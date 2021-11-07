Почему отечественному беспилотнику от «Калашникова» предсказывают успех АК-47

На Международной выставке вооруженной техники «IDEX-2019», проходившей в Абу-Даби, концерн «Калашников» продемонстрировал свою новую разработку. Нет, это не автомат, а сверхлегкий боевой дрон «КУБ-БЛА». Многие страны оценили потенциал нового оружия, и отметили, что беспилотник может произвести такой же переворот в мире военной техники, как это в свое время сделал легендарный АК-47.
Как отмечают в самом концерне, управляемые беспилотные летательные аппараты в настоящее время являются одной из самих перспективных отраслей военной авиации. Относительная простота в использовании и реализации позволит «КУБу» обрести популярность по всему миру. Российский беспилотник намного дешевле, чем западные аналоги, поэтому «КУБ» станут активно закупать многие армии мира.
Беспилотный дрон в полете. | Фото: TechFusion.
Главная задача комплекса — поражение отдаленных наземных объектов. Дрон будет доставлять так называемые «умные бомбы» и автоматически взрывать их, достигнув цели. При этом управление летательным аппаратом реализовано максимально просто. Координаты цели можно вводить как вручную, так и с помощью изображения. Высокоточные беспилотный аппарат способен лететь на протяжении тридцати минут со скоростью до 130 км/ч. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, «КУБ» может поражать объекты вне зависимости от ее скрытности, рельефа местности и высоты полета.
Беспилотник в расцветке. | Фото: Fakti.org.
Несмотря на относительную простоту конструкции, комплекс отличается бесшумностью и высокой точностью поражения цели. По данным Novate.ru, размеры «КУБ-БЛА» составляют всего лишь 1,2 м в длину и 0,95 м в ширину. При таких скромных габаритах грузоподъемность дрона достаточно большая — 3 кг.
Впрочем, как отмечают многие военные эксперты, широкое распространение боевых беспилотных летательных комплексов несут серьезную угрозу системам ПВО. Массовое производство «КУБа» приведет к повсеместному использованию «умных бомб» — управляемых авиационных снарядов. Вследствие этого потребность в больших и средних бомбах заметно снизится.
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