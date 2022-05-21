Как хранить продукты правильно и тратить меньше: 8 секретов

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8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер





В жизни так много хороших вещей, дарящих хорошее настроение и чувство удовлетворения. И простейшие из них всегда рядом, полностью под нашим контролем. К примеру



В жизни так много хороших вещей, дарящих хорошее настроение и чувство удовлетворения. И простейшие из них всегда рядом, полностью под нашим контролем. К примеру , такие земные радости, как крепкий сон и вкусная еда. И если расписание циклов сна и бодрствования – штука сугубо индивидуальная, то как продлить радость от вкусной еды – тут мы подскажем парочку секретов. Главное, хранить продукты правильно.

1. Оливковое масло

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

2. Арахисовое масло

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

3. Сыр

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

4. Масло

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

5. Майонез

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

6. Мука

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

7. Соевый соус

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер

8. Мёд

8 секретов, как правильно хранить продукты и не выкидывать на ветер