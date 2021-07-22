Себе на уме: странности самых богатых людей мира

Постройка точной копии Титаника и вода из фекалий. Одежда из секонд-хендов и «самолетики» из пятитысячных купюр. Forbes Life вспомнил эксцентричные поступки миллионеров.
Дэвид Рокфеллер и коллекция насекомых
Банкир, глобалист и государственный деятель. К характеристикам Дэвида Рокфеллера, в 2015 году отметившего свое 100-летие, можно прибавить еще одну — коллекционер. Причем собирает Рокфеллер, состояние которого Forbes оценивает в $3 млрд, не полотна старых мастеров или редкие бриллианты, а насекомых. Его коллекция насчитывает около 40 000 объектов, среди которых есть жуки, бабочки, моль и кузнечики, и считается одной из самых крупных в мире. Собирать ее Рокфеллер начал еще в возрасте семи лет, обнаружив на лужайке своего дома жука вида Parandra brunneus. И всю жизнь пополнял ее благодаря многочисленным поездкам по всему миру. «Насекомых легко хранить и коллекционировать благодаря их твердой оболочке. Я собирал их по всему свету и, куда бы ни ехал, всегда держал в кармане банку для жуков. У меня есть насекомые со всех континентов, кроме Антарктиды», — отметил Рокфеллер.
Билл Гейтс и вода из экскрементов
Самый богатый человек в мире по версии Forbes Билл Гейтс не брезгает пить воду, полученную в ходе переработки экскрементов. Основатель компании Microsoft, чье состояние оценивается в $75,8 млрд, инвестировал средства в проект Omniprocessor, призванный решить нехватку питьевой воды в неблагополучных странах. Пилотная станция по переработке фекалий была установлена в сенегальском Дакаре в 2015 году. Она способна переработать до 14 тонн продуктов жизнедеятельности в сутки, получив их них питьевую воду и электричество. Сам Гейтс в своем блоге описал процесс получения воды. «Я смотрел, как фекалии по конвейеру попадали в большой резервуар, где проходили процесс очистки. Из них выпаривали воду, потом перерабатывали. Через несколько минут я смог оценить конечный результат: стакан чистой вкусной воды», — отметил миллиардер.
Юрий Мильнер ищет инопланетян
О готовности потратить $100 млн на поиски внеземных цивилизаций основатель группы фондов DST Global и обладатель состояния в $2,8 млрд Юрий Мильнер 32 объявил в 2015 году. Его партнером стал британский физик Стивен Хокинг, с которым предприниматель познакомился еще в 1987 году. Первый этап проекта рассчитан на 10 лет, а принять участие в нем сможет любой желающий — как астроном-любитель, так и ученый. Сигналы от инопланетных цивилизаций будут искать при помощи радиотелескопов, которые сконцентрируются на трех областях: миллионе ближайших к Солнцу звезд, Млечном пути и ближайших к Млечному пути галактиках.
Стоит отметить, что это не единственный «галактический» проект Мильнера. Весной 2016 года миллиардер заявил о готовности инвестировать еще $100 млн в проект Breakthrough Starshot — постройку наноспутника, который сможет за 20 лет долететь до звездной системы Альфа Центавра. По мнению астронавтов, вокруг одной из звезд Альфа Центавры может вращаться похожая на Землю планета, на которой потенциально может существовать жизнь.
Ричард Брэнсон в форме стюардессы и на танке
Основатель Virgin Group и обладатель состояния в $5,4 млрд Ричард Брэнсон славится своим эпатажным поведением. Так, в 2013 году предприниматель поработал стюардессой на рейсе авиакомпании AirAsia. Чтобы «перевоплощение» было максимально правдоподобным, Брэнсон облачился в фирменную ярко красную форму перевозчика, надел юбку, побрил ноги и накрасил губы. Миллиардер обслуживал пассажиров в течение шести часов на рейсе из Австралии в Малайзию. Он разносил еду и напитки, а также сообщал технические сведения о полете. «В стюардессах» Брэнсон оказался из-за проигранного пари с бизнесменом Тони Фернандесом. Бизнесмены поспорили, чья команда Формулы-1 окажется выше в командном зачете, и гонщики Брэнсона тогда уступили.
Стоит отметить, что это было не первое «переодевание» миллиардера. Во время открытия свадебного салона Virgin Bride он облачался в подвенечное платье. Из других эпатажных поступков Брэнсона можно вспомнить катание на танке по Таймс-сквер. Так бизнесмен рекламировал газировку Virgin Cola, которую планировал выпустить на американский рынок. Сделать это в итоге не удалось, а сам Брэнсон окрестил Virgin Cola своего «любимой неудачей».
Павел Дуров — квартира на Airbnb и пятитысячные «самолетики»
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и один из создателей мессенджера Telegram Павел Дуров 135 известен своим эксцентричным поведением. В 2012 году бизнесмен в буквальном смысле бросал деньги на ветер. Из окна своего офиса в Санкт-Петербурге Дуров запускал самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами. По словам очевидцев, прохожие кидались за деньгами и друг на друга. «Коллеги решили поддержать атмосферу праздника в виде небольшой акции, но пришлось быстро прекратить — народ стал звереть», — позднее написал Дуров в Twitter. Также основатель «Вконтакте» отметил, что людей, готовых драться за деньги, нужно подвергать «жесткому остракизму».
