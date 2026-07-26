Почему через краску на дорогущем суперкаре Ferrari F40 просвечивается кузов



Ferrari F40./ Фото: metalbeetle.com Ferrari F40./ Фото: metalbeetle.com

На старте продаж новенький с завода суперкар Ferrari F40 стоил баснословные 400 тысяч долларов, из-за спроса и редкости перекупы предлагали его в три раза дороже, а сейчас он стоит раз в десять больше. И это несмотря на огромный изъян: сквозь почти отсутствующее лакокрасочное покрытие просвечивает рельеф кузова и его дефекты. На старте продаж новенький с завода суперкар Ferrari F40 стоил баснословные 400 тысяч долларов, из-за спроса и редкости перекупы предлагали его в три раза дороже, а сейчас он стоит раз в десять больше. И это несмотря на огромный изъян: сквозь почти отсутствующее лакокрасочное покрытие просвечивает рельеф кузова и его дефекты.

1. Последняя машина Энцо Феррари



Схема Ferrari F40./ Фото: kolesa.ru Схема Ferrari F40./ Фото: kolesa.ru

В 1987 году итальянская компания праздновала своё сорокалетие, и специально к этому событию построили юбилейный суперкар Ferrari F40. Его созданием руководил лично Энцо Феррари, и в эту машину он вложил свои личные предпочтения, не обращая внимания на возможные проблемы и протесты богатых покупателей. Это был финал всей его работы, и машина получилась по-настоящему бешеной.



Ferrari F40./ Фото: auto.ru Ferrari F40./ Фото: auto.ru

Суперкар мог разогнаться до 320 километров в час, обладал пригодной для гоночного трека динамикой, а его технические достижения впечатляют до сих пор. При этом Энцо Феррари начисто лишил машину всех «детских» дополнений для стабилизации машины на дороге, а потому Ferrari F40 имел отвратительный характер: любая неточность в управлении или резкий поворот руля могли привести к настоящей катастрофе. Впрочем, это не меняет того факта, что суперкар был витриной технических возможностей компании и пользовался огромным спросом, поэтому его отвратительная покраска вызывает большие вопросы.

2. Первые владельцы



Суперкар ценой 400 тысяч./ Фото: bidgarage.com Суперкар ценой 400 тысяч./ Фото: bidgarage.com

По многим причинам Энцо Феррари держал этот проект в секрете, причём не только от газетчиков и телевидения, но даже от собственных топ-менеджеров.



Рельеф на кузове./ Фото: stevs.ca Рельеф на кузове./ Фото: stevs.ca

Как бы то ни было, все они были шокированы два раза. Первый раз их удивил фантастический внешний вид машины, который больше напоминал агрессивный космический корабль. После этого все присутствующие, ранее громко аплодировавшие очередному шедевру Энцо Феррари, дружно схватились за голову, когда детально рассмотрели отделку кузова. Это было не глянцевое покрытие роскошной и крайне дорогой машины, а грубая поверхность, больше похожая на поделку ученика маляра. Сквозь лакокрасочное покрытие можно было рассмотреть неровности, стыки на месте соединения деталей и даже следы клея. Суперкар выглядел так, будто производитель внезапно решил сэкономить и закончил свою работу кое-как.



Признак оригинальной машины./ Фото: stevs.ca Признак оригинальной машины./ Фото: stevs.ca

Как только это стало достоянием общественности, в адрес компании посыпались претензии от миллионеров, которые ожидали увидеть отделку, соответствующую классу машины. Сам Энцо Феррари не собирался принимать в расчёт все эти упрёки, но пояснил, откуда взялся столь необычный внешний вид машины. Как оказалось, от традиционной покраски отказались ради снижения веса, а сама машина не предназначена для выставок, и никто даже не думал придавать ей презентабельный внешний вид.

3. Вес и космические технологии



Стеклоткань./ Фото: surfsport.ru Стеклоткань./ Фото: surfsport.ru

Разработчики всеми силами пытались снизить вес Ferrari F40, чтобы повысить его скорость и динамику, и у них каждый килограмм был на счету. Впервые в истории гоночные технологии из «Формулы-1» использовались в настолько больших масштабах. Кузов автомобиля изготовили из баснословно дорогих в то время композитных материалов. Для силового каркаса использовали карбон и кевлар, а на кузовные панели пошёл тканый стеклопластик на эпоксидной смоле. Для выравнивания поверхности кузова инженеры должны были сначала покрыть его слоем тяжёлого грунта, чтобы скрыть поры стеклоткани, а потом нанести краску и выравнивающий поверхность защитный лак. В итоге же от всех этапов осталась только краска, которую нанесли просто на композит.



Покраска./ Фото: autocar.co.uk Покраска./ Фото: autocar.co.uk

Но это было ещё не всё. В нарушение всех технологий инженеры радикально сократили объём краски до минимально возможного количества. Краску буквально распылили тончайшим слоем, едва прикрыв кузовные панели, а на весь суперкар потратили всего два литра. Кузов из стекловолокна имеет интересную особенность: со временем связывающая волокно смола усаживается, и на поверхности проступает узнаваемый рельеф. То же самое произошло и с Ferrari F406 рисунок, который изначально уже присутствовал, проступил на поверхности ещё сильнее. Впрочем, попытки снизить вес чувствовались в каждой детали машины: шумоизоляции и ковриков не было, не говоря уже о кондиционере или аудиосистеме. Вместо дверных ручек повесили обычные тросики, в первых версиях стёкла были пластиковыми и сдвигались вручную. Правда, результат впечатлял – машина весила 1100 килограммов.



Машина без лишних деталей./ Фото: quto.ru Машина без лишних деталей./ Фото: quto.ru

К настоящему моменту «колхозная» внешность Ferrari F40 превратилась в узнаваемую фишку и в своеобразный знак подлинности. Коллекционеры относятся к проступающему сквозь краску композиту как к главному показателю оригинальности, и если по какой-то причине поверхность кузова идеально ровная, то такая машина сразу же вызывает подозрения. Либо её перекрасили, либо кузов ремонтировали, а это сразу же снижает ценность суперкара.