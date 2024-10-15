Как защитить свой дом от негатива

Как определить есть ли в доме отрицательная энергетика. Что предпринять для избавления от нее. Как убрать негативные энергетические потоки при помощи эфирных масел, комнатных цветов наполнить дом положительной энергией — об этом наш материал.







Вам комфортно дома? Чувствуете ли вы положительную энергетику или, напротив, ощущаете еле уловимые отрицательные флюиды?

Полезные советы по энергетики жилья

Проверяем ауру дома

Несколько способов избавить жилье от негативной энергетики

Как энергетически защитить свой дом

Как понять, какой энергетикой наполнен ваш дом и как наполнить его положительной энергетикой, мы поговорим сегодня.Вспомните бывает ли так, что, вернувшись домой, вас не покидает чувство беспричинного беспокойства или вам не хватает воздуха, болит голова или желудок? Многие люди периодически впадают в меланхоличное настроение и чувствуют усталость дома. Эти «недомогания», как правило, пропадают, стоит только выйти из помещения.Для этого способа вам потребуется: хрустальный фужер, две ст. ложек соли и несколько капель уксуса. В фужер киньте две столовых ложек поваренной соли, затем аккуратно наливаем уксусную кислоту по стенкам бокала, а затем добавляем воды. Оставляем полученный коктейль на сутки.По прошествии суток, анализируем: поверхность жидкости покрыта пузырьками или образовалась плесень — дом полон отрицательной энергии.Чтобы проверить жилье на присутствие негативной энергии, составьте букет 10 гвоздик, поровну красных и белых. Если сначала завяли цветы белого цвета, то в квартире много положительной энергии, а если красные – отрицательной. Лучше всего, если все цветы вянут одновременно – это верный признак энергетического баланса в доме. При помощи этих же цветов ауру вашего жилья можно почистить. Просто выкиньте красные гвоздики, оставив только белые и налейте новую воду в вазу. Белые гвоздики притягивают положительные флюиды и очистят помещение от негативных.Вам потребуется всего одна свеча. Подожгите ее и наблюдайте за тем, как именно она горит. Равномерное оплавление свечи признак того, что дом наполнен грустью, печалью, обманом и прочими неприятными эмоциями. А вот изменение формы и быстрое догорание свечи свидетельствует, что аура в квартире хорошая.Как ни странно, но когда вы избавляетесь от пыли и грязи, вы очищаете свой дом и от плохой энергетики. Чтобы усилить эффект от генеральной уборки, нужно мысленно сказать «сейчас будем избавляться от негативной ауры» и переставить мебель.Освободитесь от всего лишнего. Вещи сохраняют энергетику, а старые еще и препятствуют наполнению дома свежей энергетикой. Скопление ненужных, сломанных и старых, может быть даже и милых вещиц, провоцирует застой энергии, а это отражается и на вашей жизни: рутина, отсутствие жизнерадостности , сил, тоска и печаль. Выбрасывая ненужные вещи, прокручивайте в голове те негативные моменты, от которых вы избавляетесь, вместе с хламом.Насыпьте соль в емкости и поставьте их в спальне. Не прячьте соль в шкаф, ящики комодов или закрытые полки – ей нужен открытый воздух. Меняйте ее каждые 60 ней.Насыпьте крупную морскую соль на палас, оставьте на час, а затем пропылесосьте, пылесос необходимо вытряхнуть.Наберите ведро воды, а затем насыпьте в него 5-6 ст. ложек морской соли и вымойте ей пол в квартире.Кроме очистки энергетики, морская соль хорошо очищает ауру человека и полезна для релакс–процедур. Можно принять ванну с морской солью, достаточно 1-2 горсти. А приняв душ с соляным мылом вы смываете с себя не только пыль и грязь, но и весь негатив, который успели накопить за день.Что такое звук? Это вибрация, которую мы можем ощутить. Считается, что громкие звуки могут убирать негативные флюиды. Если сомневаетесь, вспомните сове внутреннее состояние, когда слышен звук колоколов или аплодисментов в зале. Мы наполняемся, а воздух словно режет — такова сила звука.Для энергетической уборки помещения обойдите комнату, громко хлопая в ладоши, делая в углах несколько хлопков подряд двигаясь сверху вниз. Когда вы начнете слышать эхо от хлопков, это значит, что процедуру можно закончить. Руки после данного ритуала нужно обязательно вымыть.Приобретите колокольчик. Пройдите, звеня им, все помещения вашего жилья, останавливаясь в углах. Держать колокольчик нужно как можно ближе к стенам, звон его должен быть непрерывным. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не услышите, что звон стал более ярким и тяжелым.Еще один способ – игра на хрустальных или тибетских чашах. Встаньте в центр помещения и играйте на чаше, пока не почувствуете изменения в энергетики помещения.При входе в квартиру или дом повесьте музыку ветра. Тем, кто живет в доме, можно развесить ее не только при входе, но и по всему периметру.Главное правило этого метода – звук должен быть приятным для ваших ушей.