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Край мертвых деревень: жизнь без дорог, связи и продуктов питания

Среди бескрайних просторов нашей необъятной Родины спрятаны десятки тысяч деревень и сел. Огромные вымирающие области, где лишь пустота и безнадега. В этот раз я покажу множество вымирающих деревень и сел. Покажу, как настоящий край мертвых деревень. Вместе с лесничим отправимся на уазике в одно из самых отдаленных мест Ярославской области, которое отрезано рекой от всякой цивилизации. Где люди предоставлены сами себе. Покажу жизнь стариков в заброшенных деревнях без дорог, связи и продуктов питания. Увижу огромный настоящий метеорит. Посещу умирающие колхозы, в которых еще кое-как теплится жизнь. И расскажу про кладбище машин... Прямо в полях ржавеют тракторы и комбайны, которые еще недавно были на ходу. Усаживайтесь поудобнее и добро пожаловать в мир неизведанного и забытого.

 

 

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Ярославская обл.

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