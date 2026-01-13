С нами не соску...
Любопытные факты о собаках-спасателях

Ежегодно в разных уголках земного шара служебные собаки совершают подвиги, помогая сохранить тысячи человеческих жизней. Когда приходит беда, эти очаровательные герои, не задумываясь, рискуют собой ради спасения пострадавших. Любопытные факты о собаках-спасателях

Человечество уже очень давно пользуется неоспоримым преимуществом собаки – уникальным тончайшим обонянием, а в наши дни специальная подготовка позволяет четвероногим друзьям человека принимать самое активное участие в сложнейших поисково-спасательных операциях после природных и техногенных катастроф. Скромные мохнатые герои не зря вызывают огромное уважение и восхищение у людей во всём мире, они определённо заслужили наше внимание, и мы хотим поделиться с вами сегодня самыми интересными фактами из жизни собак-спасателей.

*** Строго говоря, собаки «работают» поисковиками-спасателями уже более трёхсот лет. Первыми их помощь стали использовать монахи из высокогорных приютов в Швейцарских Альпах. Большие выносливые сенбернары были обучены искать сбившихся с дороги и заблудившихся в зимнюю непогоду путешественников, пытавшихся преодолеть горные перевалы между Швейцарией и Италией. *** Известно, что собака-спасатель определяет местонахождение человека по запаху. Особенности и характеристики этого уникального процесса до сих пор до конца не изучены, и именно поэтому человечеству ещё не удалось создать прибор, способный заменить четвероногого друга. Вероятно, собака способна «анализировать» такие виды пахучих субстанций как эпидермис кожи, потоотделение, выдыхаемый лёгкими воздух, а также продукты разложения человеческих тканей и кожи. *** По оценкам экспертов, одна собака из поисково-спасательной службы может выполнить работу двадцати, а то и тридцати профессионалов-поисковиков. Особенно одарённые собаки обладают обонянием, превышающим человеческое в сто миллионов раз. *** В среднем за один день собака поисково-спасательной службы в сопровождении спасателя-кинолога может обследовать площадь приблизительно равную одному квадратному километру.
*** Вероятность обнаружения источника запаха на большом расстоянии гораздо выше в пасмурные дни и ночное время. В безветренный солнечный день собаке гораздо сложнее воспринимать запахи, когда в результате конвекции нижние атмосферные слои, нагреваясь, поднимаются вверх, а верхние, становясь тяжелее, напротив, опускаются вниз. *** На практике собаку-спасателя можно, как правило, отнести к одной из двух рабочих специальностей. Розыскным собакам для эффективного поиска необходима отправная точка и предмет с запахом разыскиваемого человека. Такие собаки пользуются нижним чутьём, то есть непосредственно обнюхивают землю или мостовую, берут след и идут по нему к обозначенной цели. Поисково-спасательные собаки, напротив, ищут человека не по оставленному следу, а тщательно обнюхивая окружающее пространство. При благоприятных погодных условиях такая собака способна обнаружить источник запаха на расстоянии более четырёхсот метров. Рекорд был поставлен в тундре на Аляске, когда поисково-спасательной собаке удалось почувствовать запах на расстоянии трёх километров. В зависимости от выбранной изначально специальности розыскным и поисково-спасательным собакам предстоит абсолютно разная программа обучения. *** Служебная собака может попасть в поисково-спасательную службу как из приюта, так и из питомника. Главное условие – такой пёс должен быть твёрдо нацелен на обнаружение «добычи», то есть продемонстрировать изрядную мотивацию и решимость при поиске спрятанной игрушки. *** В большинстве случаев для поисково-спасательных операций используются охотничьи и пастушьи породы собак, такие как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая овчарка, бельгийская овчарка малинуа, а также бордер-колли. А вот величавых и отважных сенбернаров чаще всего готовят для поиска людей, засыпанных снежной лавиной в горах. Лучшие из таких собак могут чувствовать человеческий запах, когда глубина снежного покрова превышает четыре метра. Ньюфаундленды не так часто, как другие породы, становятся собаками-спасателями, однако, благодаря своему мускулистому телосложению, густому шерстяному покрову и подшёрстку, перепончатым лапам, непревзойденным плавательным способностям и любви к водным процедурам, этим собакам сложно найти равного при спасении тонущего человека. *** Одарённые щенки, отобранные для обучения по программе поисково-спасательных служб, как правило, приступают к занятиям в возрасте восьми — десяти недель от роду. В среднем на одну собаку уходит около тысячи часов подготовки. Если в результате обучения собака всё же оказывается неподходящей для этой действительно сложной и ответственной деятельности, после «профориентации» она может получить более подходящую её характеру специальность, например, овладеть поиском взрывчатки или наркотиков, стать подмогой людям, нуждающимся в сопровождении или страдающим от посттравматического расстройства. В конце концов, такая собака может просто оказаться любимцем семьи. *** Работа в качестве спасателя требует от четвероногого друга большой концентрации внимания, поэтому такие собаки, как правило, выходят на пенсию или переходят на менее ответственные «должности» в возрасте восьми — десяти лет. *** Собак, обученных искать останки погибших жертв, на профессиональном жаргоне называют «трупными» собаками. Им под силу обнаружить целые и разложившиеся тела, в том числе находящиеся под водой и закопанные в землю, а также фрагменты: волосы, ткани, капли крови, отдельные части скелета и кости. *** Собаки поисково-спасательной службы часто сопровождают своих хозяев-кинологов даже на отдыхе, дабы в любую минуту быть готовыми к возможной чрезвычайной ситуации. *** После террористических актов 11 сентября 2001 около трёхсот собак поисково-спасательной службы США в сопровождении спасателей-кинологов прочёсывали место трагедии в поисках оставшихся в живых людей. Золотистый ретривер Бретань — последняя из принимавших участие в этих страшных событиях собак, умерла в возрасте 16 лет в июне 2016 года. Её коллеги-спасатели проводили Бретань в последний путь со всеми подобающими её заслугам почестями.

источник

