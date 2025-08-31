С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

  Elena Chebotareva
    Что все занижается ?? Что , не ходят В рядовые магазины ??? Пятерочка.  Магнит !!!!   Для чего нужно очки втирать про...Какие зарплаты бы...
  Мария Кравчек
    Вы где нашли хлеб по 30 рублей?Какие зарплаты бы...
  Валерий Протасов
    А слово "нудный" не связано ли с нудизмом?Фотоистория: отку...

Животные в фотографиях



Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира. Животные в фотографиях


1. Исландские лошади на конном заводе возле Франкфурта, Германия, четверг, 27 февраля 2020. (Фото Michael Probst): Животные в фотографиях Собака в Венеции. (Фото Abir Sultan): Животные в фотографиях Семья белых медведей в зоопарке в Вене, Австрия, 22 февраля 2020. (Фото Daniel Zupanc): Животные в фотографиях Кошки — хищники с самого рождения. 2-месячная львица Лейла показывает, кто она есть. Донецкая область, Украина. (Фото Alexander Ermochenko | Reuters): Животные в фотографиях Сапсан — самая быстрая из птиц. Однако свою максимальную скорость он развивает лишь в пикирующем полёте.
При пикировании эта хищная птица из семейства соколиных можно разогнаться до 300 км/ч. Однако если сравнивать скорости птиц при обычном горизонтальном полете, сапсан не войдет даже в десятку самых быстрых. Обычная горизонтальная скорость сапсана редко превышает 100 км/ч. Здесь безоговорочный лидер — иглохвостый стриж. Без всякого пикирования эта перелетная птица может развить скорость до 170 км/ч. При этом полет иглохвостого стрижа сопровождается своеобразным звуком, который достаточно услышать однажды — и уже ни с чем не перепутаешь. Животные в фотографиях Косатка проплыла 8 000 километров из Исландии в Ливан — это рекорд. Самец косатки по имени Риптайд начал свое путешествия от побережья полуострова Снайфедльснес в Западной Исландии, где его в последний раз видели в июне 2018 года. В декабре 2019 года Риптайд и его стая были замечены у берегов итальянской Генуи, а в феврале 2020 года его обнаружили в Ливане. Животные в фотографиях Остров Гавайских островов, чаще всего называемый Большим островом, славится своими невероятными природными достопримечательностями, особенно вулканами, которые сформировали и продолжают формировать ландшафт. (Фото Toshi Sasaki): Животные в фотографиях Зеленая морская черепаха наблюдает за соревнованиями спортсменов в Кайлуа-Кона. (Фото Donald Miralle): Животные в фотографиях Горбатый кит. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Share Your Experiences): Животные в фотографиях Пастух со своим стадом в Ване, Турция. (Фото Ozkan Bilgin): Животные в фотографиях Панамская мирикина — вид млекопитающих надсемейства широконосых обезьян.
Обитает в тропических и субтропических лесах Южной Америки. (Фото Luis Robayo): Животные в фотографиях Крошечный карликовый хамелеон виден в Честерском зоопарке, Честер, Англия. (Фото Chester Zoo): Животные в фотографиях Лошадь, покрытая вулканическим пеплом из вулкана, Батангас, Филиппины. (Фото Eloisa Lopez): Животные в фотографиях Красавец. Верблюжонок в Марокко: Животные в фотографиях Сибирский хаски по кличке «Фистик». Общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку. (Фото Mustafa Hatipoglu): Животные в фотографиях Лапы игуаны. (Фото Martin Meissner): Животные в фотографиях Птицы на водно-болотных угодьях, Мьянма. (Фото Ye Aung Thu): Животные в фотографиях Породистая испанская лошадь в Севилье, Испания. (Фото Marcelo del Pozo): Животные в фотографиях Нутрия. Симпатичный товарищ. Мех у нутрии водонепроницаемый, состоит из длинной грубой ости и густого извитого подшёрстка коричневатого цвета. (Фото Dorothee Barth): Животные в фотографиях Обследование здоровяка в Берлинском зоопарке. (Фото Berlin Zoo): Животные в фотографиях Трехмесячная панда. (Фото Yves Herman): Животные в фотографиях


источник


