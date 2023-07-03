11 неординарных моделей машин, которые были изготовлены на автомобильном заводе ЗАЗ

Самые необычные модели автомобилей, изготовленные АвтоЗазом.

1. Советский транспортер - ЗАЗ 967

ЗАЗ 967 – это советский прототип транспортёра переднего края, который имеет полный привод и может преодолевать незначительные водные дистанции.

2. Советский проект автомобиля - ЗАЗ «Такси»

Один из лучших конкурсных проектов запорожского автомобильного завода под названием - Такси .

3. Советский грузовой автомобиль - ЗАЗ 970

Советский грузовой автомобиль под названием - ЗАЗ 970, изготовленный запорожским заводом в 1961 году.

4. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102

Первый опытный экземпляр Таврии, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1970 году.

5. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 968МП

Советский легковой автомобиль пикап под названием - ЗАЗ 968МП, выпущенный в 1990 году запорожским заводом на базе «горбатого».

6. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Второе поколение)

Советский легковой седан второго поколения под названием - ЗАЗ 1102, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1973 году.

7. Советский пикап - ЗАЗ 965П

Маленький грузовой пикап под названием - ЗАЗ 965П, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1963 году.

8. Советский автомобиль - ЗАЗ 969

Уникальный советский внедорожник под названием ЗАЗ 969, изготовленный всего в двух экземплярах на запорожском автомобильном заводе в 1964 году.

9. Советский микроавтобус - ЗАЗ 970Б

Советский микроавтобус под названием - ЗАЗ 970Б, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1962 году.

10. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Третье поколение)

Советский легковой автомобиль третьего поколения под названием - ЗАЗ 1102, выпущенный в 1976 году.

11. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1701

Советский семейный универсал под названием - ЗАЗ 1701, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1990 году.

У большинства из нас слово «Запорожец» вызывает устойчивую ассоциацию с «горбатым» экземпляром, однако, за все годы существования завода было изготовлено и много других оригинальных моделей. И некоторые из них можно увидеть в нашем сегодняшнем обзоре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: