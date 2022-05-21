Как хранить продукты правильно и тратить меньше: 8 секретов

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
В жизни так много хороших вещей, дарящих хорошее настроение и чувство удовлетворения. И простейшие из них всегда рядом, полностью под нашим контролем. К примеру, такие земные радости, как крепкий сон и вкусная еда. И если расписание циклов сна и бодрствования – штука сугубо индивидуальная, то как продлить радость от вкусной еды – тут мы подскажем парочку секретов. Главное, хранить продукты правильно.
Продукты на кухне портятся раньше, чем вы успеваете их использовать? Хватит выкидывать деньги в мусорное ведро! Лучше узнайте, как хранить вкусности правильно и помочь семейному бюджету.
1. Оливковое масло
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Чтобы дорогое масло служило дольше, покупайте его исключительно в небольшой таре. Ведь срок его жизни после вскрытия бутылки – всего лишь три месяца. И запомните: свежее масло пахнет сочными зелёными оливками, а запах, напоминающий мел – сигнал того, что пора бежать в магазин за новой порцией.
2. Арахисовое масло
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
А это недешёвое лакомство лучше хранить, перевернув банку крышкой книзу. Так масло будет стекать и пропитывать всё содержимое контейнера, так что продукт не засохнет и не потеряет своих питательных свойств.
3. Сыр
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Чтобы сыр дольше оставался свежим и не засыхал в холодильнике, никогда не храните его в полиэтиленовом пакете. Любой француз скажет вам: этот продукт должен дышать. Так что марля или специальный пергамент для сыра станет лучшим решением.
4. Масло
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Купили много нежнейшего сливочного масла, но уплетаете его не так быстро, как рассчитывали? Тогда смело отправляйте брусок в морозилку. Только не забудьте завернуть дополнительно в пластиковый пакет. При таких условиях масло может храниться до года. А сигналом, что продукт начинает потихоньку портиться и пора бы отправить его «в заморозку» послужит цвет: если внутри масло гораздо светлее, чем снаружи, значит, процесс окисления запущен, и нужно принимать решительные меры.
5. Майонез
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Чтобы майонез не начал портиться и масло в составе не стало отделяться от остального продукта, никогда не храните его на верхней полке. Идеальное место для любимого соуса всех времен и народов – дверца холодильника. Так он мирно проживёт до трёх месяцев.
6. Мука
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Оказывается, муку советуют хранить… в холодильнике. Это не только сохранит её свежей, но и поможет избежать непрошеных гостей на кухне. Да-да, мы о насекомых.
7. Соевый соус
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Как понять, что популярнейший атрибут азиатской кухни требует замены? Обратить внимание на цвет. Свежий соус всегда имеет красновато-коричневый оттенок. А вот «сгущение красок» (попросту, потемнение) – плохой знак. Соевый соус не обязательно хранить в холодильнике. Но низкая температура увеличит его срок годности вплоть до двух лет!
8. Мёд
8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер
Типичная проблема мёда – кристаллизация. А засахаренное лакомство по душе далеко не всем. Чтобы этого не произошло, не храните мёд в холодильнике. Отдайте предпочтение тёмному и сухому месту. А чтобы избавиться от кристаллов сахара, отправляйте банку на водяную баню, периодически помешивая. И золотистый источник витаминов снова станет жидким и тягучим.
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