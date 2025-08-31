Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
1. Исландские лошади на конном заводе возле Франкфурта, Германия, четверг, 27 февраля 2020. (Фото Michael Probst): Собака в Венеции. (Фото Abir Sultan): Семья белых медведей в зоопарке в Вене, Австрия, 22 февраля 2020. (Фото Daniel Zupanc): Кошки — хищники с самого рождения. 2-месячная львица Лейла показывает, кто она есть. Донецкая область, Украина. (Фото Alexander Ermochenko | Reuters): Сапсан — самая быстрая из птиц. Однако свою максимальную скорость он развивает лишь в пикирующем полёте.десятку самых быстрых. Обычная горизонтальная скорость сапсана редко превышает 100 км/ч. Здесь безоговорочный лидер — иглохвостый стриж. Без всякого пикирования эта перелетная птица может развить скорость до 170 км/ч. При этом полет иглохвостого стрижа сопровождается своеобразным звуком, который достаточно услышать однажды — и уже ни с чем не перепутаешь. Косатка проплыла 8 000 километров из Исландии в Ливан — это рекорд. Самец косатки по имени Риптайд начал свое путешествия от побережья полуострова Снайфедльснес в Западной Исландии, где его в последний раз видели в июне 2018 года. В декабре 2019 года Риптайд и его стая были замечены у берегов итальянской Генуи, а в феврале 2020 года его обнаружили в Ливане. Остров Гавайских островов, чаще всего называемый Большим островом, славится своими невероятными природными достопримечательностями, особенно вулканами, которые сформировали и продолжают формировать ландшафт. (Фото Toshi Sasaki): Зеленая морская черепаха наблюдает за соревнованиями спортсменов в Кайлуа-Кона. (Фото Donald Miralle): Горбатый кит. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Share Your Experiences): Пастух со своим стадом в Ване, Турция. (Фото Ozkan Bilgin): Панамская мирикина — вид млекопитающих надсемейства широконосых обезьян. Крошечный карликовый хамелеон виден в Честерском зоопарке, Честер, Англия. (Фото Chester Zoo): Лошадь, покрытая вулканическим пеплом из вулкана, Батангас, Филиппины. (Фото Eloisa Lopez): Красавец. Верблюжонок в Марокко: Сибирский хаски по кличке «Фистик». Общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку. (Фото Mustafa Hatipoglu): Лапы игуаны. (Фото Martin Meissner): Птицы на водно-болотных угодьях, Мьянма. (Фото Ye Aung Thu): Породистая испанская лошадь в Севилье, Испания. (Фото Marcelo del Pozo): Нутрия. Симпатичный товарищ. Мех у нутрии водонепроницаемый, состоит из длинной грубой ости и густого извитого подшёрстка коричневатого цвета. (Фото Dorothee Barth): Обследование здоровяка в Берлинском зоопарке. (Фото Berlin Zoo): Трехмесячная панда. (Фото Yves Herman):
