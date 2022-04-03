Стена дома, которая «оживает» после дождя.
Вертикальные сады на сегодняшний день очень популярны. С каждым днем архитекторы представляют новые вариации украшения растениями стен домов. Южно-корейская фирма при строительстве здания спроектировала так называемые панели с «кармашками». На первый взгляд они выглядят скучно и безлико, но это до тех пор, пока не пойдет дождь. Спустя некоторое время стены преображаются, превращаясь в холст, на котором появляются зеленые, желтые и фиолетовые узоры в виде цветов.
Дизайнерский проект южно-корейской фирмы OA: Lab.
Зная о том, что люди любят украшать свои жилища растениями, архитекторы корейской фирмы OA: Lab решили использовать это при проектирование очередного заказа. Cтены из стеклофибробетона они сделали совершенно однотонными, но с небольшими выпуклостями, напоминающими карманы (Pocket Panel).
Дом с вертикальным садом.
Дом c Pocket Panel - панелями с ячейками для растений.
С наружными стенами дома не происходит никаких изменений до тех пор, пока не пойдет дождь. Спустя некоторое время из «кармашков» появляются настоящие цветы, которые становятся уникальным декором на фасаде дома. Дело в том, что в каждой из ячеек посажены семена необходимых растений. Выпуклая форма только помогает собирать влагу, способствующую прорастанию цветов.
Дом с вертикальным садом.
Pocket Panel - стена ячейки для растений.
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