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Стена дома, которая «оживает» после дождя


Стена дома, которая «оживает» после дождя.

Стена дома, которая «оживает» после дождя.

Вертикальные сады на сегодняшний день очень популярны. С каждым днем архитекторы представляют новые вариации украшения растениями стен домов. Южно-корейская фирма при строительстве здания спроектировала так называемые панели с «кармашками». На первый взгляд они выглядят скучно и безлико, но это до тех пор, пока не пойдет дождь. Спустя некоторое время стены преображаются, превращаясь в холст, на котором появляются зеленые, желтые и фиолетовые узоры в виде цветов.

Дизайнерский проект южно-корейской фирмы OA: Lab.

Дизайнерский проект южно-корейской фирмы OA: Lab.

Зная о том, что люди любят украшать свои жилища растениями, архитекторы корейской фирмы OA: Lab решили использовать это при проектирование очередного заказа. Cтены из стеклофибробетона они сделали совершенно однотонными, но с небольшими выпуклостями, напоминающими карманы (Pocket Panel).
Дом с вертикальным садом.

Дом с вертикальным садом.

 
Дом c Pocket Panel - панелями с ячейками для растений.

Дом c Pocket Panel - панелями с ячейками для растений.

С наружными стенами дома не происходит никаких изменений до тех пор, пока не пойдет дождь. Спустя некоторое время из «кармашков» появляются настоящие цветы, которые становятся уникальным декором на фасаде дома. Дело в том, что в каждой из ячеек посажены семена необходимых растений.
Выпуклая форма только помогает собирать влагу, способствующую прорастанию цветов.
Дом с вертикальным садом.

Дом с вертикальным садом.

 
Pocket Panel - стена ячейки для растений.

Pocket Panel - стена ячейки для растений.

 

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Стена дома, которая «оживает» после дождя

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Стена дома, которая «оживает» после дождяПодписаться на мой Instagram
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