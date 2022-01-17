Оживляем скучный бежевый интерьер

Нередко дизайнеры предлагают своим клиентам выбрать для дома бежевый цвет, так как он универсален и подходит практически в любой ситуации. Но такое решение использовалось столь часто, что стало моветоном. Поэтому в этой статье расскажу о 10 решениях, которые помогут сделать бежевый интерьер более интересным, сохранив его общий стиль.







Разбавьте светло-серым

Разнообразьте белым

Добавьте бирюзового

Добавьте зеленого

Обогатите желтым

Добавьте немного шоколада

Создайте контраст при помощи бордового

Используйте декоративные элементы из камня

Украсьте интерьер мебелью из дерева

Расположите в доме зеркала

Если вы консервативно настроены к цветовой палитре интерьера и против экспериментов, то обратите внимание на светло-серый цвет. Его следует использовать в роли цвета-партнера или, иначе говоря, в соотношении близком к 50/50.Например, если бежевый цвет был выбран для отделки, то отличным решением будет светло-серая мебель. Использовать светло-серый оттенок для контраста не имеет смысла, так как в небольших количествах он не будет заметен и сольется с преобладающей цветовой палитрой.Заметка. Вовсе не обязательно использовать только один оттенок серого. Для эстетического контраста можно выбрать темно-серый, который будет задействован для декоративных элементов.Если серый цвет вам кажется слишком унылым, а к экстравагантным решениям вы еще не готовы, то приглядитесь к белому цвету. Сочетание бежевого и белого также считается удачным и подходит для большинства стилей интерьера.Немного труднее в этом случае дела обстоят с контрастом, так как более темным оттенком является светло-серый, который, как я уже писал выше, нет смысла использовать для контраста. В этом случае стоит работать от бежевого цвета и выбрать более темные или более яркие тона для контраста основных цветов-партнеров.Помимо подбора цветов-партнеров можно прибегнуть к ассоциациям. У большинства людей бежевый цвет соотносится с песком, который в свою очередь ассоциируется с морем. Как следствие, добавив к бежевому синий или бирюзовый цвет, можно сделать интерьер более интересным, используя простые ассоциации.Хочу заметить, что бирюзовый цвет – это не полноценный цвет-партнер, поэтому не стоит использовать его в соотношении близком к 50/50. Этот оттенок нужен именно для контраста. Лучше всего, на мой взгляд, бирюзовый подходит для небольшой мягкой мебели, например, кресел или пуфиков, а также для декоративных элементов: подушек, штор или цветочных горшков.Не уходя далеко от ассоциаций, вспомним, что песчаный пляж также ассоциируется с тропическими джунглями, наполненными зеленым цветом. Ситуация здесь точно такая же, что и в предыдущем случае.Однако стоит добавить, что зеленый цвет можно использовать и для более крупной мебели, например, кровати, дивана или стола. На мой взгляд, лучшее ее расположение в таком случае – центр комнаты. Получится своеобразный песчаный остров с зелеными зарослями посередине.Работая со все той же ассоциацией с песком, не стоит забывать, что песчаный пляж – это прежде всего желтое солнце. Замечу, что речь идет о мягком желтом цвете, а не о ярком, так как последний плохо сочетается с бежевым. Желтый можно использовать как для мебели и предметов декора, так и для частичной отделки. Например, если дизайн предполагает бежевые стены, то в желтый можно покрасить их верхнюю треть или разбавить желтыми вкраплениями.На мой взгляд, само по себе сочетание желтого и бежевого все еще скучное и требует дополнительного цвета. Если вы любитель роскоши, то присмотритесь к небольшим декоративным элементам, стилизованным под золото, латунь или бронзу. Учтите, этих металлов в оформлении дома должно быть совсем немного, в противном случае это превратится в вульгарную помпезность.Еще один цвет, который идеально сочетается с бежевым, – шоколадный. Его уникальность в том, что он может быть использован и как контрастирующий цвет, и как цвет-партнер. В первом случае он будет контрастировать, притягивая к себе внимание, но при этом не будет слишком вычурным. Во втором случае шоколадный и бежевый дополнят друг друга, сделав интерьер более интересным.Если вы готовы к экстравагантным решениям в дизайне, то попробуйте дополнить бежевый цвет бордовым. Может сперва показаться, что эти цвета не соответствую друг другу, но на практике получается очень интересное сочетание.Бордовый можно использовать и как цвет-партнер, и как контрастирующий оттенок. Тем не менее им не стоит излишне увлекаться. Идеально, если бордового цвета в интерьере будет не более трети.До этого я говорил исключительно об украшении бежевого цвета при помощи других цветов, теперь же хотел обратить ваше внимание на материалы, которые позволят сделать интерьер более интересным. И первый из них — камень. С бежевым хорошо сочетаются мрамор, песчаник или серые горные породы.Лучше всего камень (или плитку, стилизованную под камень) использовать для оформления нижней трети помещения и отдельных вертикальных элементов, например, колонн или дверных проемов.Второй материал, который поможет разнообразить интерьер, — это дерево. Мебель из лакированного древесного массива весьма эффектно смотрится на фоне бежевой отделки, отводя от нее излишнее внимание и перенаправляя на себя. Однако мебель стоит рассматривать как дополнительное, а не самостоятельное решение проблемы.Еще один способ сделать бежевый интерьер более интересным, — большие зеркала. Как и в случае с деревом, это вспомогательное решение, которое используется в совокупности с контрастным цветом, например, бирюзовым или зеленым. Зеркала располагаются так, чтобы предметы контрастного цвета отражались в них, а их значение в палитре дизайна увеличивалось.Важно! Данный способ совершенно не подходит для увеличения значимости цветов-партнеров или контрастных оттенков, и без того занимающих значительную долю в интерьере. Использование зеркал сделает их слишком избыточными.В конце хотел бы посоветовать планировать дизайн интерьера сначала «на бумаге», а лишь потом принимать решения. Зачастую оформление дома в реальности сильно отличается от того, как это выглядело в голове. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, лучше всего заказать 3D-визуализацию или найти готовый проект, который ляжет в основу интерьера.