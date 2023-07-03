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11 неординарных моделей машин, которые были изготовлены на автомобильном заводе ЗАЗ


Самые необычные модели автомобилей, изготовленные АвтоЗазом.

Самые необычные модели автомобилей, изготовленные АвтоЗазом.

У большинства из нас слово «Запорожец» вызывает устойчивую ассоциацию с «горбатым» экземпляром, однако, за все годы существования завода было изготовлено и много других оригинальных моделей. И некоторые из них можно увидеть в нашем сегодняшнем обзоре.

1. Советский транспортер - ЗАЗ 967


ЗАЗ 967 – это советский прототип транспортёра переднего края, который имеет полный привод и может преодолевать незначительные водные дистанции.

ЗАЗ 967 – это советский прототип транспортёра переднего края, который имеет полный привод и может преодолевать незначительные водные дистанции.

 

2. Советский проект автомобиля - ЗАЗ «Такси»


Один из лучших конкурсных проектов запорожского автомобильного завода под названием - Такси.

Один из лучших конкурсных проектов запорожского автомобильного завода под названием - Такси.

 

3. Советский грузовой автомобиль - ЗАЗ 970


Советский грузовой автомобиль под названием - ЗАЗ 970, изготовленный запорожским заводом в 1961 году.

Советский грузовой автомобиль под названием - ЗАЗ 970, изготовленный запорожским заводом в 1961 году.

 

4. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102


Первый опытный экземпляр Таврии, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1970 году.

Первый опытный экземпляр Таврии, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1970 году.

 

5. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 968МП


Советский легковой автомобиль пикап под названием - ЗАЗ 968МП, выпущенный в 1990 году запорожским заводом на базе «горбатого».

Советский легковой автомобиль пикап под названием - ЗАЗ 968МП, выпущенный в 1990 году запорожским заводом на базе «горбатого».

 

6. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Второе поколение)


Советский легковой седан второго поколения под названием - ЗАЗ 1102, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1973 году.

Советский легковой седан второго поколения под названием - ЗАЗ 1102, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1973 году.

 

7. Советский пикап - ЗАЗ 965П


Маленький грузовой пикап под названием - ЗАЗ 965П, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1963 году.

Маленький грузовой пикап под названием - ЗАЗ 965П, изготовленный запорожским автомобильным заводом в 1963 году.

 

8. Советский автомобиль - ЗАЗ 969


Уникальный советский внедорожник под названием ЗАЗ 969, изготовленный всего в двух экземплярах на запорожском автомобильном заводе в 1964 году.

Уникальный советский внедорожник под названием ЗАЗ 969, изготовленный всего в двух экземплярах на запорожском автомобильном заводе в 1964 году.

 

9. Советский микроавтобус - ЗАЗ 970Б


Советский микроавтобус под названием - ЗАЗ 970Б, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1962 году.

Советский микроавтобус под названием - ЗАЗ 970Б, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1962 году.

 

10. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1102 (Третье поколение)


Советский легковой автомобиль третьего поколения под названием - ЗАЗ 1102, выпущенный в 1976 году.

Советский легковой автомобиль третьего поколения под названием - ЗАЗ 1102, выпущенный в 1976 году.

 

11. Советский легковой автомобиль - ЗАЗ 1701


Советский семейный универсал под названием - ЗАЗ 1701, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1990 году.

Советский семейный универсал под названием - ЗАЗ 1701, изготовленный на запорожском автомобильном заводе в 1990 году.

 

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11 неординарных моделей машин, которые были изготовлены на автомобильном заводе ЗАЗ

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