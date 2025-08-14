Бедлам: история печально известной лечебницы Великобритании

1. История появления больницы Вифлеем, которая вскоре превратилась в бедлам

План расположения здания монастыря Святой Марии Вифлеемской, который со временем превратили в приют для душевно больных людей (Лондон, Великобритания). | Фото: med-history.livejournal.com.

Неблагоустроенное здание не могло вместить всех нуждающихся, поэтому было решено строить «дворец для сумасшедших». | Фото: pulse.mail.ru.

Художники во все времена старались изобразить то, что, по их мнению, происходило за стенами Royal Bethlem Hospital. | Фото: masterok.livejournal.com.

2. Когда британцы начали называть больницу имени Святой Марии Вифлеемской «Бедламом», и почему это слово превратилось в нарицательное

Пациентов Royal Bethlem Hospital содержали в нечеловеческих условиях, многие были прикованы цепями (гравюра Уильяма Норриса, 1814 г.). | Фото: © Wellcome Library, Лондон.

По городу то и дело гуляли ужасающие картины, повествующих о жизни «лунатиков», так еще называли пациентов психиатрической больницы, получившей название Бедлам. | Фото: historyhit.com.

Карикатуры чаще всего можно было увидеть в газетах Лондона. | Фото: med-history.livejournal.com.

В Англии всерьез считалось, что чрезмерная греховность приводит к безумию, о чем повествует серия картин Уильяма Хогарта (начало падении богатого наследника). | Фото: med-history.livejournal.com.

Разгульная жизнь богатого наследника привела его к сумасшествию. | Фото: med-history.livejournal.com.

3. Строительство «дворца для душевнобольных» британцев

Для душевно больных построили роскошный дворец (Royal Bethlem Hospital, Лондон). | Фото: masterok.livejournal.com.

«Дворец для душевнобольных» все чаще становился предметом обсуждения за версальский стиль оформления фасада (гравюра 1750 г.. Лондон). | Фото: museumofthemind.org.uk.

«Бедлам – самая печально известная больница Великобритании (гравюра XVIII век, Лондон). | Фото: historyhit.com.

За многовековую историю существования Royal Bethlem Hospital сменила несколько зданий (Лондон, Великобритания).

4. Как больницу для душевнобольных превратили в зрелищное развлечение для тех, у кого имелось 2 пенса в кармане

В новом помещении больницы устраивали зрелищные развлечения для всех желающих, не бесплатно, конечно же (Royal Bethlem Hospital, Лондон). | Фото: museumofthemind.org.uk.

Когда появилась фотография стало модным собирать галереи из снимков душевно больных людей, находящихся в Royal Bethlem Hospital (Лондон, Великобритания).

Одним из главных развлечений богатых посетителей стал процесс фотографирования «лунатиков» (Royal Bethlem Hospital, Лондон).

5. Почему «дворец для сумасшедших» все-таки снесли

Когда версальская версия Вифлеема была снесена, больница находилась в монументальном здании на полях Святого Георгия в Саутварке (Royal Bethlem Hospital, Лондон). | Фото: © Wellcome Library, Лондон.

Одно из зданий психиатрической больницы превратили в Имперский военный музей (Лондон, Великобритания).

Последняя обитель Royal Bethlem Hospital (Лондон, Великобритания). | Фото: museumofthemind.org.uk.