Себе на уме: странности самых богатых людей мира

С нами не соскучишься!

Постройка точной копии Титаника и вода из фекалий. Одежда из секонд-хендов и «самолетики» из пятитысячных купюр. Forbes Life вспомнил эксцентричные поступки миллионеров.









Дэвид Рокфеллер и коллекция насекомых

Билл Гейтс и вода из экскрементов

Юрий Мильнер ищет инопланетян

Ричард Брэнсон в форме стюардессы и на танке

Павел Дуров — квартира на Airbnb и пятитысячные «самолетики»

Бидзина Иванишвили и личный зоопарк

Марк Цукерберг и серые майки

Ингвар Кампрад и вещи из секонд-хенда

Эрл Стаффорд и бедняки на инаугурации Обамы

Клайв Палмер строит Титаник II