Еще одно неожиданное сообщение о Павле Дурове пришло минувшей весной. Бизнесмен, чье состояние Forbes в марте 2016 года оценил в $0,6 млрд, сдает свою квартиру в Берлине через сайт Airbnb. На сервисе по поиску и аренде жилья Дуров зарегистрировался еще в январе 2015 года и предлагает 2-комнатные апартаменты в районе Пренцлауэр-Берг по цене в €70 в сутки. В качестве бонуса можно бесплатно воспользоваться велосипедом, а вот с животными проживание запрещено.
Бидзина Иванишвили и личный зоопарк
Летом 2015 года бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили предложил помощь Тбилисскому зоопарку, сильно пострадавшему после разрушительного наводнения. Внимание именно к этому объекту у миллиардера, состояние которого оценивается в $4,8 млрд, возникло не случайно. Иванишвили сам владеет частным зоопарком. Его предприниматель «разбил» в своем родовом селе Чорвила. Среди обитателей личного зоопарка Иванишвили называют даже пингвинов, для которых в теплом грузинском климате было оборудовано специальное охлаждаемое помещение с бассейном.
Помимо животных миллиардер любит и растения. Весной 2016 года Иванишвили решил пересадить из приобретенного им питомника «Бункари» вековые кипарисы и тюльпановые лириодендроны. Одним из пунктов назначения, куда перевозили деревья, стал курортный город Уреки, где располагается летняя резиденция миллиардера. Также, по задумке Иванишвили, деревья должны пересадить в дендрологический парк Батуми, Тбиллисский ботанический сад и в исторический центр грузинской столицы.
Марк Цукерберг и серые майки
В январе 2015 года в одном из постов на личной странице в Facebook Цукерберг показал свой гардероб. Под фотографией с изображением висящих в ряд серых маек и толстовок более темного оттенка обладатель состояния в $49,3 млрд разместил подпись: «Первый день после декретного отпуска. Что же надеть?». Привычку носить одинаковую одежду Цукерберг объясняет просто. «Я хочу избавиться от всего лишнего в жизни и принимать как можно меньше решений во всем, что не касается того, как лучше служить этому обществу», — сказал в одном из интервью предприниматель.
Ингвар Кампрад и вещи из секонд-хенда
Основатель корпорации Ikea известен своей крайней бережливостью. 90-летний Ингвар Кампрад любит говорить, что в его возрасте глупо разбрасываться деньгами. И подкрепляет это утверждение делом. Миллиардер летает эконом-классом, а на земле нередко пользуется общественным транспортом, не упуская возможность предъявить свое пенсионное удостоверение. В 2008 году Кампрад пожаловался, что заплаченные в голландской парикмахерской €22 превысили допустимый бюджет, отведенный на стрижку. «Обычно, я стараюсь стричься, когда нахожусь в развивающейся стране. В прошлый раз это было во Вьетнаме», — тогда пояснил основатель Ikea. А весной 2016 года Кампрад в документальном фильме для шведского телевидения признался, что одевается в секонд-хендах и на блошиных рынках. «Не думаю, что на мне есть хоть что-то, купленное не на блошином рынке. И этим я хочу показать хороший пример», — заявил миллиардер.
Эрл Стаффорд и бедняки на инаугурации Обамы
Американский бизнесмен Эрл Стаффорд, в конце 90-х основавший занимающуюся разработками технологий для обучения и компьютерного моделирования компанию Unitech, заставил говорить о себе после первой инаугурации Барака Обамы. Стаффорд потратил миллион долларов на то, чтобы пригласить на вступление в должность нового президента несколько сотен малоимущих американцев. Инициатива предпринимателя получила название «Народная инаугурация». Ее участников, среди которых были бедняки, ветераны войн и люди с тяжелыми заболеваниями, Стаффорд расселил в гостинице Marriott в Вашингтоне, отплатил посещение нескольких торжественных обедов и ужинов, но главное — парада и бала по случаю инаугурации. Бизнесмен также взял на себя расходы на аренду смокингов и вечерних платьев, и на услуги парикмахеров. «Было невозможно отличить тех, у кого на банковских счетах хранятся миллионы, от тех, у кого нет и гроша», — позднее отмечал Стаффорд.
Клайв Палмер строит Титаник II
Австралийский миллионер Клайв Палмер сколотил состояние в угольной отрасли, после чего вдобавок занялся туристическим бизнесом. Ему принадлежит курорт Palmer Coolum Resort на побережье Саншайн-Кост, а также судоходная компания Blue Star Line. В 2012 году предприниматель объявил о своем новое и самом амбициозном предприятии. Инвестировать заработанный капитал Палмер решил в создание точной копии печально знаменитого «Титаника». По данным издания The Independent, Титаник II отправится в свой первый рейс в 2018 году. На лайнере будет девять палуб и 840 кают, расположенные в трех классах. Всего судно сможет принять 2400 пассажиров и 900 членов экипажа. Они, по задумке Палмера, облачатся в наряды начала XX века.
Различия со своим предшественником у Титаника II будут. Новый корабль оснастят новейшими системами навигации, спутниковым контролем и современными средствами эвакуации. На Титанике II значительно увеличат число спасательных шлюпок. Также будет отличаться и маршрут следования корабля. Первый Титаник держал путь через Атлантику из английского Саутгемптона в Нью-Йорк. В то время как Титаник II выйдет из порта китайского города Цзянсу и направится в Дубай.
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