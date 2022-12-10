Пары в мире шоу-бизнеса возникают и распадаются постоянно, и происходит это так быстро, что порой бывает невозможно уследить за всеми любовными приключениями звезд. Но есть среди них и такие, которые вместе чуть ли не всю жизнь и показывают обычным людям на своем примере, что даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.
Майкл Кейн и Шакира Бакш, 45 лет вместе.
Мерил Стрип и Дон Гаммер, 39 лет вместе.
Кирк Дуглас и Энн Байденс, 64 года вместе.
Том Хэнкс и Рита Уилсон, 30 лет вместе.
Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан, 30 лет вместе.
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, 26 лет вместе.
Эллен Дедженерес и Порша де Росси, вместе 14 лет.
Курт Рассел и Голди Хоун, вместе 35 лет.
Боно и Элисон Хьюсон, вместе 36 лет.
Дензел и Паулетта Вашингтон, вместе 41 год.
Дэвид и Виктория Бекхэм, вместе 21 год.
Колин Ферт и Ливия Джуджолли, вместе 21 год.
Элтон Джон и Дэвид Ферниш, вместе 25 лет.
Кевин Клайн и Фиби Кейтс, вместе 27 лет.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс, вместе 22 года.
Тина Тернер и Эрвин Бах, вместе 32 года.
Фелисити Хаффман и Уильям Х. Мэйси, вместе 21 год.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик, вместе 21 год.
Джулия Робертс и Дэниэл Модер, вместе 16 лет.
Опра Уинфри и Стидман Грейам, вместе 32 года.
айкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, вместе 20 лет.
Джулия Луис-Дрейфус и Брэд Холл, вместе 31 год.
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард, вместе 16 лет.
Марк Уолберг и Риа Дюрэм, вместе 17 лет.
Эми Адамс и Даррен Ле Галло, вместе 17 лет.
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Знаменитости, доказывающие существование любви на всю жизнь
Пары в мире шоу-бизнеса возникают и распадаются постоянно, и происходит это так быстро, что порой бывает невозможно уследить за всеми любовными приключениями звезд. Но есть среди них и такие, которые вместе чуть ли не всю жизнь и показывают обычным людям на своем примере, что даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.
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