацию с «горбатым» экземпляром, однако, за все годы существования завода было изготовлено и много других оригинальных моделей. И некоторые из них можно увидеть в нашем сегодняшнем обзоре.
1. Советский транспортер - ЗАЗ 967
ЗАЗ 967 – это советский прототип транспортёра переднего края, который имеет полный привод и может преодолевать незначительные водные дистанции.
2. Советский проект автомобиля - ЗАЗ «Такси»
Один из лучших конкурсных проектов запорожского автомобильного завода под названием - Такси.
3. Советский грузовой автомобиль - ЗАЗ 970
Советский грузовой автомобиль под названием - ЗАЗ 970, изготовленный запорожским заводом в 1961 году.
4. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102
Первый опытный экземпляр Таврии, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1970 году.
5. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 968МП
Советский легковой автомобиль пикап под названием - ЗАЗ 968МП, выпущенный в 1990 году запорожским заводом на базе «горбатого».
6. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Второе поколение)
Советский легковой седан второго поколения под названием - ЗАЗ 1102, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1973 году.
7. Советский пикап - ЗАЗ 965П
Маленький грузовой пикап под названием - ЗАЗ 965П, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1963 году.
8. Советский автомобиль - ЗАЗ 969
Уникальный советский внедорожник под названием ЗАЗ 969, изготовленный всего в двух экземплярах на запорожском автомобильном заводе в 1964 году.
9. Советский микроавтобус - ЗАЗ 970Б
Советский микроавтобус под названием - ЗАЗ 970Б, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1962 году.
10. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Третье поколение)
Советский легковой автомобиль третьего поколения под названием - ЗАЗ 1102, выпущенный в 1976 году.
11. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1701
Советский семейный универсал под названием - ЗАЗ 1701, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1990 году.
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