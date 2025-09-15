С нами не соску...
Городские пейзажи Гонконга

В Гонконге ничто так не ценится, как свободное пространство. Здесь на 1 104 кв.км живет более 7.3 млн человек. Это 6 650 человек на 1 кв.км — одна из самых высоких плотностей населения в мире. В таком ограниченном пространстве все стараются строить как можно выше и плотнее, создавая головокружительные городские пейзажи Гонконга.

Городские пейзажи Гонконга

Колодец внутри жилого комплекса. (Фото Anthony Wallace): Городские пейзажи Гонконга В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией, но формально арендован на 99 лет и на этот срок являлся английской колонией. После завершения договора аренды в 1997 году Китайская Народная Республика вернула суверенитет над территорией. Городские пейзажи Гонконга Гонконгские офисы. Точнее, это офис банка HSBC — одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире. (Фото Bobby Yip | Reuters): Городские пейзажи Гонконга На берегу, рядом с жилыми кварталами, во время отлива на острове Лантау можно поискать моллюсков. (Фото Ed Jones): Городские пейзажи Гонконга Округ Тайпоу. Перед статуей — роскошные и дорогие малоэтажные дома, жить в которых может позволить себе не каждый. (Фото Bobby Yip | Reuters): Городские пейзажи Гонконга Стекло и бетон. Гонконгский офисный комплекс, построенный в виде двух башен (48-этажная Lippo Tower и 44-этажная Peregrine Tower). (Фото Jose Fuste Raga | Corbis): Городские пейзажи Гонконга Огород и жилые небоскребы. Пока еще в Гонконге можно встретить такое соседство. (Фото Nicolas Asfouri): Городские пейзажи Гонконга «Колодец» внутри жилого дома. Удобно заглядывать в окна к соседям. (Фото Alex Ogle): Городские пейзажи Гонконга Окна, кондиционеры, сохнущее белье… Мрачно. (Фото Dale de la Rey): Городские пейзажи Гонконга Зеленый островок на вершине. (Фото Dale de la Rey): Городские пейзажи Гонконга Жилой дом по-гонконгски. (Фото Tyrone Siu | Reuters): Городские пейзажи Гонконга Живые и мертвые: кладбище на холме неподалеку от жилых кварталов.
Городские пейзажи Гонконга Выше облаков. Башня 2 Международного финансового центра является вторым по высоте зданием в Гонконге, уступая лишь Международному коммерческому центру (высота 484 метра), 14-м по высоте в Азии и 20-м по высоте в мире. (Фото Philippe Lopez): Городские пейзажи Гонконга Ночной лес из зданий. (Фото Bobby Yip | Reuters): Городские пейзажи Гонконга Могилы на холме и жилые кварталы. (Фото Kin Cheung): Городские пейзажи Гонконга В Гонконге всё очень плотно. (Фото Paul Souders | Corbis): Городские пейзажи Гонконга Жилой дом. Плотное поселение. (Фото Alex Ogle): Городские пейзажи Гонконга Многие жилые дома находятся в очень плохом состоянии. Городские пейзажи Гонконга Гонконг. Городские пейзажи. Городские пейзажи Гонконга Вид из отеля Ritz-Carlton, который расположен в самом высоком здании Гонконга, 118-этажном международном коммерческом центре. Номера расположились на верхних этажах небоскреба и занимают 102-118 этажи. Городские пейзажи Гонконга Бетонные коробки. Красота. (Фото Bobby Yip | Reuters): Городские пейзажи Гонконга Звонок. Нет, вид с первого этажа жилого дома. (Фото Anthony Wallace): Городские пейзажи Гонконга Рассвет над Гонконгом. (Фото Robert Harding): Городские пейзажи Гонконга Ночной вид на бухту Виктория в Гонконге. (Фото Richard A. Brooks): Городские пейзажи Гонконга


