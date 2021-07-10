Превращаем пяльцы в стильные вещи

Удивительно, но обычное пяльце – приспособление для вышивания, можно превратить в прекрасный элемент декора для вашего дома или сделать из него украшение для праздничного мероприятия.

Если вы думаете, что создание декора в пяльцах – выдумка мастериц, Вы ошибаетесь, ведь не так давно появилось новое направление в рукоделии под названием «Hoop art», смысл которого — превращать пяльцы в стильные вещи.

Таким видом рукоделия может заняться каждый, ведь в Hoop art нет ничего сложного. Все, что необходимо для работы – пальца, фантазия и вдохновение, ну и материалы, список которых зависит от того, что Вы на фантазировали.

Элементы декора из пялец делаются очень быстро, выглядят очень дорого, но при этом стоят копейки. Используя разные материалы, Вы можете создать различные стилевые решения.

Кружево, плетение и шифон, заключенные в пяльцы, добавят спальне нотку шебби шика и легкость. Не бойтесь экспериментировать, попробуйте не обрезать излишки материала, поверьте, выглядеть такая работа будет очень интересно.



Для приверженцев минимализма идеально подойдет вариант украшения пялец цветами. Ничего лишнего, просто идеальная работа!



Пяльцы, использовавшиеся для вышивания картины, можно после окончания работы использовать как рамы.

Выглядит это очень стильно.



Тонкое, нежное кружево в пяльцах – прекрасный вариант для оформления свадебного торжества.



Круглые пяльцы можно использовать в качестве основы для создания приветственных табличек. Оформите обруч по своему вкусу, и получите дизайнерскую вещь.

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