Неплохим способом избавления от негативной энергетики является использование эфирных масел и благовоний. Приобретите ароматические палочки или аромолампы, расставьте их в комнатах и зажгите. Масла можно выбирать те, которые вам больше нравятся. Ниже мы расскажем какими свойствами обладают разные масла.– используется при недостатке энергии. Является антидепрессантом, усиливает обоняние и помогает повысить уверенность в себе. Способствует восприятию позитивной информации, очищает энергетику. Эфирному маслу апельсина приписывают способность привлекать материальные блага и делать человека более удачливым.– избавляет от комплексов, повышает самооценку, способен не допустить влияния на вас людей и предметов высасывающих энергию, придает бодрость и силы, устраняет психозы, беспокойство, помогает снять усталость.– это масло помогает расслабиться и способствует восстановлению целостности энергетического поля человека, способствует быстрому физическому восстановлению. Лаванду считают неким оберегом от недоброжелателей и всех темных сущностей, плохого, снижает агрессию и зависть.– защищает от недоброжелателей, а если окропить каплями этого эфирного масла порог дома, считается, что это оградит ваш дом от всего зла. Помогает выбраться из долговой ямы и не попасть в нее снова. Делает человека более оптимистичным и удачливым.– помогает защититься от агрессивных личностей, найти выход из самой тупиковой ситуации, повышает способность человека распознавать ложь. Лучше всего действует это масло, если повесить специальную чашу с его каплями над входом.— очень сильное масло. Однако пользоваться им стоит аккуратно, так как оно противопоказано людям с гипертонией. Помогает вырваться из депрессивных состояний и пробудить интерес к жизни, повышает энергетическую защиту, а в сочетании маслом можжевельника – превращается в мощный оберег.– способствует развитию решительности, помогает справиться с пороками, но несмотря на то, что усиливает способность ауры сопротивляться внешним негативным воздействиям, противопоказан людям, страдающим гипертонией.– помогает взбодриться, избавляет от вялости, позволяет человеку лучше чувствовать себя даже в огромной толпе, способствует быстрой адаптации и проясняет сознание, возрождает интерес к жизни, а так же помогает принять трагические обстоятельства и потери.– помогает «залатать дыры» в биополе человека, которые образовались в результате неверных установок, защищает от агрессии, восстанавливает участок энергетики над головой.Усиливать энергетическое обновление, наполнять позитивом и кислородом помогают комнатные цветы. Они способны поглощать отрицательную и вырабатывать положительную ауру, подобно процессу фотосинтеза, в результате которого образуется кислород.Герань – способствует гармонии и оберегает;Алоэ – избавляет от болезней; Фикус – снижает агрессивность;Бегония – впитывает негатив; Кактус – обезвреживает действие отрицательной энергии;Цикламен – способствует взаимопониманию;Примула – предотвращает ссоры; Розмарин – помогает расслабиться и хорошо выспаться.Но на ряду с полезными с энергетической точки зрения существуют растения, которые забирают положительную энергетику и у людей, и у помещений. Например, папоротник поглощает позитивную энергию, традесканция может вызвать беспричинное беспокойство. Монстера питается и высасывает энергию, держать в квартире ее опасно, ей нужно место, где большая проходимость разных людей. Розы и орхидеи плохо действуют на мягких людей или на тех, чья аура имеет дыры. Опасными становятся и те растения, которые болеют или засыхают, поэтому важно вовремя избавиться от них.Это своего рода проводники энергии, сами они не накапливают энергию и не излучают ее. Поэтому нужно очень аккуратно походить к вопросу декора квартиры, заботясь не только об эстетике, но и об энергетике. Например, если энергетика дома совсем тяжелая, помогут иконы или любые другие духовные изображения. Хорошо очищают картины с природой — лес, расцвет спокойный водоем. Но картины с водопадом неблагоприятны. Считается, что они «уносят» не только плохую, но и хорошую энергетику дома.Отличным способом для преобразования энергии из негативной в позитивную является огонь. Именно поэтому во многих религиозных обрядах используют зажженные свечи. Лучше всего очищают пространство восковые свечи, но ароматические так же можно использовать.Встаньте у входа, начинайте движение с зажжённой свечкой по часовой стрелке, пройдите по всему дому, уделяя особое внимания углам, а так же местам, где вы услышите треск огня или увидите, что воск начал брызгать.Когда пламя свечи станет гореть ровно, значит все прошло успешно. После этого рекомендуется не гасить свечу, а дать ей догореть.Итак, от негативной энергии избавились, теперь необходимо привлечь положительную энергию и установить защиту.Фиолетовый свет — сильный оберег от внешнего негативного воздействия;Выберите какой-либо предмет в качестве щита. Это может быть все что угодно, самое главное визуализировать процесс;Приобретите золотую сеть с маленьким размером ячеек и натяните ее на все дверные проемы, окна, балкон;В древней Руси считалось, что в доме нужен духовный защитник, а наши бабушки в качестве него использовали перевернутый веник.