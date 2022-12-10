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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь

Пары в мире шоу-бизнеса возникают и распадаются постоянно, и происходит это так быстро, что порой бывает невозможно уследить за всеми любовными приключениями звезд. Но есть среди них и такие, которые вместе чуть ли не всю жизнь и показывают обычным людям на своем примере, что даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.

Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь

Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Майкл Кейн и Шакира Бакш, 45 лет вместе.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Мерил Стрип и Дон Гаммер, 39 лет вместе.

Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Кирк Дуглас и Энн Байденс, 64 года вместе.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Том Хэнкс и Рита Уилсон, 30 лет вместе.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан, 30 лет вместе.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, 26 лет вместе.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Эллен Дедженерес и Порша де Росси, вместе 14 лет.
Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
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