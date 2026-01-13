Любопытные факты о собаках-спасателях

Ежегодно в разных уголках земного шара служебные собаки совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней. Когда приходит беда, эти очаровательные герои, не задумываясь, рискуют собой ради спасения пострадавших.



Человечество уже очень давно пользуется неоспоримым преимуществом собаки – уникальным тончайшим обонянием, а в наши дни специальная подготовка позволяет четвероногим друзьям человека принимать самое активное участие в сложнейших поисково-спасательных операциях после природных и техногенных катастроф. Скромные мохнатые герои не зря вызывают огромное уважение и восхищение у людей во всём мире, они определённо заслужили наше внимание, и мы хотим поделиться с вами сегодня самыми интересными фактами из жизни собак-спасателей.

*** Строго говоря, собаки «работают» поисковиками-спасателями уже более трёхсот лет. Первыми их помощь стали использовать монахи из высокогорных приютов в Швейцарских Альпах. Большие выносливые сенбернары были обучены искать сбившихся с дороги и заблудившихся в зимнюю непогоду путешественников, пытавшихся преодолеть горные перевалы между Швейцарией и Италией. *** Известно, что собака-спасатель определяет местонахождение человека по запаху. Особенности и характеристики этого уникального процесса до сих пор до конца не изучены, и именно поэтому человечеству ещё не удалось создать прибор, способный заменить четвероногого друга. Вероятно, собака способна «анализировать» такие виды пахучих субстанций как эпидермис кожи, потоотделение, выдыхаемый лёгкими воздух, а также продукты разложения человеческих тканей и кожи. *** По оценкам экспертов, одна собака из поисково-спасательной службы может выполнить работу двадцати, а то и тридцати профессионалов-поисковиков. Особенно одарённые собаки обладают обонянием, превышающим человеческое в сто миллионов раз. *** В среднем за один день собака поисково-спасательной службы в сопровождении спасателя-кинолога может обследовать площадь приблизительно равную одному квадратному километру.*** Вероятность обнаружения источника запаха на большом расстоянии гораздо выше в пасмурные дни и ночное время. В безветренный солнечный день собаке гораздо сложнее воспринимать запахи, когда в результате конвекции нижние атмосферные слои, нагреваясь, поднимаются вверх, а верхние, становясь тяжелее, напротив, опускаются вниз. *** На практике собаку-спасателя можно, как правило, отнести к одной из двух рабочих специальностей. Розыскным собакам для эффективного поиска необходима отправная точка и предмет с запахом разыскиваемого человека. Такие собаки пользуются нижним чутьём, то есть непосредственно обнюхивают землю или мостовую, берут след и идут по нему к обозначенной цели. Поисково-спасательные собаки, напротив, ищут человека не по оставленному следу, а тщательно обнюхивая окружающее пространство. При благоприятных погодных условиях такая собака способна обнаружить источник запаха на расстоянии более четырёхсот метров. Рекорд был поставлен в тундре на Аляске, когда поисково-спасательной собаке удалось почувствовать запах на расстоянии трёх километров. В зависимости от выбранной изначально специальности розыскным и поисково-спасательным собакам предстоит абсолютно разная программа обучения. *** Служебная собака может попасть в поисково-спасательную службу как из приюта, так и из питомника. Главное условие – такой пёс должен быть твёрдо нацелен на обнаружение «добычи», то есть продемонстрировать изрядную мотивацию и решимость при поиске спрятанной игрушки. *** В большинстве случаев для поисково-спасательных операций используются охотничьи и пастушьи породы собак, такие как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка малинуа, а также бордер-колли. А вот величавых и отважных сенбернаров чаще всего готовят для поиска людей, засыпанных снежной лавиной в горах. Лучшие из таких собак могут чувствовать человеческий запах, когда глубина снежного покрова превышает четыре метра. Ньюфаундленды не так часто, как другие породы, становятся собаками-спасателями, однако, благодаря своему мускулистому телосложению , густому шерстяному покрову и подшёрстку, перепончатым лапам, непревзойденным плавательным способностям и любви к водным процедурам, этим собакам сложно найти равного при спасении тонущего человека. *** Одарённые щенки, отобранные для обучения по программе поисково-спасательных служб, как правило, приступают к занятиям в возрасте восьми — десяти недель от роду. В среднем на одну собаку уходит около тысячи часов подготовки. Если в результате обучения собака всё же оказывается неподходящей для этой действительно сложной и ответственной деятельности, после «профориентации» она может получить более подходящую её характеру специальность, например, овладеть поиском взрывчатки или наркотиков, стать подмогой людям, нуждающимся в сопровождении или страдающим от посттравматического расстройства. В конце концов, такая собака может просто оказаться любимцем семьи. *** Работа в качестве спасателя требует от четвероногого друга большой концентрации внимания, поэтому такие собаки, как правило, выходят на пенсию или переходят на менее ответственные «должности» в возрасте восьми — десяти лет. *** Собак, обученных искать останки погибших жертв, на профессиональном жаргоне называют «трупными» собаками. Им под силу обнаружить целые и разложившиеся тела, в том числе находящиеся под водой и закопанные в землю, а также фрагменты: волосы, ткани, капли крови, отдельные части скелета и кости. *** Собаки поисково-спасательной службы часто сопровождают своих хозяев-кинологов даже на отдыхе, дабы в любую минуту быть готовыми к возможной чрезвычайной ситуации. *** После террористических актов 11 сентября 2001 около трёхсот собак поисково-спасательной службы США в сопровождении спасателей-кинологов прочёсывали место трагедии в поисках оставшихся в живых людей. Золотистый ретривер Бретань — последняя из принимавших участие в этих страшных событиях собак, умерла в возрасте 16 лет в июне 2016 года. Её коллеги- спасатели проводили Бретань в последний путь со всеми подобающими её заслугам почестями.